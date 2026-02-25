La Capital | La Ciudad | Seguí

Plan de Calles: arrancó la obra en bulevar Seguí con un parque en el cantero

El intendente Javkin supervisó el inicio de los trabajos de reconversión del corredor entre Oroño y San Martín

25 de febrero 2026 · 06:00hs
Las máquinas ya trabajan en la reparación total de la arteria de zona sur. 

Las máquinas ya trabajan en la reparación total de la arteria de zona sur. 

El intendente Pablo Javkin supervisó ayer el inicio de las obras de reconversión que la Municipalidad puso en marcha sobre bulevar Seguí en la zona sur de la ciudad, en el marco del Plan de Calles 2026. La intervención contempla la reparación total de las losas de hormigón entre Oroño y San Martín, y la creación de un nuevo parque lineal en el cantero central, entre Oroño y Ayacucho. Como dato, el mandatario contó que las bicisendas se harán sobre el cantero central para liberar la calzada.

“Empezamos esta obra dentro del Plan de Calles, en el que también estamos haciendo bulevar Rondeau en las colectoras; acabamos de terminar Necochea al sur, vamos a empezar Buenos Aires al sur, para que cuando se inaugure Ayacucho, las calles paralelas estén como tienen que estar”, detalló el jefe municipal, acompañado por el subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer. Y adelantó que también se avanzará sobre calle San Juan al noroeste y que luego quedará pendiente Avenida Uriburu, otro de los corredores en mal estado.

Sobre los trabajos en Seguí, el mandatario explicó que se trata de una reconstrucción completa de la carpeta con hormigón, incluyendo la transformación total del cantero central. “Se rompe toda la carpeta, se hace toda la reparación de la calle y se transforma absolutamente el cantero. El cantero pasa a ser un parque lineal, se preserva todo el arbolado e incorpora bicisenda”, señaló.

Ante las consultas por un eventual ensanche de la calzada, aclaró: “Preferimos quitarle las ciclovías para que las bicis vayan por el cantero y que todo el espacio de la calle sea para el tránsito vehicular”.

Javkin precisó además que la obra demandará entre un año y un año y medio, con habilitaciones parciales por tramos para evitar un corte total prolongado de una arteria muy transitada. En ese sentido, en cuanto a los plazos apuntó: “Tenemos bastante tranquilidad porque muchas de las obras de pavimento definitivo que hicimos en la zona ya permitieron acomodar sobre todo lo que era Aguas; puede surgir alguna cuestión de gas, pero en principio es una obra de un año y medio, que va a tener habilitación parcial, es decir, no es que vamos a estar un año y medio con el bulevar todo cerrado, sino que, a medida que vamos resolviendo tramos, abrimos el tramo completo”.

También remarcó que intervenciones de este tipo en Seguí no se realizan desde hace medio siglo, recordando que muchas de las avenidas actuales fueron ejecutadas en la época del Mundial 78. “Hubo mucho bacheo sobre Seguí durante años, pero entendemos que ya no daba para más”, afirmó. Finalmente, subrayó que el objetivo es consolidar un sistema de vinculación sur-?centro con pavimento definitivo y avenidas en condiciones, incluyendo intervenciones en las calles Sarmiento y Buenos Aires al sur, como ya se hizo en Laprida, y complementándose con la pronta culminación de avenida Ayacucho.

