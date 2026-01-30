El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027, "o incluso antes"

La Capital | La Ciudad | Parque de España

El intendente Javkin recorrió las obras del Parque de España junto al ministro Lisandro Enrico y otros funcionarios.

El intendente Pablo Javkin y el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico recorrieron este viernes las obras de reconstrucción y ampliación del muelle del Parque de España, una intervención clave para la recuperación del frente costero y la puesta en valor de uno de los espacios públicos más emblemáticos de la Rosario.

En la ocasión, el mandatario local adelantó que las obras estarían terminadas para principios de 2027 “o incluso antes”.

Los trabajos, con una inversión superior a los 16.000 millones de pesos, contemplan la reconstrucción del muelle existente y su ampliación hacia el norte, lo que permitirá extender la explanada del Centro Cultural Parque de España. El proyecto incluye nuevas estructuras de hormigón, tareas de pilotaje y losas, además de la incorporación de una rampa escultórica accesible, pensada para garantizar la circulación de todas las personas y conectar las dos cotas de la barranca.

Javkin: "Completar el proyecto original"

Javkin dialogó con los medios de comunicación presentes y recordó: “La obra del Parque de España se hizo en el ’90, luego se reconstruyeron los muelles en 2004, hasta acá se había llegado. Después vimos cómo se fue derrumbando la parte que había quedado sentada sobre los viejos muelles franceses, y vimos la oportunidad, dentro de lo que fue el plan de obras del tricentenario, de completar el proyecto original, porque originalmente el Parque de España estaba pensado para que tuviera una salida hacia el norte”.

Javkin precisó además que, actualmente, “se están reconstruyendo los pilotes, que es la tarea más compleja porque implica trabajar sobre el río”, y detalló las próximas etapas: “Luego viene la reconstrucción y continuidad de la explanada y, finalmente, la escalera helicoidal (en referencia a la rampa helicoidal). Es una obra muy importante para la ciudad y muy difícil de realizar sin el acompañamiento de la Provincia, porque implica un enorme movimiento logístico y trabajo en el agua”.

Inauguración del nuevo Parque de España

Consultado sobre los plazos de finalización, el intendente indicó que la previsión es que la obra esté concluida “a principios de 2027, o incluso un poco antes”, y adelantó que el próximo mes se inaugurará otro tramo de la ribera central: “El 27 de febrero vamos a abrir la rambla completando el tramo desde La Fluvial hasta donde estaba la obra de reconstrucción de la explanada. Y luego, cuando termine esta obra, vamos a completarla desde el inicio de la escalera hasta La Fluvial, con lo cual vamos a tener la costa nueva entera”.

Por su parte, el ministro provincial mencionó que la obra se desarrolla en base a un proyecto de la Municipalidad con financiamiento provincial y remarcó la importancia de las tareas. “Estamos trabajando fuertemente los dos equipos, provincial y municipal, pero también con la empresa para llegar en los tiempos. Es una obra compleja, trabajar a 20 metros de profundidad en el lecho es difícil y plantea un desafío, pero como queremos llegar a los tiempos previstos, ya se habilitó a partir de ayer y la semana que viene lo van a ver a pleno, doble turno (de trabajo)”, detalló Enrico.

El funcionario remarcó además que uno de los elementos distintivos será la rampa helicoidal: “Va a conectar este plano (el inferior) con aquel (el superior) a través de una pasarela de 320 metros. Cuando se la vea desde el río, sin dudas se convertirá en un ícono de esta obra”.

Detalles

Desde el punto de vista técnico, la rehabilitación plantea la continuación del muelle existente hacia el norte, que se prolongará unos 120 metros en forma lineal, respetando la línea de avance del muelle existente. Se estipula también la construcción de la estructura de hormigón armado, con pilotes en el lugar con armaduras prefabricadas, vigas y losas premoldeadas.

En relación al espacio público, se proyecta un solado de adoquines graníticos o intertrabados con barandas de acero galvanizadas. El rasgo más llamativo de la obra es una rampa helicoidal de recorrido peatonal, que servirá para conectar la cota superior del Parque España con la inferior. En total, son unos 4.200 metros cuadrados.

Acuerdo Rosario

Cabe recordar que la intervención, emblemática para Rosario, se inscribe en el marco de la firma del Acuerdo Rosario, en el que el intendente y el gobernador Maximiliano Pullaro pusieron en marcha una serie de obras, entre ellas la reconstrucción de la zona de los muelles del Parque España junto a una remodelación de carácter integral del espacio público en uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad. Las tareas de transformación integral serán afrontadas con fondos de la provincia.

El Acuerdo Rosario es una secuencia de 35 proyectos que benefician a la ciudad y que la provincia sostiene con su financiamiento. En esa nómina, la reconstrucción de la explanada y los muelles del Parque España ocupa un sitio prioritario.

