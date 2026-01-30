El cruce entre Wanda Nara y la China Suárez en el prime time, un fuego

Telefe adelantó el horario de "MasterChef Celebrity" para competir de manera directa con el estreno de la serie protagonizada por la China Suárez

La rivalidad entre la China Suárez y Wanda Nara parece no tener fin. Mientras la mediática continúa al frente de la conducción del reality "MasterChef Celebrity" y la actriz se prepara para el estreno de su próxima serie en televisión, una nueva situación volvió a reavivar el escándalo .

"La hija del fuego: la venganza de la bastarda" es el nombre de la serie protagonizada por la China Suárez. Luego de meses de espera y de varias ruedas de prensa dedicadas a su promoción, la producción, que se encuentra disponible en Disney+ desde noviembre, desembarcará en la pantalla de El Trece el próximo lunes.

En este contexto, el canal competidor Telefe realizó un anuncio vinculado a la transmisión de "MasterChef Celebrity", conducido por Wanda Nara. A través de un spot comercial, la mediática comunicó un cambio de horario del reality, que coincide con el estreno del filme, y además lanzó una indirecta con referencia a la película que protagoniza la actriz.

El anuncio de Wanda Nara

Mientras se anuncia la fecha de estreno de "La hija del fuego: la venganza de la bastarda", la serie protagonizada por la China Suárez, este lunes a las 21.30, Telefe confirmó el adelanto en la transmisión de "MasterChef Celebrity" para el mismo horario. Cabe remarcar que, habitualmente, el reality de cocina con famosos se emite a las 22 horas.

En el clip que anuncia el cambio de horario aparece nada más y nada menos que Wanda Nara. “El verdadero fuego está en MasterChef”, dice la mediática desde las cocinas del programa. Se trata de una frase breve pero contundente, que muchos interpretaron como una referencia directa al título de la ficción protagonizada por la China Suárez.

Además, el adelanto se emitirá en una noche especial para el certamen, ya que se trata de una gala de eliminación, un momento decisivo en el que un participante deberá abandonar la competencia.