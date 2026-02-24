Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe: pérdida de empresas y caída de empleo

Fisfe advirtió que la apreciación cambiaria, las altas tasas y la debilidad del consumo complican la producción en Santa Fe

El Consejo Directivo de Fisfe señaló que varios sectores productivos enfrentan crecientes dificultades para sostener la actividad de sus plantas y preservar los puestos de trabajo.

La Federación Industrial de Santa Fe ( Fisfe ) advirtió sobre la grave crisis que atraviesa el sector manufacturero en la provincia y expresó su preocupación por el deterioro de la actividad, la pérdida de empresas y la caída del empleo industrial.

En un comunicado, el Consejo Directivo de la entidad señaló que varios sectores productivos enfrentan crecientes dificultades para sostener la actividad de sus plantas y preservar los puestos de trabajo. Frente a este escenario, reclamó la “urgente necesidad de implementar una política industrial a nivel nacional que promueva una inserción inteligente en los mercados globales, defienda a los sectores industriales transables de la competencia desleal, iguale las condiciones de competitividad —en materia de costos logísticos, financiamiento productivo, carga impositiva y costos laborales no salariales— y genere condiciones para la reactivación del mercado interno”.

El planteo surgió durante la última reunión del Consejo Directivo de la entidad, en la que representantes de centros industriales, cámaras sectoriales y empresas socias coincidieron en señalar el deterioro del escenario productivo.

La entidad explicó que la combinación de altas tasas de interés —que encarecen el financiamiento—, la apreciación cambiaria —que abarata los productos importados— y un mercado interno debilitado por la caída de los ingresos configura un combo de fuerte impacto para la producción industrial.

fisfe El Consejo Directivo de Fisfe señaló que varios sectores productivos enfrentan crecientes dificultades para sostener la actividad de sus plantas y preservar los puestos de trabajo.

La situación en Santa Fe

Los datos del último informe elaborado por Fisfe reflejan la magnitud del problema. En diciembre de 2025 la actividad industrial registró una caída interanual del 9,8%, con el 68% de las ramas manufactureras mostrando retrocesos en su nivel de producción.

A su vez, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 292 establecimientos industriales y más de 7.700 puestos de trabajo en la provincia, lo que representa una disminución del 4,9% en la cantidad de empresas y del 5,6% en el empleo sectorial.

>> Leer más: Destrucción récord de empresas: más de 10.000 cierres en un año y crisis extendida en todo el país

“Estas cifras reflejan un proceso de desindustrialización que pone en riesgo la subsistencia del entramado productivo local. En provincias como Santa Fe, donde la industria es uno de los motores principales de la economía, el deterioro de la producción genera un efecto multiplicador negativo que impacta directamente en otros sectores y agrava el cuadro de actividad económica”, advirtió la entidad.