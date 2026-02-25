La Capital | Zoom | teatro

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: unipersonales, comedias, danza y más

25 de febrero 2026 · 13:17hs
Cielo Pignatta y Ramiro Lollo protagonizan Patagonia y olvido

Cielo Pignatta y Ramiro Lollo protagonizan "Patagonia y olvido", versión teatral de "La patagonia rebelde" de Osvaldo Bayer

En Rosario, siempre hay mucho teatro. Con el fin de febrero, se vuelve inminente el comienzo de la temporada 2026 en las salas de la ciudad. Para orientarse, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días.

Para el fin de semana del 26 de al 28 de febrero, esta es la cartelera de teatro en la ciudad:

Jueves 26 de febrero

- "Pleurotus Fulminaris”. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)
ÚLTIMA FUNCIÓN

De Aldo El Jatib. La “Escuela Estable Coro Femenino Eco” (Eecfe) se reúne en una Casa de Té y realizan una sesión de ensayo para su próximo estreno. Alli se encontrarán con sus propios cantos corales. Comedia satírica donde cuatro mujeres que forman parte de un coro se juntan a ensayar en un Teatro Bar para una posible oportunidad para cantar. Mujeres afectadas por sus propias historias. Entre recetas de cocina, viajes, política, risas, envidias, secretos, peleas, odios, cosas que ellas saben y callan pero lo dicen durante una hora donde nunca serán las mismas una vez que la "reunión" termina. Ortensia, Ivonne, Laura y Chichita intentan aprender a trabajar en grupo para poder cantar su "hit preferido". Actúan Claudio Muntaabski, Juan Andrés Mollo, Daniel Sanzberro, José María Ochoa, y Marcelo Lavatelli.

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Sesión Central. "Atrapada": Yo te quiero preguntar, porque no me acuerdo bien… ¿Cómo es afuera? Autoría y dirección: Camila Hidalgo Solís. Actúan: Elena Guillen, Laura Copello y Elena Tarabelli. "Jugada de Var": El amor es como el fútbol: cuando la jugada es dudosa, lo mejor es parar la pelota y mirar el VAR. Dirección: Sebastián Villar Rojas. Actúan: Cecilia Patalano y Lucky Matricardi. Autoría: Daniel Leto. "Un grado de separación": dos vidas que siempre se rozaron sin tocarse descubren su conexión cuando un acto de generosidad revela el lazo invisible que los une. De Mayra Sánchez. Actúan: Sofía Dibidino y Lautaro Borghi.


Sesión Golfa. "Microimpro": la obra de Microteatro que es siempre diferente. Actúan: Marcela Ruiz, Germán Basta y Juan Pablo Yevoli. "Muertos de risa": ¿qué harías para que el cumpleaños de tu hija no se arruine por un payaso muerto? Dirección: Lucky Matricardi. Actúan: Claudia Simón y Martín Fumiato. Autoría: Agostina Moresco. "El tiempo entre las dos": una hija visita a su madre en el geriatrico para cumplir con la rutina... La hija está apurada, tiene una cita. La madre parece no registrar el tiempo. O sí. El tiempo es poco. Como siempre. Dirección: Lautaro Palma. Actúan: Silvina Santandrea y Carolina Diez. Autoría: Luisina Vitor Horen.

>> Leer más: Un club de barrio se transforma en teatro en la comedia "Medio tiempo"

Viernes 27 de febrero

- “Sé que me voy”. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)
ÚNICA FUNCIÓN

Teatro, títeres y una travesía hacia lo más profundo del duelo. La Compañía Tongo, Ana Chisari y Paula Sánchez, con el director invitado para esta producción Hernán Peña, presenta su nueva obra de teatro y títeres para adultos. A través del humor y la combinación de teatro de actrices y diversas técnicas de manipulación de títeres crean una experiencia audaz y sorprendente.

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el jueves

>> Leer más: Juan Pablo Geretto vuelve con el histórico "Solo como una perra", a más de 25 años de su estreno

Sábado 28 de febrero

- "Patagonia y olvido". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

El grupo itinerante La Comedia de Hacer Arte anuncia el reestreno de un clásico de su repertorio: "Patagonia y Olvido", la adaptación teatral de la investigación histórica de Osvaldo Bayer. Con dramaturgia y dirección de Pablo Felitti y las actuaciones de Cielo Pignatta y Ramiro Lollo, la puesta pone en escena a dos obreros que, desde el presente y a través de un "juicio" histórico, rescatan la memoria de los 1500 peones rurales fusilados en 1921.

La obra ha sido distinguida como "Mejor Obra de Autor Nacional" por la Asociación Argentina de Autores y seleccionada por el Instituto Nacional del Teatro por su "depurada técnica teatral de fuerte sabor popular". Sobre la puesta, el propio Osvaldo Bayer expresó: "Es una pequeña joya del arte teatral".

- "Lepidópteros. Sobre las cuatros estaciones de Vivaldi". GRATIS. 21hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

"Lepidópteros" es una obra de lenguaje neoclásico que nos sumerge en un universo plástico, versátil y potente, donde las intérpretes transitan las cuatro estaciones de Vivaldi, entre unísonos, grupales, dúos, solos y tríos, desarrollando calidades de movimiento inspiradas en el mundo de las mariposas y las aves.

Esta obra tiene la particularidad de haber sido creada por León Ruiz, en el décimo aniversario como coreógrafo junto al Koi Ballet, reuniendo un potencial estético y de lenguaje que viaja entre segmentos más académicos y otros más innovadores, generando una puesta atractiva y sensible.

Ruiz realiza algunas preguntas como punto de partida para desarrollar su obra: ¿Cómo las corporalidades latinoamericanas abordan el lenguaje de la danza clásica en la actualidad? ¿Cómo se mueven, qué las mueve, qué nos con-mueve? Y desde allí construye-edifica-elabora un paisaje arquitectónico-poético que por momentos puede implosionar o conmover. Este espectáculo se presenta en el marco del ciclo Living Comedia.

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el viernes

- "Solo como una perra". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)
Próximas funciones: viernes 13 de marzo a las 21.30, sábados 21 y 28 de marzo a las 21.

Juan Pablo Geretto vuelve con su histórico unipersonal a 25 años de su estreno, esta vez bajo la dirección de Juanse Rauch. En escena, el actor reconstruye una obra olvidada y recupera a sus personajes icónicos a la vez que los resignifica, con el humor y la sensibilidad de siempre.

Reponer el espectáculo fue también, por supuesto, reescribirlo. Encontrar su corazón, su pulso vital y ponerlo a andar, pero también dar cuenta, por primera vez, de su propia historia y su devenir.

“Lo que fue apareciendo en el medio fue mucho más rico que ‘Solo como una perra’ original, y fuimos como entrelazando una cosa con la otra. Muchos de los personajes están, pero también contamos cómo salieron, por qué se hicieron, de dónde venía todo eso. Lo que yo no conté nunca es cómo llegué a ‘Solo como una perra’, qué había detrás de eso. Porque ‘Solo como una perra’ fue como la punta del iceberg de algunas cosas de mi vida”, afirmó Juan Pablo a La Capital antes de su estreno.

- "Fossetti & Forkatt Humor (Bastante) Musical". 21hs. Lumvra Club (Av. Pellegrini 1646)

Jazz, canciones infantiles, blues, serenatas, consejos amorosos, percusiones raras, tangos, juegos y hasta sindicalistas.

Si querés que tu obra aparezca en esta agenda, enviá la información a [email protected]

