La Capital | Zoom | CA7RIEL

Ca7riel & Paco Amoroso ganaron su primer premio Grammy

Se impusieron en la categoría de mejor álbum de rock o música alternativa latina, con el disco "Papota"

1 de febrero 2026 · 20:06hs
Ca7riel & Paco Amoroso ganaron su primer premio Grammy

Ca7riel & Paco Amoroso ganaron su primer premio Grammy en la premiere de la tarde del domingo, en la categoría de mejor álbum de rock o música alternativa latina, con el disco “Papota”.

“A toda la gente que confió en nosotros, estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dieron a nuestra familia, a nuestro equipo, Argentina y toda Latinoamérica, ¡los amamos!”, dijo Paco Amoroso desde el escenario.

>> Leer más: Cuándo son los Grammys 2026 y quiénes están nominados

“Papota” es el primer EP del dúo de música alternativa y fue lanzado tras su álbum debut “Baño María”. La estatuilla se suma a los cinco Grammy Latinos que ganaron en noviembre por “Papota” y algunas de sus canciones.

Otros ganadores de la Premiere fueron Gloria Estefan como mejor álbum latino tropical por “Raíces”, Natalia Lafourcade con el premio a mejor álbum de pop latino por “Cancionera” y Carín León quien consiguió el gramófono a mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) por “Palabra de to’s (seca)”.

Luego se esperaba la ceremonia televisada con el premio a mejor álbum de música urbana latina que se disputa entre “Debí Tirar Más Fotos” de Bad Bunny; “Mixteip” de J Balvin; “FERXXO Vol. X: Sagrado” de Feid; “EUB Deluxe” de Trueno, “Sinfónico (En Vivo)” de Yandel y “Naiki” de la rosarina Nicki Nicole.

Noticias relacionadas
Catherine OHara hizo carrera en Hollywood, pero su papel en Mi Pobre Angelito la hizo mundialmente conocida

Conmoción en Hollywood por la muerte de una protagonista de Mi Pobre Angelito

El DJ británico John Digweed se presenta este finde en Rosario por partida doble: el viernes gratis en el Monumento y el sábado en Metropolitano

John Digweed sobre su show gratis en el Monumento: "Es un agradecimiento a la gente"

La China Suárez y Wanda Nara competirán en el prime time 

El cruce entre Wanda Nara y la China Suárez en el prime time, un fuego

La China Suárez y Verónica Llinás protagonizarán la segunda temporada de En el barro

Salió el tráiler de la segunda temporada de "En el barro" y confirman fecha de estreno

Ver comentarios

Las más leídas

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River

Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Febrero en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Apple TV, Disney+ y MUBI

Febrero en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Apple TV, Disney+ y MUBI

Lo último

En vivo: Central juega un partidazo ante el líder River en el Gigante

En vivo: Central juega un partidazo ante el líder River en el Gigante

La gran polémica de Boca y Newells: ¿fue penal de Saúl Salcedo a Ángel Romero?

La gran polémica de Boca y Newell's: ¿fue penal de Saúl Salcedo a Ángel Romero?

El VAR complicó a Newells y Boca lo derrotó en La Bombonera

El VAR complicó a Newell's y Boca lo derrotó en La Bombonera

Verano extendido en Rosario: tres meses con temperaturas más altas de lo normal

El pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional anticipa temperaturas superiores a la media histórica entre febrero y abril
Verano extendido en Rosario: tres meses con temperaturas más altas de lo normal
En vivo: Central juega un partidazo ante el líder River en el Gigante
Ovación

En vivo: Central juega un partidazo ante el líder River en el Gigante

El VAR complicó a Newells y Boca lo derrotó en La Bombonera
Ovación

El VAR complicó a Newell's y Boca lo derrotó en La Bombonera

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
Policiales

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años
La Región

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano
Información General

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River

Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Febrero en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Apple TV, Disney+ y MUBI

Febrero en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Apple TV, Disney+ y MUBI

Impulsó la creación del Banco Municipal de Rosario en 1896 y un año después lo asesinaron

Impulsó la creación del Banco Municipal de Rosario en 1896 y un año después lo asesinaron

Ovación
La gran polémica de Boca y Newells: ¿fue penal de Saúl Salcedo a Ángel Romero?
Ovación

La gran polémica de Boca y Newell's: ¿fue penal de Saúl Salcedo a Ángel Romero?

La gran polémica de Boca y Newells: ¿fue penal de Saúl Salcedo a Ángel Romero?

La gran polémica de Boca y Newell's: ¿fue penal de Saúl Salcedo a Ángel Romero?

El VAR complicó a Newells y Boca lo derrotó en La Bombonera

El VAR complicó a Newell's y Boca lo derrotó en La Bombonera

Cuántos cambios tendrá Newells para visitar a Boca en la Bombonera

Cuántos cambios tendrá Newell's para visitar a Boca en la Bombonera

Policiales
Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
Policiales

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

La Ciudad
Día Mundial de los Humedales: advierten sobre la necesidad de cuidar estos ecosistemas fundamentales
La Ciudad

Día Mundial de los Humedales: advierten sobre la necesidad de cuidar estos ecosistemas fundamentales

Verano extendido en Rosario: tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Verano extendido en Rosario: tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario

Reforma electoral: el peronismo de Santa Fe empieza a tantear el terreno

Por Javier Felcaro
Política

Reforma electoral: el peronismo de Santa Fe empieza a tantear el terreno

Miguel Vivas: No es bueno el conflicto, pero nos están arrastrando a eso

Por Alvaro Torriglia y Patricia Martino

Economía

Miguel Vivas: "No es bueno el conflicto, pero nos están arrastrando a eso"

La única unidad que mide el peso de biofármacos para tratar tumores es de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La ciudad

La única unidad que mide el peso de biofármacos para tratar tumores es de Rosario

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Por Claudio Berón

Policiales

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, hoy el servicio es casi inexistente
LA CIUDAD

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, hoy el servicio es casi inexistente

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa
La Región

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales
La Ciudad

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales

El Banco Central admitió que el proceso de desinflación enfrenta riesgos
Economía

El Banco Central admitió que el "proceso de desinflación" enfrenta riesgos

Causa fentanilo: desde Rosario advierten que hay muchos más casos

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Causa fentanilo: desde Rosario advierten que hay "muchos más" casos

Un motociclista fue hospitalizado tras derrapar y prenderse fuego su moto
La Ciudad

Un motociclista fue hospitalizado tras derrapar y prenderse fuego su moto

Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU
Política

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales
Información General

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027 o incluso antes
La Ciudad

El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027 "o incluso antes"

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia
La Ciudad

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa
Economía

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón
Política

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado
LA CIUDAD

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea
Policiales

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea