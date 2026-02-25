La Capital | Ovación | AFA

Paro en el fútbol: las presiones de la AFA y los dirigentes cómplices generaron un rechazo popular

Claudio Tapia y el tesoreso Pablo Toviggino fueron citados por la Justicia y decidieron frenar el fútbol con el aval de los clubes. Jugadores lucieron remeras de respaldo a la AFA y los hinchas explotaron

Luis Castro

Por Luis Castro

25 de febrero 2026 · 08:53hs
Los jugadores de San Lorenzo

Los jugadores de San Lorenzo, al igual que los de Instituto, lucieron una remera de apoyo a la AFA.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero de la asociación, Pablo Toviggino, están en la mira de la Justicia y deberán dar explicaciones la semana próxima. Esta determinación no hizo otra cosa que poner en alerta al Chiqui, buscar el respaldo de los dirigentes del fútbol argentino y decidir (¿obligar?) en forma conjunta una medida de fuerza: parar la pelota y que no se juegue la fecha 9, además de todos los encuentros del ascenso y formativas. Esta determinación, respaldada por comunicados casi gemelos de los clubes distribuidos en las redes sociales, no hizo otra cosa que enardecer a los hinchas que mostraron su desacuerdo por la misma vía, pero también en la cancha como sucedió este martes en la de San Lorenzo con cánticos contra el presidente afista.

Si bien el titular de la AFA no cuenta con la simpatía popular, la determinación de frenar el fútbol no hizo otra cosa que aumentar el rechazo a su figura. Cabe recordar que Tapia y su tesorero fueron citados a declarar ante la Justicia el 5 y 6 de marzo próximos, respectivamente, después de que fueran acusados de haber retenido aportes previsionales y haber evadido el pago de impuestos. A la vez, no podrán salir del país hasta tanto se presenten a las audiencias.

Por supuesto que hay una mirada fija sobre la AFA y, seguramente, intereses de por medio en juego con el gobierno. También es verdad que si todo está en orden, el manejo es correcto y las acusaciones infundadas, entonces no debería haber temor de presentarse en la Justicia. Igualmente, desde afuera lo que llama la atención es el poderío económico que ostentan los observados, muy difícil de conseguir con un trabajo "normal".

>>Leer más: Gonzalo Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos «basta»"

Otro detalle a tener en cuenta es la obsecuencia por decisión propia o presiones de la que hacen gala los directivos de casi todos los clubes del fútbol argentino. ¿Por qué será? ¿Deuda de favores? Lo cierto es que en este caso se deja de lado la clásica frase de que "el club es de los socios". En este caso particular no se tiene en cuenta la opinión de los verdaderos dueños de las entidades y caminan de la mano de Chiqui y compañía por temor o, quizás, cierta complicidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sanlorenzotvnet/status/2026431383648813071&partner=&hide_thread=false

Remeras con apoyo a la AFA

Pero el poder de sorpresa nunca se acaba y este martes el desatino estuvo en la salida de los equipos de San Lorenzo e Instituto (terminaron empatados en uno) luciendo remeras de respaldo a Tapia: “Basta de perseguirnos. AFA somos todos los clubes”. Si bien nadie lo dijo públicamente, por lo bajo no fueron pocos los que confiaron presiones para lucirlas.

>>Leer más: Verón le mojó la oreja a la AFA en la previa de la final de este sábado ante Racing

Esta determinación u orden recibida desde la entidad afista generó una reacción adversa a lo buscado, ya que los hinchas de San Lorenzo explotaron de ira y cantaron en contra del presidente de la AFA.

En la búsqueda de disparates cometidos nunca se paró el fútbol por muertes de jugadores en pleno juego y ni siquiera por el fallecimiento de Diego Maradona. Pero sí por directivos que tienen que responder ante las acusaciones y que no deberían tener sobresaltos si todo está en regla.

Los dirigentes detrás de Chiqui

De a uno los clubes del fútbol argentino fueron apareciendo en las redes sociales respaldando a Tapia con comunicados similares de respaldo absoluto al mandamás del fútbol argentino, incluidos las entidades rosarinas como Newell's, Central y Central Córdoba.

".... informa a sus socios, socias, hinchas y al público en general que junto a los miembros del comité ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol decidió respaldar y acompañar activamente la medida de fuerza convocada para los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. Esta determinación responde a un escenario de reiteradas presiones políticas, judiciales y mediáticas que intentan condicionar el normal funcionamiento de la AFA", rezan los escritos que difundieron las instituciones a lo largo de los últimos días.

Noticias relacionadas
Para tratar de forjar una reacción, Bernardi instrumenta para esta ocasión ocho modificaciones en Newells. 

Newell's necesita dejar de caer y empezar a mostrar signos vitales

Frank Darío Kudelka estuvo en Newell’s entre 2019 y 2021. Esta vez el gran desafío será recomponer el promedio y escalar en la tabla general. 

La vuelta de Kudelka a Newell's: un DT de carácter y juego ofensivo, que no se achicó con el clásico

Almirón charla con sus jugadores una vez consumada la derrota ante Talleres. Central va por la recuperación.

Central juega en La Plata en busca de puntos, pero también de un envión emocional

El futbolista Gustavo Marques fue sancionado por realizar comentarios machistas en Brasil.

La histórica sanción a un futbolista brasileño por realizar comentarios machistas

Ver comentarios

Las más leídas

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: Me quedaría incómodo

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: "Me quedaría incómodo"

Lo último

El carnaval a puro ritmo y espuma se adueñó el sábado de Granadero Baigorria

El carnaval a puro ritmo y espuma se adueñó el sábado de Granadero Baigorria

Belloso: La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos basta

Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos "basta""

Gripe aviar: qué se sabe del brote en Uruguay y la declaración de emergencia

Gripe aviar: qué se sabe del brote en Uruguay y la declaración de emergencia

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

Sucedió en la noche del martes en Aguzzi y Espinosa. El ataque habría sido perpetrado por dos hombres en moto
Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita
Belloso: La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos basta
Ovación

Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos "basta""

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero
POLICIALES

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Buscan a un empresario de Reconquista tras hallar su lancha a la deriva
La Región

Buscan a un empresario de Reconquista tras hallar su lancha a la deriva

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento
La Ciudad

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: Me quedaría incómodo

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: "Me quedaría incómodo"

Newells vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Ovación
Paro en el fútbol: las presiones de la AFA y los dirigentes cómplices generaron un rechazo popular

Por Luis Castro
Ovación

Paro en el fútbol: las presiones de la AFA y los dirigentes cómplices generaron un rechazo popular

Paro en el fútbol: las presiones de la AFA y los dirigentes cómplices generaron un rechazo popular

Paro en el fútbol: las presiones de la AFA y los dirigentes cómplices generaron un rechazo popular

Newells necesita dejar de caer y empezar a mostrar signos vitales

Newell's necesita dejar de caer y empezar a mostrar signos vitales

La vuelta de Kudelka a Newells: un DT de carácter y juego ofensivo, que no se achicó con el clásico

La vuelta de Kudelka a Newell's: un DT de carácter y juego ofensivo, que no se achicó con el clásico

Policiales
Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita
POLICIALES

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región

Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

La Ciudad
El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

Plan de Calles: arrancó la obra en bulevar Seguí con un parque en el cantero

Plan de Calles: arrancó la obra en bulevar Seguí con un parque en el cantero

Miércoles algo nublado con descenso de la temperatura

Miércoles algo nublado con descenso de la temperatura

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Milei invitó a diputados y senadores libertarios a una cena en Olivos
Política

Milei invitó a diputados y senadores libertarios a una cena en Olivos

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución
POLICIALES

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil
Información General

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil

Senegal quiere endurecer el castigo a la homosexualidad con 5 años de cárcel
Información General

Senegal quiere endurecer el castigo a la homosexualidad con 5 años de cárcel

Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia
Información General

Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial
El Mundo

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre
Policiales

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

El consumo de los hogares volvió a caer en enero y acumula tres meses en baja
Economía

El consumo de los hogares volvió a caer en enero y acumula tres meses en baja

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes de Santa Fe con tasas subsidiadas
Economía

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes de Santa Fe con tasas subsidiadas

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario
LA CIUDAD

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe
Economía

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe

Nicolás Mattioli, condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, no irá preso
La Región

Nicolás Mattioli, condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, no irá preso

Vuelta a clases: la feria que invita a comprar local en el inicio escolar
La Ciudad

Vuelta a clases: la feria que invita a comprar local en el inicio escolar

Condenaron al dueño del pitbull que mató al perro comunitario de la UNL
Información General

Condenaron al dueño del pitbull que mató al perro comunitario de la UNL

Coad y las mesas de examen de la UNR: El esquema de paros sueltos no va más
La Ciudad

Coad y las mesas de examen de la UNR: "El esquema de paros sueltos no va más"

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4 %
Economía

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4 %

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newells y Central habrá 570 policías
Ovación

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newell's y Central habrá 570 policías

Un fiscal santafesino fue imputado por abuso sexual de una joven menor de edad
La Región

Un fiscal santafesino fue imputado por abuso sexual de una joven menor de edad

La autopista a Santa Fe ya tiene tercer carril hasta San Lorenzo y ahora van por más
La Ciudad

La autopista a Santa Fe ya tiene tercer carril hasta San Lorenzo y ahora van por más

En la previa del clásico lanzan una campaña para desalentar pintadas
LA CIUDAD

En la previa del clásico lanzan una campaña para desalentar pintadas