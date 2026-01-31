Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

La sede de los Tribunales de Reconquista, donde se llevará a cabo la audiencia imputativa por abuso sexual contra un fiscal.

El fiscal de la ciudad de Vera, Leandro Benegas, será imputado el 23 de febrero en los tribunales de Reconquista por un hecho de abuso sexual . Este es uno de los delitos que más se debaten en las distintas unidades fiscales de la provincia, pero de inusuales particularidades si se trata de un fiscal.

La notificación provino desde la Oficina de Gestión Judicial del Distrito Judicial Nº 13 de Vera. Los cargos que deberá enfrentar Benegas son corrupción y prostitución, promoción y facilitación de corrupción de menores de 18 años, y abuso sexual agravado . Los hechos se habrían producido unos quince años atrás , cuando el fiscal ejercía su profesión de abogado.

La situación, que se expone en la causa, incluye supuestas conductas cometidas mediante “engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o aprovechamiento de una situación de convivencia o relación de poder”, configurando delitos contra la integridad sexual con acceso carnal simple . La audiencia será de carácter alternativa a la prisión preventiva, bajo la modalidad imputativa sin detenido, y estará a cargo de la jueza Norma Noemí Senn.

En tanto, el fiscal de la Unidad Fiscal de Rosario, Adrián Spelta, actuará como colaborador de los fiscales de la ciudad de Santa Fe que ya intervinieron en la causa. La participación de Spelta se debe a que desde la Fiscalía General se conformó un área de objetivos prioritarios, una de ellas es la de delitos cometidos por funcionarios públicos, a cargo de Spelta, quien supervisará y participará de la audiencia.

Por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), en calidad de fiscales de la causa, estarán Luciana Escobar Cello, de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), y Matías Broggi, de Santa Fe. La defensa de Benegas estará representada por los abogados Juan Sebastián Oroño y Néstor Antonio Oroño.

Denuncias anteriores

El fiscal Benegas fue denunciado anteriormente por agentes policiales de Vera por armado de causas, extorsiones, manipulación de expedientes y abuso de autoridad. Estas presentaciones derivaron en causas judiciales, fallos adversos y conferencias públicas de los denunciantes, quienes expusieron lo que definieron como un esquema de persecución y uso discrecional del poder penal.

En tanto, Benegas emitió un comunicado el año pasado en el que planteó que le “preocupa que se utilice un tema tan delicado como es la integridad sexual de una persona solo para injuriar, agraviar y generar una desconfianza en las instituciones de Justicia, lo cual es un enorme peligro. Desde el ingreso al Poder Judicial, entendí que no venía a formar un club de fans porque diariamente debemos detener, imputar, acusar, llevar a juicio oral y obtener condenas. Pero jamás imaginé que podía ser objeto de acusaciones tan burdas e inconsistentes con un tema tan grave y delicado, con la sola finalidad de dañar. Vuelvo a rechazar con total firmeza estas acusaciones infundadas. Es mi deber ponerme a disposición de todas las instancias institucionales y judiciales que correspondan para esclarecer los hechos y demostrar el fin de la maniobra”.

En el mismo comunicado, destacó que "como funcionario judicial y en nombre personal sólo quisiera poner en contexto que se tratan de acusaciones y mentiras que de manera intencional están realizando quienes, por cumplimiento de mis funciones como fiscal adjunto resultaron condenados en procesos penales que se llevaron a cabo en audiencias orales y públicas. Claramente estas falsas denuncias provienen de personas (y su entorno) que han sido condenadas en un juicio oral y publico".

El fiscal enfatizó: "Vuelvo a rechazar con total firmeza estas acusaciones infundadas. Es mi deber ponerme a disposición de todas las instancias institucionales y judiciales que correspondan para esclarecer los hechos y demostrar el fin de la maniobra".

En tanto, el abogado querellante Walter Ayala expresó: "Oficialmente, la (audiencia) imputativa tiene fecha y permitirá ventilar hechos de corrupción en la Justicia santafesina que no se pueden tapar más. De acuerdo a la calificación penal, los hechos son muy graves”.