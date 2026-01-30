Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea

La víctima resultó herida en el pecho después de una discusión y fue trasladado al Heca, donde se encuentra fuera de peligro. Un sospechoso fue detenido

El sospechoso del ataque en la plaza 25 de Mayo fue detenido frente al río Paraná

Un hombre en situación de calle fue apuñalado en la Plaza 25 de Mayo , más precisamente en calle Buenos Aires al 700. El autor del ataque huyó a las corridas por calle Córdoba y la policía lo capturó minutos después.

El hecho habría ocurrido en el marco de una pelea entre dos personas en situación de calle. En ese contexto, cerca de las 12.30, la víctima, identificada como Fabián R., se presentó ante agentes de la Brigada de Orden Urbano con una herida de arma blanca en el pecho.

>> Leer más: Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Testigos describieron al autor del ataque y dijeron que llevaba un balde. Indicaron que luego de la pelea huyó por Córdoba en dirección a Juan Manuel de Rosas. Mientras tanto, la Policía encontró el arma blanca sobre la vereda de la plaza.

Con esa información agentes de la Brigada Motorizada patrullaron la zona. Los efectivos que iban en un móvil lograron dar con el cuchillo utilizado en el ataque, mientras que otros policías lograron detener al presunto autor de la agresión, identificado como Roberto Carlos B., en la calle Paseo de las Artes al 300, frente al río Paraná.

Fabián R. fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) para una mejor atención. Luego de los estudios de rutina, los médicos del nosocomio local diagnosticaron una herida cortante en la zona del tórax. El paciente, indicaron, se encuentra fuera de peligro.