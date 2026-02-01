Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

El siniestro ocurrió en el kilómetro 221, mano Buenos Aires–Rosario. Otras tres personas, entre ellas un nene de 9 años, resultaron heridas

El auto en el que viajaban los rosarinos

Dos rosarinos murieron este viernes tras un grave accidente de tránsito ocurrido en la r uta nacional 9, a la altura del kilómetro 221, en jurisdicción de Ramallo, mano Buenos Aires–Rosario.

El siniestro se produjo cuando un automóvil Renault Sandero Stepway, de color bordo, despistó por razones que aún se tratan de establecer y volcó sobre el cantero central. Como consecuencia del impacto, fallecieron en el lugar el conductor del vehículo, Juan Eduardo Radice , de 77 años, y su hija Natalia Susana Radice , de 38.

De acuerdo con el parte oficial, el vehículo era conducido por Radice, domiciliado en Rosario, y viajaba acompañado por otros cuatro ocupantes: un hombre de 49 años, una mujer de 73, un niño de 9 años y su hija de 38, quien salió despedida del habitáculo producto del vuelco.

El conductor quedó atrapado en el interior del rodado y fue hallado sin vida en el lugar. La mujer de 73 años quedó atrapada en el asiento trasero y debió ser rescatada por los servicios de emergencia. El hombre de 49 años y el niño lograron salir con ayuda de civiles que se detuvieron a asistirlos.

Asistencia y traslado de los heridos

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial, bomberos voluntarios de Villa Ramallo y ambulancias del hospital local. Los tres sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Gomendio de Ramallo, donde ingresaron en estado de shock y con lesiones cuya gravedad aún debía ser determinada al cierre de esta edición.

La circulación en la ruta no fue interrumpida y el tránsito continuó con normalidad, indicaron las autoridades.

Por disposición judicial, se dio intervención a peritos accidentológicos para establecer la mecánica del hecho. Las actuaciones quedaron a cargo de la Ayudantía Fiscal de Villa Ramallo, dependiente del Departamento Judicial San Nicolás.

La causa fue caratulada de manera provisoria como homicidio culposo y lesiones culposas, mientras se avanzan con las pericias y la recolección de pruebas para determinar responsabilidades.