La obra "Lo que el río hace", de las hermanas Marull, agregó una nueva función en Rosario

La dupla de gemelas sale por primera vez de Buenos Aires para dar tres funciones en el Teatro La Comedia, el 6 y 7 de marzo

Por Morena Pardo

25 de febrero 2026 · 11:30hs
Las hermanas Paula y María Marull protagonizan, escriben y dirigen la obra "Lo que el río hace", que se podrá ver en Rosario el 6 y 7 de marzo

“Lo que el río hace” está hace tiempo en boca de todos. Desde su estreno en 2022, lleva cuatro temporadas en el circuito porteño, una docena de premios y miles de espectadores. Los buenos comentarios sobre la obra escrita, dirigida y protagonizada por las hermanas rosarinas María y Paula Marull fluyen constantes como movilizados por una corriente.

Después de varios años en cartel, salen por primera vez de Buenos Aires para presentarse en Rosario con tres funciones: el viernes 6 de marzo a las 20 (agotada) y a las 22 (agregada por alta demanda), y el sábado 7 de marzo a las 19 en el Teatro La Comedia (Mitre 954).

Las entradas se pueden adquirir en boletería o a través de la plataforma 1000Tickets. Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% descuento y acceso a sorteos exclusivos.

“Lo que el río hace” narra la historia de Amelia, una mujer desbordada, perdida entre objetos y obligaciones, con una montaña de exigencias que trata de escalar cada mañana. La muerte de su padre la obliga a volver a Esquina, Corrientes, el pueblo donde pasó su infancia: un escenario vacío donde nada es como lo recordaba; salvo el río, que la invitará a reconocerse en su reflejo o a sumergirse hasta tocar el fondo.

Amelia entonces se desdobla en las gemelas Marull para abrir una serie de interrogantes sobre el paso del tiempo, la identidad, el duelo: “¿Y si esa que fuimos existiera? ¿Si un día se nos presenta? ¿Si de tanto perseguirnos nos alcanza? ¿Qué haríamos con ella? ¿La reconoceríamos? ¿La abrazaríamos? ¿La ignoraríamos para poder seguir siendo quienes somos? ¿El tiempo que no vivimos está guardado para nosotros en alguna parte?”.

El elenco lo completan William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli. El mismísimo Antonio Tarragó Ros estuvo a cargo de la música original, puesta de sonido y hasta una voz en off.

"La verdad que estamos reentusiasmadas. Es la primera salida que tiene la obra fuera de Buenos Aires. Teníamos muchas ganas de ir a Rosario desde hace bastante, pero bueno, acá estamos haciendo muchas funciones por semana, entonces se complicaba un poco. Ahora preparamos una escenografía especial para poder viajar. Y la verdad que es muy emocionante para nosotras ir a Rosario, por lo que significa, porque sabemos que la sala va a estar llena de amigos, de gente que nos conoce mucho. La obra tiene una línea que habla mucho del padre de la protagonista, que tiene que tiene mucho que ver con nuestro papá también, y sabemos que también va a haber familiares y amigos que lo conocían mucho a él. Siempre compartir lo que uno hace con la gente cercana genera mucha ilusión, así que estamos muy contentas de poder ir. Todo el equipo, los actores también", dijo María Marull a La Capital.

"La obra termina teniendo una temática universal, por más que transcurre en Esquina, Corrientes, que es un pueblo muy chiquito, donde se habla con el acento de allá y refiere mucho a cosas que ocurren ahí, como la Fiesta Nacional del Pacú, la pesca. La música la hizo Antonio Tarragó Ros que hizo un chamamé divino. Cuando estrenamos la obra nos preguntábamos qué iba a pasar con el público porque nos parecía todo muy personal, muy específico. Y nos sorprendió entender que hay temas universales y que la gente se identifica mucho y se los apropia, más allá de que no sean de Corrientes o que no sean cercanos al río. Por supuesto que cuando hay alguien se acerca más a la historia de las protagonistas de la obra, es un plus. La gente se encuentra más representada o se identifica más. En ese sentido, si bien la obra transcurre en Corrientes, tiene mucho del río. Rosario es una ciudad grande, donde quizás hay mucha más gente que llega de otros lugares a vivir, pero también hay gente que se va. Entonces, creo que ese tema también resuena mucho, el de irse del lugar de origen. Después, la obra habla de temas universales como el paso del tiempo, lo que uno deja atrás, adónde está el tiempo, cómo hacer para que el tiempo dure más. La obra es un viaje hacia el interior de cada uno, porque toca temas muy humanos. Pero bueno, va a ser una sorpresa ver qué pasa con el público rosarino", sumó una de las actrices, dramaturgas y directoras de la propuesta.

