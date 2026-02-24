La Capital | La Ciudad | clases

Vuelta a clases: la feria que invita a comprar local en el inicio escolar

Este jueves, de 10 a 17, más de 60 emprendedores rosarinos ofrecerán en la plaza Pringles sus productos a precios accesibles para el comienzo del ciclo escolar 2026

24 de febrero 2026 · 14:25hs
La singularidad de esta feria «Vuelta a clases» es la posibilidad de encontrar artículos de elaboración local

La singularidad de esta feria «Vuelta a clases» es la posibilidad de encontrar artículos de elaboración local, de alta calidad y a precios accesibles. 

Este jueves 26 de febrero llega una nueva edición de la Feria Especial «Vuelta a clases» a la plaza Pringles (Córdoba y Presidente Roca), de la mano de las Ferias y Mercados Arriba Rosario dispuestas por la Municipalidad de Rosario. Desde las 10 y hasta las 17, más de 60 emprendimientos rosarinos ofrecerán los productos necesarios para el comienzo del nuevo ciclo escolar, tanto para docentes como estudiantes.

La singularidad de esta feria Vuelta a clases es la posibilidad de encontrar artículos de elaboración local, de alta calidad y a precios accesibles. El propósito es facilitar a rosarinas y rosarinos el acceso a los útiles y los elementos necesarios para la vuelta a clases.

Los productos

En ese sentido, se ofrecerán productos como mochilas, cartucheras, cuadernos, agendas e indumentaria escolar, al igual que otros rubros como pines, sets didácticos y de jardín, etiquetas personalizadas para útiles y variedad en objetos sublimados. Además, habrá una surtida oferta de juegos pedagógicos para uso escolar orientados a niños.

Las Ferias y Mercados Arriba Rosario se caracterizan por el contacto directo entre los productores locales y los vecinos, lo que implica no sólo la posibilidad de una compra personalizada en el lugar, sino también encargar un producto a gusto y necesidad del consumidor.

En esta oportunidad, Vuelta a clases llega con promociones y ofertas imperdibles tales como los combos para los más pequeños (mochila, cartuchera y taza) a tan sólo $20.000 y cartucheras desde $4.500. Entre otros combos accesibles también se podrá encontrar un set de cartucheras, en formato box y plana, con monedero a $8.000. Mientras que, la promoción de 50 etiquetas autoadhesivas para rotular útiles escolares estará disponible a $3.500.

Ferias y mercados

En este contexto, el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni, expresó: “Hay dos aspectos centrales para destacar. Por un lado, la Municipalidad impulsa y sostiene una política pública de ferias que fortalece a los emprendimientos locales, promoviendo la comercialización directa de productos elaborados por manos rosarinas. Esto no solo potencia la producción local, sino que también genera oportunidades de trabajo y acompaña el desarrollo económico de muchas familias de la ciudad, subrayó”.

Por otro lado, destacó: "En momentos claves del año organizamos ferias especiales pensadas para acompañar a los hogares en gastos significativos". En este caso, la feria Vuelta a clases busca facilitar el acceso a los artículos necesarios para el inicio del ciclo lectivo, con productos de calidad y promociones accesibles. "Queremos que las familias encuentren en estos espacios una alternativa cercana, justa y conveniente para que chicas y chicos comiencen las clases con todo lo necesario”, culminó.

Arriba Rosario

Las Ferias y Mercados Arriba Rosario son mucho más que un lugar de compra y venta. Son espacios que fortalecen el tejido social de la ciudad, donde emprendedores de la ciudad ofrecen productos de calidad hechos por manos rosarinas a precios justos, acercando a vecinas y vecinos a una economía más consciente y solidaria.

Actualmente, más de 1.500 emprendedoras y emprendedores participan en las ferias rosarinas. La ciudad cuenta con 29 ferias, 6 mercados y 4 espacios fijos de comercialización, distribuidos en más de 30 barrios de los seis distritos rosarinos.

Estos espacios funcionan bajo la premisa de venta directa, los consumidores reciben los productos directamente de quienes los producen, eliminando intermediarios y garantizando una relación más cercana entre productor y comprador. Además, facilitan puntos de comercialización para productos locales, en un momento en el que generar empleo es vital.

A lo largo de estos años, el crecimiento de las ferias no hizo más que reflejar la determinación del municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat y la Subsecretaría de Economía Social, de consolidar un modelo de comercio justo que favorece la inclusión sociolaboral. Bregando, así, por políticas públicas que apoyen el desarrollo de la producción local y fomenten el intercambio entre productores y consumidores.

