Conmoción en Hollywood por la muerte de una protagonista de Mi Pobre Angelito

A los 71 años falleció Catherine O'Hara, que interpretó a Kate McCallister, madre de Kevin, el niño de las icónicas películas navideñas de la década de los 90

Hollywood está de luto al conocerse la muerte de la actriz canadiense Catherine O’Hara , reconocida a nivel mundial por su papel como Kate, la madre de Kevin McCallister en Mi Pobre Angelito . Macaulay Culkin, el actor que interpretaba al niño olvidado, la recordó con un emotivo mensaje: "Te amo. Nos vemos luego".

La actriz canadiense de 71 años falleció este viernes y aunque no se sabe la causa de su deceso, era conocido que O’Hara tenía una afección conocida como dextrocardia con situs inversus . La dextrocardia es una condición de nacimiento en la que el corazón está situado en el lado derecho del tórax en lugar del izquierdo . Sumado a eso, la situs inversus también hacía que los órganos viscerales (hígado, bazo, estómago) están como en un espejo respecto a su posición normal .

Su último trabajo había sido en la multipremiada serie The Studio , una sátira sobre el mundo de Hollywood donde pone en evidencia el conflicto que se da entre la creatividad y el negocio.

O’Hara nació el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Canadá y es la sexta entre siete hermanos. De padre ferroviario y madre en el mundo de bienes raíces, la actriz ya perfilaba para subirse a los escenarios desde muy pequeña . Su carrera despegó cuando se unió a Second City Television (SCTV) y ganó un premio Emmy en 1982 , antes de participar en la icónica película navideña. A lo largo de su carrera, la actriz recibió importantes reconocimientos, como dos Emmy, un Globo de Oro y dos premios del Sindicato de Actores.

"La prolífica actriz, escritora y comediante Catherine O'Hara, ganadora de múltiples premios, falleció hoy en su casa de Los Ángeles tras una breve enfermedad. A O’Hara sobreviven su esposo, Bo Welch, y sus hijos, Matthew y Luke", indicó la agencia que representaba a la intérprete en un comunicado.

Catherine O’Hara y Mi Probe Angelito

Catherine O’Hara fue actriz, comediante y guionista. Sus primeros pasos destacados los dio en la televisión, donde se convirtió en una figura clave del humor gracias a su participación en SCTV, un espacio que funcionó como semillero de grandes talentos y que marcó a toda una generación con su sátira inteligente.

En Argentina y en gran parte del mundo su rostro quedó asociado para siempre a Mi Pobre Angelito, donde interpretó a Kate McCallister, la madre del personaje de Macaulay Culkin.

Su rostro quedará grabado como la madre que se da cuenta que la familia se olvida al niño, quien tiene que atravesar una serie de aventuras para escaparse de ladrones.

El propio Culkin le dedicó un sentido mensaje tras conocer la noticia: "Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te amo. Nos vemos luego".

Despedidas

La muerte de O’Hara repercutió en varios ámbitos y hasta el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se refirió a ella: “A lo largo de más de cinco décadas de trabajo, Catherine se ganó un lugar en la historia de la comedia canadiense". También mencionó su papel en la serie Schitt's Creek.

"Canadá ha perdido a una leyenda. Mis pensamientos están con su familia, amigos y todos aquellos que admiraron su trabajo en la pantalla. La echaremos mucho de menos", sumó el mandatario.

El actor chileno Pedro Pascal la describió como “una genia” con la que “era un placer” compartir momentos. "Eternamente agradecido. Hay menos luz en mi mundo, este mundo afortunado que te tuvo, te conservará para siempre. Siempre", publicó en Instagram, acompañado de una foto de ambos en el rodaje de The Last of us. O'Hara interpretó a Gail, la terapeuta de Joel, personaje interpretado por Pascal, en la segunda temporada.

El sindicato de actores de Hollywood también recordó a la actriz de Toronto: "Nos entristece profundamente el fallecimiento de Catherine O'Hara. Esta querida actriz y comediante, ganadora de dos premios de actuación y nominada actualmente, será recordada con cariño. Nuestras condolencias a su familia, colegas y a sus numerosos fans".