La Capital | Economía | crédito

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes santafesinas con tasas subsidiadas

El Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe y el Banco Municipal de Rosario firmaron un conveniopara financiar capital de trabajo e inversiones productivas. Créditos a 36 meses

24 de febrero 2026 · 20:12hs
Créditos para pymes. Los representantes del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe y del Banco Municipal de Rosario firmaron el convenio.

Créditos para pymes. Los representantes del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe y del Banco Municipal de Rosario firmaron el convenio.

El Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe firmó un convenio con el Banco Municipal de Rosario para la puesta en marcha de nuevas líneas de financiamiento orientadas a fortalecer el capital de trabajo. Los créditos tendrán plazos de hasta 36 meses, con hasta 12 meses de gracia de capital (según la línea), y contarán con una bonificación de hasta 20 puntos en la tasa de interés, estableciendo un piso de Tasa Nominal Anual (TNA) del 20 %.

El acuerdo contempla un cupo total de $20.000 millones, con montos de hasta $150 millones por empresa para capital de trabajo e inversión, y hasta $500 millones para el sector turismo.

Podrán acceder a estas líneas las empresas con actividad en la provincia que cuenten con certificado mipyme vigente, calificación crediticia en el banco y certificado de elegibilidad provincial.

Sobre esta nueva línea, el ministro Gustavo Puccini aseguró que “este es el primer convenio del año con el Banco Municipal de Rosario para que las mipymes puedan acceder a financiamiento en condiciones preferenciales, facilitando la sostenibilidad de sus actividades, la expansión productiva y la concreción de inversiones estratégicas". En ese sentido, dijo: "De esta manera, en Santa Fe continuamos consolidando una herramienta concreta para ampliar el acceso al crédito. Por pedido de nuestro gobernador, seguimos acompañando el crecimiento de las empresas santafesinas en cada región”.

Sectores productivos de Santa Fe

Mientras tanto, el presidente de la entidad bancaria, Claudio Forneris, destacó que “para nosotros es una gran satisfacción y un verdadero orgullo facilitar el acceso al financiamiento a las pymes de la provincia, ya sea para capital de trabajo como para el desarrollo de proyectos de inversión, además de una línea especial destinada al sector turístico, que incluye hoteles y establecimientos gastronómicos”.

Los interesados podrán iniciar la gestión del crédito a través del sitio web oficial del banco o comunicarse con su oficial de cuenta, en caso de ya ser clientes. Todos los préstamos estarán sujetos a evaluación crediticia y a las condiciones de contratación vigentes.

La vigencia del programa será hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el cupo disponible.

Noticias relacionadas
El Consejo Directivo de Fisfe señaló que varios sectores productivos enfrentan crecientes dificultades para sostener la actividad de sus plantas y preservar los puestos de trabajo.

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe

El viernes el ministro deberá afrontar vencimientos por unos $7,4 billones.

Deuda: el gobierno lanza un nuevo bono en dólares para pagar vencimientos

El sueldo de los trabajadores de Lácteos Verónica correspondiente a febrero aún no fue abonado en su totalidad. 

Protestas en Lácteos Verónica: alertan por 700 puestos de trabajo en riesgo

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, trajo los dólares de Nueva York

La novela de Santa Fe y Nación por los dólares se cuenta de nuevo

Ver comentarios

Las más leídas

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Gran Hermano generación dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano generación dorada": uno por uno, los participantes 

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

Lo último

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes santafesinas con tasas subsidiadas

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes santafesinas con tasas subsidiadas

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Warner Bros. evaluará la nueva oferta de compra que hizo Paramount

Warner Bros. evaluará la nueva oferta de compra que hizo Paramount

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Las conversaciones entre ambas partes se encaminaron rápidamente y el entrenador iniciará su segundo ciclo al mando del Rojinegro.

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico
Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

La Orquesta Sinfónica de Rosario abre su temporada con entrada gratuita
Zoom

La Orquesta Sinfónica de Rosario abre su temporada con entrada gratuita

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta
La Ciudad

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud
Política

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez
Policiales

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Gran Hermano generación dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano generación dorada": uno por uno, los participantes 

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Ovación
La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial
El Mundo

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

El regreso a pista de un jugador que pone contento al técnico Jorge Almirón

El regreso a pista de un jugador que pone contento al técnico Jorge Almirón

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Policiales
Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera
POLICIALES

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

La Ciudad
Proponen un protocolo de tolerancia cero para terminar con las picadas
La Ciudad

Proponen un protocolo de "tolerancia cero" para terminar con las picadas

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Luz y Fuerza fue sede del acuerdo de cooperación tecnológica e industrial entre Italia y Argentina

Luz y Fuerza fue sede del acuerdo de cooperación tecnológica e industrial entre Italia y Argentina

Condenaron al dueño del pitbull que mató al perro comunitario de la UNL
Información General

Condenaron al dueño del pitbull que mató al perro comunitario de la UNL

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Por Lucas Ameriso

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Coad y las mesas de examen de la UNR: El esquema de paros sueltos no va más
La Ciudad

Coad y las mesas de examen de la UNR: "El esquema de paros sueltos no va más"

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4 %
Economía

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4 %

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newells y Central habrá 570 policías
Ovación

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newell's y Central habrá 570 policías

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?
La Ciudad

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

Un fiscal santafesino fue imputado por abuso sexual de una joven menor de edad
La Región

Un fiscal santafesino fue imputado por abuso sexual de una joven menor de edad

La autopista a Santa Fe ya tiene tercer carril hasta San Lorenzo y ahora van por más
La Ciudad

La autopista a Santa Fe ya tiene tercer carril hasta San Lorenzo y ahora van por más

En la previa del clásico lanzan una campaña para desalentar pintadas
LA CIUDAD

En la previa del clásico lanzan una campaña para desalentar pintadas

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10 % en el inicio de clases
LA CIUDAD

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10 % en el inicio de clases

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 
POLICIALES

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

Avanza en el Concejo el programa para transformar basurales en plazas

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Avanza en el Concejo el programa para transformar basurales en plazas

San Lorenzo: trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran
La Región

San Lorenzo: trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo
La Ciudad

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

La jubilación no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse

Por Gabriela Camiscia
Salud

"La jubilación no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse"

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino
Ovación

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

Arranca una nueva guerra por los autos eléctricos: Ford vs BYD
Motores

Arranca una nueva guerra por los autos eléctricos: Ford vs BYD

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Por Martín Stoianovich

Policiales

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Crecen los casos de miopía en niños: Es una pandemia, advierten especialistas
Salud

Crecen los casos de miopía en niños: "Es una pandemia", advierten especialistas