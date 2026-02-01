La Capital | Información General | frío

La ola de frío de Estados Unidos llegó hasta Miami, con térmicas bajo cero

Los registros se encuentran entre los más bajos de los último 15 años

1 de febrero 2026 · 19:30hs
La ola de frío de Estados Unidos llegó hasta Miami, con térmicas bajo cero

Miami Beach atravesaba una jornada climática excepcional, con registros térmicos que se sitúan entre los más bajos de los últimos 15 años. La temperatura máxima del domingo apenas si alcanzó los 11º, y se esperaba que en la noche bajara hasta los 3º, con una sensación térmica que podría pasar el piso de los cero grados, producto del viento y la humedad.

"Las previsiones actuales para principios de febrero se acercan a niveles inusuales", indicaron fuentes meteorológicas locales, destacando que no se registraba un impacto de aire polar de esta magnitud desde diciembre de 2010.

>> Leer más: Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

El fenómeno, impulsado por un frente ártico que avanza sobre el sur de Florida, mantiene el cielo despejado y condiciones soleadas, pero con una humedad del 53 % que acentúa la percepción del frío en las zonas cercanas a la costa. Para el resto de la jornada dominical, los organismos de emergencia locales estimaban que la temperatura máxima apenas alcance los 11°, mientras que la mínima descenderá hasta los 3° durante la noche.

Estas cifras se encuentran muy por debajo de los promedios tropicales habituales para la zona, lo que motivó la activación de protocolos de resguardo para poblaciones vulnerables y mascotas.

Las autoridades recalcaron la importancia de utilizar varias capas de ropa y limitar el tiempo de exposición al aire libre, ya que "la combinación de viento y frío hace que las sensaciones térmicas caigan a niveles peligrosos" para quienes no cuentan con abrigo adecuado.

Hacia el inicio de la semana se espera que el aire glacial comience a retirarse lentamente, aunque el ambiente fresco persistirá.

