Gonzalo Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos «basta»"

El presidente de Central descartó que la idea de frenar el fútbol haya sido a Claudio Tapia y Pablo Toviggino. También habló de Di María y del clásico ante Newell's

25 de febrero 2026 · 09:42hs
El presidente de Central, Gonzalo Belloso, no es de hablar públicamente, pero en las últimas horas lo hizo, tocó diversos temas del fútbol y dejó una variedad de títulos por cada frase que deslizó. El directivo, muy ligado al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino, dejó en claro que la decisión de parar la pelota no fue de la AFA sino "de los dirigentes de los clubes". A la vez, opinó que no sería descabellado que "Di María vaya al Mundial" y que "vamor a ir por los tres puntos en el clásico" ante Newell's que se jugará el domingo, a las 17, en el Coloso Marcelo Bielsa.

Belloso salió en defensa de los directivos afistas y sostuvo que "tenemos ataques permanentes de una operación gigantesca orquestada contra el fútbol. No se debe nada a Arca y estamos calificados como uno de los mejores contribuyentes de Argentina". Y enseguida, en una entrevista con La Red Buenos Aires, insistió en que "la decisión del paro la tomamos los clubes, nosotros dijimos basta" y que "es una medida para llamar la atención. para decir que no se puede atropellar a traves de la Justicia".

>>Leer más: Paro en el fútbol: las presiones de la AFA y los dirigentes cómplices generaron un rechazo popular

¿Di María al Mundial?

"Con Ángel Di María hablamos en pandemia, yo estaba en la Conmebol y él quería que yo esté cuando el vuelva al club", opinó el directivo Canalla y agregó: "Deportivamente no es una locura que Di María vaya al Mundial. Es una decisión personal de él, pero a mí me encantaría volver a verlo".

>>Leer más: El presidente de Central habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: "Sería incómodo"

En cuanto al partido más importante de la ciudad y que se disputará en el Parque el domingo, Belloso expresó: "Ojalá que el clásico sea un gran partido. Nosotros vamos a ir por los tres puntos como siempre, vamos a ir a luchar".

