Milei viajará otra vez a Estados Unidos para encontrarse con Trump

El presidente argentino será el invitado de honor de un encuentro que se realizará el martes 10 de febrero en Mar-a-Lago

El presidente Javier Milei tiene planeado viajar a Florida el martes 10 de febrero, donde concretará un nuevo encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en su residencia de Palm Beach conocida como Mar-a-Lago, en la que será invitado de honor.

Este encuentro tendrá como objetivo reforzar la alianza estratégica entre ambos líderes, tras la incorporación de Argentina como miembro del Board of Peace (Junta de la Paz), el nuevo organismo internacional que fundó Trump para promover la paz en regiones de conflicto, con el eje puesto principalmente en la Franja de Gaza.

Esta noticia fue confirmara por Javier Negre, amigo de Milei, titular de Real America’s Voice Español y propietario de La Derecha Diario, quien aseguró en sus redes sociales que será “un día histórico”.

“El presidente Javier Milei disertará en The Hispanic Prosperity Gala del Latino Wall Street, el evento en el que el director de La Derecha Diario, Javier Negre, será host, en la residencia del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, el próximo 10 de febrero”, republicó Negre en su cuenta de X (ex-Twitter).

Medios internacionales señalan que el presidente argentino logró consolidarse “como uno de los líderes extranjeros más cercanos” al mandatario estadounidense, situación que se refleja en los diversos actos públicos en los que se pudo ver el vínculo entre ambos líderes, como fue el último encuentro en el Foro Económico Mundial de Davos, en Alemania.

Este viaje marca una de las primeras actividades internacionales de peso para Milei en 2026.