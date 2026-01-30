La Capital | La Ciudad | Santa Fe

Santa Fe sumará este fin de semana 30 brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia

Entre viernes y sábado, el contingente santafesino emprenderá viaje para sumarse a la lucha contra el fuego, que ya arrasó más de 40 mil hectáreas en el sur

30 de enero 2026 · 14:22hs
Los brigadistas de Santa Fe se preparan para combatir los incendios en el sur

Los brigadistas de Santa Fe se preparan para combatir los incendios en el sur

La provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Protección Civil, prepara un grupo de brigadistas para colaborar con los incendios en la Patagonia. En las próximas horas alrededor de 30 bomberos santafesinos especializados partirán para combatir el fuego que hace casi dos meses arrasa con el terreno del sur argentino.

Ante el avance de los incendios en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, la Secretaría de Protección Civil prepara a unos 30 brigadistas, integrados por Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y la Brigada de Atención y Prevención de Emergencias (BAPE), para colaborar con sus pares de la Patagonia, que desde diciembre combaten el siniestro que ya consumió más de 40 mil hectáreas, de vegetación nativa y bosques implantados del territorio. “Se está armando este fin de semana una brigada, esta noche o mañana estaría saliendo un contingente hacia el sur”, contó Andrés Lastorta, director general de Bomberos Zapadores de Santa Fe en LT8.

Lastorta reconoció que la idea es rotar a los brigadistas cada 10 días, aunque no pierde las esperanzas de que “la madre naturaleza ayude al sur, que llueva” para que el trabajo en las localidades afectadas culmine antes de tiempo.

En una primera etapa, el contingente trabajará durante 12 días en la localidad de Cholila, departamento Cushamen, donde realizará tareas de extinción de incendios y enfriamiento en zonas afectadas. Está previsto que el equipo llegue a la zona el domingo por la mañana, para ponerse a disposición del comando operativo y comenzar de inmediato con las tareas. Mientras tanto, otro grupo de brigadistas permanece en Santa Fe en estado de alerta, para relevar a quienes están viajando en un lapso aproximado de 12 días.

El gobierno declaró Emergencia Ígnea para la Patagonia

El gobierno nacional declaró la emergencia Ígnea a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, frente a los incendios forestales que ya afectaron a más de 45.000 hectáreas en la región patagónica y ante los riesgos para los habitantes e infraestructuras.

La Emergencia Ígnea es un régimen extraordinario utilizado en casos de riesgos elevados de incendios. El decreto se enmarca en el índice de peligro, que se mide diariamente con datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional correspondientes a las 12 del mediodía.

Existen prohibiciones que rigen de manera permanente, independientemente del valor del índice. No está permitido realizar fuego en espacios públicos como playas, senderos, veredas y sectores similares, ni efectuar quemas de ningún tipo, en ningún lugar.

En aquellos lugares habilitados, los gobiernos locales aclaran que no otorga habilitaciones formales otorgadas para encender fuego. Su función es realizar inspecciones y emitir recomendaciones técnicas en el marco del decreto vigente, orientadas a reducir riesgos y mejorar las condiciones de seguridad.

Con respecto a las denuncias, estas deben ser realizadas por medio de los canales oficiales, tales como el 103 de Protección Civil o el número particular de cada provincia.

Además, la resolución del Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la entrega de $100.810.319.998,50 para las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país, con una asignación de $94.924.971,75 para cada organización. Por otro lado, las entidades de segundo grado provinciales, que agrupan a las federaciones, recibirán $7.754.639.995,93. Este refuerzo económico está destinado a la compra de equipamiento, recursos operativos y elementos de protección personal.

