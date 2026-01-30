Fentanilo contaminado: piden investigar 159 casos, pero desde Rosario advierten que "son muchos más"

El proceso que lleva adelante la Justicia federal en La Plata avanza para tratar de determinar 111 casos de fallecidos y 48 de sobrevivientes

El Cuerpo Médico Forense de la Justicia federal analiza 111 casos de víctimas fatales a causa del fentanilo contaminado . Además, hay en carpeta otros 48 casos de sobrevivientes para llegar a un total de 159 personas, entre fallecidas y recuperadas . La ampliación de la investigación fue un pedido realizado a través del Juzgado Nº3 de La Plata, que avanza con la pesquisa y sumó 35 casos más en medio de la feria judicial. De todas formas, un grupo de familiares de Rosario prevé que podría superarse ampliamente esa cifra .

A días del regreso de la actividad en los pasillos de la Justicia Federal, el juez Ernesto Kreplak, quien tiene a cargo la causa por el fentanilo contaminado, les pidió a los médicos forenses que analicen más casos de personas que fueron inoculadas con los lotes 31202 y 31244 del fentanilo contaminado de HLB Pharma. Antes del cierre de la feria judicial, la investigación contabilizaba 124 víctimas, un número que se utilizó para señalar en conjunto el número de muertos con el de sobrevivientes, explicaron fuentes del caso a La Capital .

El estudio del Cuerpo Médico Forense determinará si existe nexo causal entre la administración del fentanilo contaminado y el desenlace fatal o secuelas de la infección . Aunque no es un número cerrado (el de 159), el análisis de las historias clínicas se realiza por tandas por ende está en constante actualización.

“No todas las que se envían y se peritan son casos confirmados, porque en algunos no se logra determinar la causa de muerte o el nexo causal entre la aplicación del opioide y el fallecimiento”, indicó la abogada Adriana Francese a TN.

Críticas desde Rosario

Según el número oficial, en la provincia Santa Fe hay 59 víctimas (entre fallecidos y sobrevivientes), de los cuales 49 pertenecen a Rosario, siendo la ciudad del país con el mayor número de casos. La actualización de las historias clínicas “desconcertó” a los familiares de víctimas del fentanilo contaminado, señaló a La Capital, Estefanía Ferrari, hija de Luis, víctima del opioide contaminado.

Ferrari apuntó que “son muchos más” que 159 casos en investigación y denunció: “No recibimos la comunicación formal, sino que apareció en los medios”.

“Ese número no es real y si lo fuera hay mucha gente que queda afuera porque muchos recibieron historias clínicas en papel y/o incompletas”, agregó. En Argentina existen leyes que protegen a los pacientes, pero la mujer denunció que hubo sanatorios y hospitales “entregando historias clínicas en papel cuando la norma dicen que tienen que ser digitales”.

La integrante del grupo de Rosario recalcó qué hay personas que fueron descartadas de la investigación a pesar de tener familiares víctimas que tuvieron los mismos síntomas durante el mismo período y que el juez desestimó sus casos porque recibieron una historia clínica en papel.

Ferrari, además, remarcó que "hay familias que piensan que los únicos responsables son los del laboratorio”, pero que desde el grupo de Rosario “saben que es Anmat, los hospitales y sanatorios, y el laboratorio”. Además, planteó que los cambios en las autoridades de Anmat “fueron para poner paños fríos”.

Durante el último semestre del 2025, una comisión especial del Congreso de la Nación impulsó una investigación sobre las implicancias políticas respecto a la causa del fentanilo contaminado. En este marco, el 29 de diciembre de 2025, los familiares de Rosario se reunieron con los concejales locales para que estos impulsen los cambios en el ámbito legislativo a partir de 2026.

Las familias que se sumaron durante 2025 a la causa están “expectantes” a la espera del inicio del juicio, que prevén para 2027. “Hubo una cadena de responsabilidades y responsables. No son sólo los dueños del laboratorio. Los funcionarios son responsables, tienen que dar la cara. Las instituciones hospitalarias violaron las leyes de derechos del paciente e historia clínica”, explicó Ferrari.

“Me tocó perder a mi papá, que tenía mucha más vida y sé que no era su momento. Eso me tiene muy enojada porque además tengo en pausa el duelo, pero sabemos que la única forma de que nos escuchen es seguir luchando”, cerró.