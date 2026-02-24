Javkin reclamó la prohibición de los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

LA CIUDAD
Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10% en el inicio de clases
POLICIALES
Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado
La Ciudad
Concejo: avanza la ampliación del programa que transforma basurales en plazas
La Región
San Lorenzo: los 120 trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran
La Ciudad
Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo
Salud
Gerontología: "La jubilación no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse"
La Ciudad
El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones
Ovación
La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino
Motores
Arranca una nueva guerra por los autos eléctricos: Ford vs BYD
Policiales
Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta
Salud
Crecen los casos de miopía en niños: "Es una pandemia", advierten especialistas
Economía
Protestas en Lácteos Verónica: alertan por 700 puestos de trabajo en riesgo
Policiales
República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer
Ovación
El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico
Ovación
En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico
La Ciudad
El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas
Economía
Deuda: el gobierno lanza un nuevo bono en dólares para pagar vencimientos
Policiales
Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas
La Ciudad
Los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial
OVACION
Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista