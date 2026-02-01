Se impusieron en la categoría de mejor álbum de rock o música alternativa latina, con el disco "Papota"

Ca7riel & Paco Amoroso ganaron su primer premio Grammy en la premiere de la tarde del domingo, en la categoría de mejor álbum de rock o música alternativa latina, con el disco “Papota”.

“A toda la gente que confió en nosotros, estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dieron a nuestra familia, a nuestro equipo, Argentina y toda Latinoamérica, ¡los amamos!”, dijo Paco Amoroso desde el escenario.

>> Leer más: Cuándo son los Grammys 2026 y quiénes están nominados

“Papota” es el primer EP del dúo de música alternativa y fue lanzado tras su álbum debut “Baño María”. La estatuilla se suma a los cinco Grammy Latinos que ganaron en noviembre por “Papota” y algunas de sus canciones.

Otros ganadores de la Premiere fueron Gloria Estefan como mejor álbum latino tropical por “Raíces”, Natalia Lafourcade con el premio a mejor álbum de pop latino por “Cancionera” y Carín León quien consiguió el gramófono a mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) por “Palabra de to’s (seca)”.

Luego se esperaba la ceremonia televisada con el premio a mejor álbum de música urbana latina que se disputa entre “Debí Tirar Más Fotos” de Bad Bunny; “Mixteip” de J Balvin; “FERXXO Vol. X: Sagrado” de Feid; “EUB Deluxe” de Trueno, “Sinfónico (En Vivo)” de Yandel y “Naiki” de la rosarina Nicki Nicole.