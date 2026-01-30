La Capital | Política | Unidos

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

Con los tiempos justos, el oficialismo postergó la sesión del Senado para el jueves 12 de febrero. Maratón de reuniones con Poletti, Javkin, legisladores y concejales

Mariano D'Arrigo

Mariano D'Arrigo

30 de enero 2026 · 20:51hs
Unidos para Cambiar Santa Fe busca un proyecto de síntesis de la ley orgánica de municipios. 

Unidos para Cambiar Santa Fe busca un proyecto de síntesis de la ley orgánica de municipios. 

Con los tiempos ajustados para redactar un proyecto que contenga a todos los sectores, Unidos para Cambiar Santa Fe decidió postergar una semana más el tratamiento de la ley orgánica de municipios y armó una maratón de reuniones con los principales actores involucrados: legisladores, intendentes y concejales.

En principio, estaba previsto que el jueves 5 de febrero el Senado diera media sanción a la nueva ley de régimen municipal. Sin embargo, el oficialismo pisó el freno. El riesgo era sacar con fórceps el proyecto del Poder Ejecutivo, sin el acuerdo del peronismo ni de toda la coalición. Al final, la sesión se programó para el 12 de febrero.

La ley orgánica de municipios es una de las normas más sensibles derivadas de la reforma constitucional. Rige tanto las relaciones entre el Estado provincial y los municipios como el ejercicio del poder en los gobiernos locales.

Las nudos del debate son la cantidad de concejales que tendrán los municipios en función de su población, la figura del viceintendente -en principio, sólo reservada para Rosario y la ciudad de Santa Fe- y los alcances de la autonomía.

La norma regirá para aquellos municipios que tengan menos de 10 mil habitantes y aquellos con una población mayor que no dicten su propia Carta Orgánica. También llenará las lagunas que puedan dejar las miniconstituciones locales.

Agenda cargada

Con el calendario despejado, los líderes parlamentarios de Unidos agendaron para el próximo jueves una serie de encuentros para recoger consultas y propuestas, y tratar de armar un proyecto de síntesis.

A las 14, se reunirán con el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti. A las 15.30, con los concejales de Unidos de la capital provincial. A las 17 habrá un plenario de los bloques del oficialismo de ambas Cámaras. El último encuentro del día, previsto para las 19, será con el Foro de Intendentes de la UCR Santa Fe.

image

La semana siguiente será el turno de reuniones con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el bloque de concejales de la alianza oficialista. El encargado de armar el encuentro es el senador departamental Ciro Seisas.

“Está todo muy verde, queremos sacar la ley con el máximo consenso”, dijo a La Capital un líder parlamentario de Unidos.

Los debates en Unidos

Hasta el momento, las conversaciones se dan al interior de cada fuerza política.

Este jueves, el Partido Socialista reunió a sus intendentes, presidentes comunales, legisladores provinciales y concejales.

“Fue un espacio de escucha. Queremos enriquecer el texto del Poder Ejecutivo con modificaciones o agregando artículos”, dijeron a este diario en la conducción del PS.

El socialismo quiere hacer pesar sus votos en la Legislatura. No tanto en el Senado, donde tiene como único representante a Francisco Garibaldi, sino sobre todo en Diputados: allí controla 14 de las 28 bancas del bloque de Unidos.

Cronograma apretado

Los tiempos son ajustados. La cláusula transitoria vigésima quinta de la nueva Constitución establece que la Legislatura deberá sancionar una nueva ley orgánica de municipios dentro del plazo de un año a partir de su entrada en vigencia. La fecha límite es septiembre.

La intención es llegar al 12 de febrero con los acuerdos consolidados, para evitar el ida y vuelta entre las Cámaras.

>> Leer más: Baja de la edad de imputabilidad: Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón

Después de la media sanción en el Senado y el discurso de sesiones ordinarias del gobernador Maximiliano Pullaro -que será por primera vez el 15 de febrero y no el 1º de mayo, como establecía la Constitución de 1962- vendrá el debate del régimen electoral, otra viga maestra en la arquitectura institucional de la provincia.

En Unidos aseguran que, por el momento, las conversaciones son informales. El encargado de la Casa Gris para llevar esa discusión es el ministro de Gobierno, Fabián Bastia. La nueva ley regulará la boleta única, las primarias, los pisos electorales y el sistema de distribución de bancas en Diputados, entre otros temas sensibles del ejercicio del poder.

