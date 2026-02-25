Martín Menem dijo que Carignano "se la tiene que comer" y no desenchufar los micrófonos

El presidente de la Cámara de Diputados está de acuerdo con que expulsen de su banca a la diputada santafesina, pero admitió que los votos no están

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , cruzó a la diputada santafesina de Fuerza Patria, Florencia Carignano , quien desenchufó los micrófonos en la sesión de la reforma laboral para impedir que continuara el debate. “Debería haber pedido disculpas”, dijo.

“Entiendo que las sesiones se calientan. Me parece un acto vandálico. Me parece nefasto que Carignano reivindique su actitud , ella tiene que entender las reglas democráticas. Debería haber pedido disculpas. El partido por el que fue electa perdió. Se votó una ley que no le gusta y se la tiene que comer, se la tiene que bancar”, indicó Menem en diálogo con Radio La Red.

El libertario criticó la actitud de la legisladora kirchnerista y apoyó el proyecto de ley de La Libertad Avanza para expulsarla de la Cámara baja, aunque admitió que no están los votos para proceder.

“ Creo que Carignano debe ser expulsada, pero los números no están . Ese tipo de conductas deben ser sancionadas. Es un acto vandálico que podría tener la consecuencia de poder suspender la sesión”, insistió.

ESCÁNDALO EN EL CONGRESO La kirchnerista Carignano AGREDE A LOS TRABAJADORES DE LA HCDN para intentar frenar la sesión! ¡Esto es INACEPTABLE! Miren como se acerca haciéndose la distraída... no puede pasar inadvertido, tiene que haber sanciones. pic.twitter.com/mXF1E2KCTS

Además, en la antesala de una nueva apertura de sesiones ordinarias, insistió: “Entiendo que la temperatura sube, los temas en disputa son calientes. Tenés un espacio que gobernó mucho tiempo y fracasó, y un espacio nuevo que genera resultados. Se genera un clima denso en el Congreso”.

Por su parte, la diputada kirchnerista reivindicó su actitud. “Lo volvería a hacer para que no se trate esa ley de mierda”, expresó el viernes en declaraciones radiales. También apuntó contra los diputados de la bancada oficialista, a los que calificó de “descerebrados”.

Vale recordar que Carignano fue una de las que se aproximó al estrado del presidente de la Cámara y quedó a metros del escritorio del personal taquigráfico. En un arrebato, desconectó los cables de una consola de audio.

Su accionar fue grabado por la diputada libertaria Lilia Lemoine. En esos videos, se escucha a la legisladora oficialista cuestionar su accionar. “¿Estás loca? ¿Cómo vas a hacer eso? Quedaste grabada”, le dijo, y la diputada kirchnerista la insultó.