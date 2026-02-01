La Capital | Información General | rosarinos

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

El siniestro ocurrió en el kilómetro 221, mano Buenos Aires–Rosario. Otras tres personas, entre ellas un nene de 9 años, resultaron heridas

1 de febrero 2026 · 08:47hs
El auto en el que viajaban los rosarinos

El auto en el que viajaban los rosarinos

Dos rosarinos murieron este viernes tras un grave accidente de tránsito ocurrido en la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 221, en jurisdicción de Ramallo, mano Buenos Aires–Rosario.

El siniestro se produjo cuando un automóvil Renault Sandero Stepway, de color bordo, despistó por razones que aún se tratan de establecer y volcó sobre el cantero central. Como consecuencia del impacto, fallecieron en el lugar el conductor del vehículo, Juan Eduardo Radice, de 77 años, y su hija Natalia Susana Radice, de 38.

Cómo fue el accidente

De acuerdo con el parte oficial, el vehículo era conducido por Radice, domiciliado en Rosario, y viajaba acompañado por otros cuatro ocupantes: un hombre de 49 años, una mujer de 73, un niño de 9 años y su hija de 38, quien salió despedida del habitáculo producto del vuelco.

El conductor quedó atrapado en el interior del rodado y fue hallado sin vida en el lugar. La mujer de 73 años quedó atrapada en el asiento trasero y debió ser rescatada por los servicios de emergencia. El hombre de 49 años y el niño lograron salir con ayuda de civiles que se detuvieron a asistirlos.

Asistencia y traslado de los heridos

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial, bomberos voluntarios de Villa Ramallo y ambulancias del hospital local. Los tres sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Gomendio de Ramallo, donde ingresaron en estado de shock y con lesiones cuya gravedad aún debía ser determinada al cierre de esta edición.

La circulación en la ruta no fue interrumpida y el tránsito continuó con normalidad, indicaron las autoridades.

Por disposición judicial, se dio intervención a peritos accidentológicos para establecer la mecánica del hecho. Las actuaciones quedaron a cargo de la Ayudantía Fiscal de Villa Ramallo, dependiente del Departamento Judicial San Nicolás.

La causa fue caratulada de manera provisoria como homicidio culposo y lesiones culposas, mientras se avanzan con las pericias y la recolección de pruebas para determinar responsabilidades.

Noticias relacionadas
La UTA y empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires se reúnen este viernes en la Secretaría de Trabajo

Para evitar un paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen este viernes

Los pasaportes emitidos antes de la entrada en vigencia de la medida siguen vigentes hasta su vencimiento

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

Narela Barreto es la joven argentina que fue halalda sin vida en Los Ángeles 

El hermano de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles: "Pasó en la calle"

la justicia contabilizo 111 muertes en el pais por fentanilo contaminado

La Justicia contabilizó 111 muertes en el país por fentanilo contaminado

Ver comentarios

Las más leídas

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Lo último

Celulares sin límites: la salud mental en riesgo

Celulares sin límites: la salud mental en riesgo

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Con una caída en los cruces, los paradores apuestan a sumar infraestructura y servicios para atraer más clientes y sostener la rentabilidad en plena temporada de verano.

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Por Azul Martínez Lo Re
La bicicleta se consolida en Rosario como un modo de vida y medio de transporte preferido

Por Matías Petisce
La Ciudad

La bicicleta se consolida en Rosario como un modo de vida y medio de transporte preferido

El optimismo de Pullaro y la vuelta del Milei más combativo

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El optimismo de Pullaro y la vuelta del Milei más combativo

Celulares sin límites: la salud mental en riesgo
Salud

Celulares sin límites: la salud mental en riesgo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo
información General

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Impulsó la creación del Banco Municipal de Rosario en 1896 y un año después lo asesinaron

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Impulsó la creación del Banco Municipal de Rosario en 1896 y un año después lo asesinaron

Dejanos tu comentario
Las más leídas
A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa

Ovación
Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal
OVACIÓN

Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal

Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal

Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal

Leyendas de pasión: Central y Newells se sacan chispas contra los poderosos equipos porteños

Leyendas de pasión: Central y Newell's se sacan chispas contra los poderosos equipos porteños

Newells busca dar el gran golpe en la Bombonera ante un Boca irregular

Newell's busca dar el gran golpe en la Bombonera ante un Boca irregular

Policiales
Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe
Policiales

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

Allanamiento y secuestro de drogas en barrio Industrial

Allanamiento y secuestro de drogas en barrio Industrial

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

La Ciudad
Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario
La Ciudad

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario

Rolando Maggi: Sin el tren no hubiera existido Fisherton

Rolando Maggi: "Sin el tren no hubiera existido Fisherton"

Fisherton, historia e identidad urbana de un barrio en plena transformación

Fisherton, historia e identidad urbana de un barrio en plena transformación

La bicicleta se consolida en Rosario como un modo de vida y medio de transporte preferido

La bicicleta se consolida en Rosario como un modo de vida y medio de transporte preferido

Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU
Política

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales
Información General

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027, o incluso antes
La Ciudad

El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027, "o incluso antes"

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia
La Ciudad

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa
Economía

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón
Política

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado
LA CIUDAD

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea
Policiales

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca
POLICIALES

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín
LA REGION

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero
Economía

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios
La Ciudad

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024
Policiales

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024

El hermano de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles: Pasó en la calle
Información General

El hermano de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles: "Pasó en la calle"

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras
Policiales

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

Para evitar un paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen este viernes
Información General

Para evitar un paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen este viernes

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal
La Ciudad

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal