La Capital | Economía | Santa Fe

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe: pérdida de empresas y caída de empleo

Fisfe advirtió que la apreciación cambiaria, las altas tasas y la debilidad del consumo complican la producción en Santa Fe

24 de febrero 2026 · 16:12hs
El Consejo Directivo de Fisfe señaló que varios sectores productivos enfrentan crecientes dificultades para sostener la actividad de sus plantas y preservar los puestos de trabajo.

El Consejo Directivo de Fisfe señaló que varios sectores productivos enfrentan crecientes dificultades para sostener la actividad de sus plantas y preservar los puestos de trabajo.

La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) advirtió sobre la grave crisis que atraviesa el sector manufacturero en la provincia y expresó su preocupación por el deterioro de la actividad, la pérdida de empresas y la caída del empleo industrial.

En un comunicado, el Consejo Directivo de la entidad señaló que varios sectores productivos enfrentan crecientes dificultades para sostener la actividad de sus plantas y preservar los puestos de trabajo. Frente a este escenario, reclamó la “urgente necesidad de implementar una política industrial a nivel nacional que promueva una inserción inteligente en los mercados globales, defienda a los sectores industriales transables de la competencia desleal, iguale las condiciones de competitividad —en materia de costos logísticos, financiamiento productivo, carga impositiva y costos laborales no salariales— y genere condiciones para la reactivación del mercado interno”.

El planteo surgió durante la última reunión del Consejo Directivo de la entidad, en la que representantes de centros industriales, cámaras sectoriales y empresas socias coincidieron en señalar el deterioro del escenario productivo.

La entidad explicó que la combinación de altas tasas de interés —que encarecen el financiamiento—, la apreciación cambiaria —que abarata los productos importados— y un mercado interno debilitado por la caída de los ingresos configura un combo de fuerte impacto para la producción industrial.

fisfe
El Consejo Directivo de Fisfe señaló que varios sectores productivos enfrentan crecientes dificultades para sostener la actividad de sus plantas y preservar los puestos de trabajo.

El Consejo Directivo de Fisfe señaló que varios sectores productivos enfrentan crecientes dificultades para sostener la actividad de sus plantas y preservar los puestos de trabajo.

La situación en Santa Fe

Los datos del último informe elaborado por Fisfe reflejan la magnitud del problema. En diciembre de 2025 la actividad industrial registró una caída interanual del 9,8%, con el 68% de las ramas manufactureras mostrando retrocesos en su nivel de producción.

A su vez, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 292 establecimientos industriales y más de 7.700 puestos de trabajo en la provincia, lo que representa una disminución del 4,9% en la cantidad de empresas y del 5,6% en el empleo sectorial.

>> Leer más: Destrucción récord de empresas: más de 10.000 cierres en un año y crisis extendida en todo el país

“Estas cifras reflejan un proceso de desindustrialización que pone en riesgo la subsistencia del entramado productivo local. En provincias como Santa Fe, donde la industria es uno de los motores principales de la economía, el deterioro de la producción genera un efecto multiplicador negativo que impacta directamente en otros sectores y agrava el cuadro de actividad económica”, advirtió la entidad.

Noticias relacionadas
El presunto narco fue detenido en Santa Fe

Cayó el "Turu" Mendieta: detuvieron en Santa Fe a un narco prófugo desde diciembre

El gobierno enfrentará el paro determinado por Amsafé y Sadop con firmeza. Las escuelas estarán abiertas, indicaron desde la Casa Gris.

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, trajo los dólares de Nueva York

La novela de Santa Fe y Nación por los dólares se cuenta de nuevo

Parque industrial. El predio de promoción industrial posee su ingreso sobre la ruta nacional 11 y su fondo sobre la ribera del río Coronda.

Convocatoria para nuevos proyectos en el Parque Industrial Sauce Viejo

Ver comentarios

Las más leídas

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

La conductora de C5N Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico

La conductora de C5N Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico

Lo último

Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4%

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4%

El fuerte impacto de perder el olfato: alrededor de 2 millones de argentinos sufren de anosmia

El fuerte impacto de perder el olfato: alrededor de 2 millones de argentinos sufren de anosmia

Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Los titulares de taxis apuntaron contra la iniciativa de Federico Lifchitz que entró al Concejo y coincidieron en que "es un movimiento de prensa"
Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
Javkin reclamó la prohibición de los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta
La Ciudad

Javkin reclamó la prohibición de los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Piden perpetua para el acusado de matar a mazazos a tres jóvenes para quedarse con dinero
Policiales

Piden perpetua para el acusado de matar a mazazos a tres jóvenes para quedarse con dinero

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario
LA CIUDAD

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe: pérdida de empresas y empleos
Economía

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe: pérdida de empresas y empleos

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución
POLICIALES

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

La conductora de C5N Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico

La conductora de C5N Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Ovación
En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del torneo Apertura
OVACIÓN

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del torneo Apertura

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del torneo Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del torneo Apertura

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta conocen sus rivales de los cuartos de final en la Liga Nacional Masculina

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta conocen sus rivales de los cuartos de final en la Liga Nacional Masculina

Bernardi: La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newells deben estar unidos

Bernardi: "La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newell's deben estar unidos"

Policiales
Piden perpetua para el acusado de matar a mazazos a tres jóvenes para quedarse con dinero
Policiales

Piden perpetua para el acusado de matar a mazazos a tres jóvenes para quedarse con dinero

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Cayó el Turu Mendieta: detuvieron en Santa Fe a un narco prófugo desde diciembre

Cayó el "Turu" Mendieta: detuvieron en Santa Fe a un narco prófugo desde diciembre

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

La Ciudad
Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Javkin reclamó la prohibición de los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta

Javkin reclamó la prohibición de los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Luz y Fuerza fue sede del acuerdo de cooperación tecnológica e industrial entre Italia y Argentina

Luz y Fuerza fue sede del acuerdo de cooperación tecnológica e industrial entre Italia y Argentina

Últimos días para acceder a descuentos en el impuesto inmobiliario y patente: cómo hacer el trámite

Últimos días para acceder a descuentos en el impuesto inmobiliario y patente: cómo hacer el trámite

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10% en el inicio de clases
LA CIUDAD

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10% en el inicio de clases

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 
POLICIALES

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

Concejo: avanza la ampliación del programa que transforma basurales en plazas

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Concejo: avanza la ampliación del programa que transforma basurales en plazas

San Lorenzo: los 120 trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran
La Región

San Lorenzo: los 120 trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo
La Ciudad

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

Gerontología: La jubilación no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse

Por Gabriela Camiscia
Salud

Gerontología: "La jubilación no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse"

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino
Ovación

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

Arranca una nueva guerra por los autos eléctricos: Ford vs BYD
Motores

Arranca una nueva guerra por los autos eléctricos: Ford vs BYD

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Por Martín Stoianovich

Policiales

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Crecen los casos de miopía en niños: Es una pandemia, advierten especialistas
Salud

Crecen los casos de miopía en niños: "Es una pandemia", advierten especialistas

Protestas en Lácteos Verónica: alertan por 700 puestos de trabajo en riesgo
Economía

Protestas en Lácteos Verónica: alertan por 700 puestos de trabajo en riesgo

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer
Policiales

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer

El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

Por Rodolfo Parody
Ovación

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

Por Guillermo Ferretti
Ovación

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas
La Ciudad

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Deuda: el gobierno lanza un nuevo bono en dólares para pagar vencimientos
Economía

Deuda: el gobierno lanza un nuevo bono en dólares para pagar vencimientos

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas
Policiales

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas

Los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista
OVACION

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista