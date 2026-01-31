La Capital | Policiales | Abuso sexual

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

La imputación se hará en Reconquista y los cargos son corrupción, prostitución y abuso sexual agravado

Claudio Berón

Por Claudio Berón

31 de enero 2026 · 17:32hs
La sede de los Tribunales de Reconquista

La sede de los Tribunales de Reconquista, donde se llevará a cabo la audiencia imputativa por abuso sexual contra un fiscal.

El fiscal de la ciudad de Vera, Leandro Benegas, será imputado el 23 de febrero en los tribunales de Reconquista por un hecho de abuso sexual. Este es uno de los delitos que más se debaten en las distintas unidades fiscales de la provincia, pero de inusuales particularidades si se trata de un fiscal.

La notificación provino desde la Oficina de Gestión Judicial del Distrito Judicial Nº 13 de Vera. Los cargos que deberá enfrentar Benegas son corrupción y prostitución, promoción y facilitación de corrupción de menores de 18 años, y abuso sexual agravado. Los hechos se habrían producido unos quince años atrás, cuando el fiscal ejercía su profesión de abogado.

La situación, que se expone en la causa, incluye supuestas conductas cometidas mediante “engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o aprovechamiento de una situación de convivencia o relación de poder”, configurando delitos contra la integridad sexual con acceso carnal simple. La audiencia será de carácter alternativa a la prisión preventiva, bajo la modalidad imputativa sin detenido, y estará a cargo de la jueza Norma Noemí Senn.

Unidad especial

En tanto, el fiscal de la Unidad Fiscal de Rosario, Adrián Spelta, actuará como colaborador de los fiscales de la ciudad de Santa Fe que ya intervinieron en la causa. La participación de Spelta se debe a que desde la Fiscalía General se conformó un área de objetivos prioritarios, una de ellas es la de delitos cometidos por funcionarios públicos, a cargo de Spelta, quien supervisará y participará de la audiencia.

Por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), en calidad de fiscales de la causa, estarán Luciana Escobar Cello, de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), y Matías Broggi, de Santa Fe. La defensa de Benegas estará representada por los abogados Juan Sebastián Oroño y Néstor Antonio Oroño.

>> Leer más: Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Denuncias anteriores

El fiscal Benegas fue denunciado anteriormente por agentes policiales de Vera por armado de causas, extorsiones, manipulación de expedientes y abuso de autoridad. Estas presentaciones derivaron en causas judiciales, fallos adversos y conferencias públicas de los denunciantes, quienes expusieron lo que definieron como un esquema de persecución y uso discrecional del poder penal.

En tanto, Benegas emitió un comunicado el año pasado en el que planteó que le “preocupa que se utilice un tema tan delicado como es la integridad sexual de una persona solo para injuriar, agraviar y generar una desconfianza en las instituciones de Justicia, lo cual es un enorme peligro. Desde el ingreso al Poder Judicial, entendí que no venía a formar un club de fans porque diariamente debemos detener, imputar, acusar, llevar a juicio oral y obtener condenas. Pero jamás imaginé que podía ser objeto de acusaciones tan burdas e inconsistentes con un tema tan grave y delicado, con la sola finalidad de dañar. Vuelvo a rechazar con total firmeza estas acusaciones infundadas. Es mi deber ponerme a disposición de todas las instancias institucionales y judiciales que correspondan para esclarecer los hechos y demostrar el fin de la maniobra”.

>> Leer más: Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

En el mismo comunicado, destacó que "como funcionario judicial y en nombre personal sólo quisiera poner en contexto que se tratan de acusaciones y mentiras que de manera intencional están realizando quienes, por cumplimiento de mis funciones como fiscal adjunto resultaron condenados en procesos penales que se llevaron a cabo en audiencias orales y públicas. Claramente estas falsas denuncias provienen de personas (y su entorno) que han sido condenadas en un juicio oral y publico".

El fiscal enfatizó: "Vuelvo a rechazar con total firmeza estas acusaciones infundadas. Es mi deber ponerme a disposición de todas las instancias institucionales y judiciales que correspondan para esclarecer los hechos y demostrar el fin de la maniobra".

En tanto, el abogado querellante Walter Ayala expresó: "Oficialmente, la (audiencia) imputativa tiene fecha y permitirá ventilar hechos de corrupción en la Justicia santafesina que no se pueden tapar más. De acuerdo a la calificación penal, los hechos son muy graves”.

Noticias relacionadas
El detenido en barrio industrial

Allanamiento y secuestro de drogas en barrio Industrial

En agosto de 2024 los móviles buscaron frenéticamente a los evadidos de las seccional 5ª

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

El sospechoso del ataque en la plaza 25 de Mayo fue detenido frente al río Paraná

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea

El country tiene varios ingresos

Robo en un country de la zona oeste: se llevaron dólares y joyas

Ver comentarios

Las más leídas

Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

Central siempre se las arregla para complicar a River en el Gigante de Arroyito

Central siempre se las arregla para complicar a River en el Gigante de Arroyito

Adultos mayores y familias enteras: cómo cambió la población en situación de calle en Rosario

Adultos mayores y familias enteras: cómo cambió la población en situación de calle en Rosario

Boca vs. Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Boca vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Lo último

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

Allanamiento y secuestro de drogas en barrio Industrial

Allanamiento y secuestro de drogas en barrio Industrial

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

La única unidad del país que mide el peso de biofármacos para tratar tumores funciona en Rosario

Permite detectar cómo cambian las moléculas que se utilizan en inmunoterapias contra el cáncer, para alertar a las biofarmáceuticas ante cualquier diferencia. Compite con servicios de Europa y Estados Unidos
La única unidad del país que mide el peso de biofármacos para tratar tumores funciona en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Por Claudio Berón

Policiales

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente
LA CIUDAD

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas
La ciudad

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Adultos mayores y familias enteras: cómo cambió la población en situación de calle en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Adultos mayores y familias enteras: cómo cambió la población en situación de calle en Rosario

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa
La Región

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

Un almacén del macrocentro cumplió 45 años y lo festejó en la vereda con los vecinos

Central siempre se las arregla para complicar a River en el Gigante de Arroyito

Central siempre se las arregla para complicar a River en el Gigante de Arroyito

Adultos mayores y familias enteras: cómo cambió la población en situación de calle en Rosario

Adultos mayores y familias enteras: cómo cambió la población en situación de calle en Rosario

Boca vs. Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Boca vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Ovación
Newells viaja para enfrentar a Boca con una gran noticia: el Colo Ramírez puede jugar
OVACIÓN

Newell's viaja para enfrentar a Boca con una gran noticia: el Colo Ramírez puede jugar

Newells viaja para enfrentar a Boca con una gran noticia: el Colo Ramírez puede jugar

Newell's viaja para enfrentar a Boca con una gran noticia: el Colo Ramírez puede jugar

Boca vs. Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Boca vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. River: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. River: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Policiales
Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe
Policiales

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

Allanamiento y secuestro de drogas en barrio Industrial

Allanamiento y secuestro de drogas en barrio Industrial

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

La Ciudad
Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas
La ciudad

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

La única unidad del país que mide el peso de biofármacos para tratar tumores funciona en Rosario

La única unidad del país que mide el peso de biofármacos para tratar tumores funciona en Rosario

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales durante este verano

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales durante este verano

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia
La Ciudad

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa
Economía

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón
Política

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado
LA CIUDAD

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea
Policiales

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca
POLICIALES

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín
LA REGION

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero
Economía

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios
La Ciudad

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024
Policiales

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

El hermano de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles: Pasó en la calle
Información General

El hermano de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles: "Pasó en la calle"

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras
Policiales

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

Para evitar un paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen este viernes
Información General

Para evitar un paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen este viernes

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal
La Ciudad

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal

Qué es la Emergencia Ígnea decretada por el gobierno frente a los incendios en la Patagonia
Política

Qué es la Emergencia Ígnea decretada por el gobierno frente a los incendios en la Patagonia

El socialismo quiere tallar en el proyecto de ley orgánica de municipios

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El socialismo quiere tallar en el proyecto de ley orgánica de municipios

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?
Política

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Crimen de Jeremías: la madre de la chica presa, acusada de colaborar
Policiales

Crimen de Jeremías: la madre de la chica presa, acusada de colaborar

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales