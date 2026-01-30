La Capital | Política | imputabilidad

Edad de imputabilidad: Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón

La jefa del bloque de LLA en el Senado se reunió con la madre y otros allegados al joven asesinado en Santa Fe. Dijo que la modificación de la ley penal juvenil "va a salir"

30 de enero 2026 · 14:57hs
Patricia Bullrich y Romina

Foto: @PatoBullrich.

Patricia Bullrich y Romina, la mamá de Jeremías Monzón, en el Salón de las Mujeres de la Cámara de Senadores.

En plena discusión por la edad de imputabilidad, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado nacional, Patricia Bullrich, recibió este viernes a los familiares de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado a puñaladas por tres menores en la ciudad Santa Fe. Frente a un crimen que conmocionó a todo el país, la exministra de Seguridad afirmó que el presidente Javier Milei “está comprometido con el tema” y se mostró optimista respecto del debate del proyecto oficial para modificar la ley penal juvenil.

Jeremías fue emboscado en una edificación abandonada, tras lo cual fue atacado con armas blancas mientras los agresores filmaban el hecho. De inmediato, el caso reavivó el debate sobre la responsabilidad penal juvenil.

La palabra de Bullrich

Tras la reunión con los familiares de Jeremías, Bullrich sostuvo: “Este crimen es la gota que rebalsó el vaso. Hace tiempo que venimos planteando bajar la edad de imputabilidad. Queremos que el que las hace, las pague, que los menores no vuelvan a su casa como si nada hubiera ocurrido”.

“Queremos que esta ley salga de una vez por todas”, afirmó la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza respecto del debate parlamentario por venir.

Luego de la reunión con Bullrich, Romina, la mamá de Jeremías, aseguró que es “terrible” ver que los asesinos de su hijo “están en su casa” y enfatizó: “Quiero que su muerte no resulte en vano”. Asimismo, la mujer lamentó que la ley penal juvenil “no sea retroactiva”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2017287959003988044&partner=&hide_thread=false

“La ley saldrá, el presidente está comprometido. Lamentablemente, no será para Jeremías, pero sí para para otros casos”, sostuvo, a su turno, Bullrich.

El encuentro con la madre y la tía de Jeremías tuvo lugar en el Salón de las Mujeres de la Cámara de Senadores. Ocurrió al cierre de una semana en la que la Casa Rosada anunció que enviará al Congreso el proyecto para reformar el Código Penal Juvenil.

>>Leer más: La madre de la adolescente presa por el crimen de Jeremías Monzón fue acusada de colaborar con el ataque

La propuesta para bajar la edad de imputabilidad, actualmente fijada en 16 años, se sumó la agenda legislativa dispuesta en la nueva convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso (del 2 al 17 de febrero).

En ese contexto, los bloques parlamentarios aliados al oficialismo, o que suelen cooperar con el gobierno de Milei en el Congreso, no ocultaron sus reparos frente a la iniciativa libertaria.

Debate abierto

De hecho, el PRO avalaría una baja de la edad de imputabilidad a 14 años, no a 13. Paralelamente, la Iglesia Católica cuestionó el proyecto de LLA y pidió transformaciones “profundas” para enfrentar la problemática.

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue uno de los primeros en meterse de lleno en esa discusión y centralizó una agenda que impulsó el Ejecutivo nacional, pero que él promueve desde hace tiempo.

Incluso, en los próximos días reunirá a su tropa de Diputados y hasta piensa en exponer en el debate legislativo sobre la ley penal juvenil.

