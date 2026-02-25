Paro en el fútbol: las presiones de la AFA y los dirigentes cómplices generaron un rechazo popular

Claudio Tapia y el tesoreso Pablo Toviggino fueron citados por la Justicia y decidieron frenar el fútbol con el aval de los clubes. Jugadores lucieron remeras de respaldo a la AFA y los hinchas explotaron

Los jugadores de San Lorenzo, al igual que los de Instituto, lucieron una remera de apoyo a la AFA.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero de la asociación, Pablo Toviggino, están en la mira de la Justicia y deberán dar explicaciones la semana próxima. Esta determinación no hizo otra cosa que poner en alerta al Chiqui, buscar el respaldo de los dirigentes del fútbol argentino y decidir (¿obligar?) en forma conjunta una medida de fuerza: parar la pelota y que no se juegue la fecha 9, además de todos los encuentros del ascenso y formativas. Esta determinación, respaldada por comunicados casi gemelos de los clubes distribuidos en las redes sociales, no hizo otra cosa que enardecer a los hinchas que mostraron su desacuerdo por la misma vía, pero también en la cancha como sucedió este martes en la de San Lorenzo con cánticos contra el presidente afista.

Si bien el titular de la AFA no cuenta con la simpatía popular, la determinación de frenar el fútbol no hizo otra cosa que aumentar el rechazo a su figura . Cabe recordar que Tapia y su tesorero fueron citados a declarar ante la Justicia el 5 y 6 de marzo próximos, respectivamente, después de que fueran acusados de haber retenido aportes previsionales y haber evadido el pago de impuestos. A la vez, no podrán salir del país hasta tanto se presenten a las audiencias.

Por supuesto que hay una mirada fija sobre la AFA y, seguramente, intereses de por medio en juego con el gobierno. También es verdad que si todo está en orden, el manejo es correcto y las acusaciones infundadas, entonces no debería haber temor de presentarse en la Justicia. Igualmente, desde afuera lo que llama la atención es el poderío económico que ostentan los observados, muy difícil de conseguir con un trabajo "normal".

Otro detalle a tener en cuenta es la obsecuencia por decisión propia o presiones de la que hacen gala los directivos de casi todos los clubes del fútbol argentino. ¿Por qué será? ¿Deuda de favores? Lo cierto es que en este caso se deja de lado la clásica frase de que "el club es de los socios". En este caso particular no se tiene en cuenta la opinión de los verdaderos dueños de las entidades y caminan de la mano de Chiqui y compañía por temor o, quizás, cierta complicidad.

"CHIQUI TAPIA BOTÓN "



El canto de la hinchada azulgrana tras el paro generado por AFA y la suspensión de la fecha 9.

Remeras con apoyo a la AFA

Pero el poder de sorpresa nunca se acaba y este martes el desatino estuvo en la salida de los equipos de San Lorenzo e Instituto (terminaron empatados en uno) luciendo remeras de respaldo a Tapia: “Basta de perseguirnos. AFA somos todos los clubes”. Si bien nadie lo dijo públicamente, por lo bajo no fueron pocos los que confiaron presiones para lucirlas.

Esta determinación u orden recibida desde la entidad afista generó una reacción adversa a lo buscado, ya que los hinchas de San Lorenzo explotaron de ira y cantaron en contra del presidente de la AFA.

En la búsqueda de disparates cometidos nunca se paró el fútbol por muertes de jugadores en pleno juego y ni siquiera por el fallecimiento de Diego Maradona. Pero sí por directivos que tienen que responder ante las acusaciones y que no deberían tener sobresaltos si todo está en regla.

Los dirigentes detrás de Chiqui

De a uno los clubes del fútbol argentino fueron apareciendo en las redes sociales respaldando a Tapia con comunicados similares de respaldo absoluto al mandamás del fútbol argentino, incluidos las entidades rosarinas como Newell's, Central y Central Córdoba.

".... informa a sus socios, socias, hinchas y al público en general que junto a los miembros del comité ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol decidió respaldar y acompañar activamente la medida de fuerza convocada para los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. Esta determinación responde a un escenario de reiteradas presiones políticas, judiciales y mediáticas que intentan condicionar el normal funcionamiento de la AFA", rezan los escritos que difundieron las instituciones a lo largo de los últimos días.