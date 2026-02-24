Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Se trata del inmueble de Sarmiento y 9 de Julio, dónde funcionó la sede del Segundo Cuerpo del Ejército. Vecinos denunciaron usurpaciones y vandalismo

Personal del municipio ingresa esta mañana en al edificio abandonado donde funcionó el Comando del II Cuerpo de Ejército

El histórico edificio que fuera sede del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército , en Sarmiento y 9 de Julio, (pleno centro de Rosario) y que hoy se encuentra abandonado y en ruinas, fue escenario este martes a la mañana de una intervención por parte del municipio. La medida oficial se cumplió luego de que se recibieran numerosas denuncias de vecinos por ocupaciones irregulares y hechos de vandalismo.

Se trata de un inmueble que tiene unos 7.800 metros cuadrados de superficie. En su momento de esplendor las actividades en el lugar se repartían en dependencias ubicadas en dos pisos y en un subsuelo. Además, contaba con polígono de tiro, un auditorio y hasta una cancha de básquet . Todo eso hoy está en ruinas, inhabitable desde hace varios años, y para que el edificio recupere algo de la funcionalidad que tuvo se necesita una inversión que, evidentemente, la administración de Javier Milei no está dispuesta a hacer.

La intervención de este martes fue llevada adelante por la Secretaría de Control y Convivencia, organismo que gestionó el tapiado de todos los accesos y ventanales del edificio para evitar que el inmueble sea usurpado por personas en situación de calle y también frenar el constante proceso de “saqueo hormiga” al que es sometido.

Además, el “ex Comando” se había transformado en un “basural” y en octubre del año pasado debió intervenir una dotación de bomberos para extinguir un incendio en el interior del inmueble.

intervención edifico comando Una de las oficinas del antiguo edificio convertida en dormitorio Foto: Maxi Klanjscek

El titular de Control y Convivencia del municipio, Diego Herrera, dijo a LT8 que el edificio propiedad del gobierno nacional “está abandonado desde 2007. A partir de ese año no se le dio ninguna utilidad. Tuvo custodia de la Policía Federal hasta el 2010 y desde entonces nadie más lo cuidó”.

edifico comando 2

Herrera recordó que el municipio tuvo que intervenir en el lugar en octubre de 2024 tras varias denuncias de vecinos por robos en el barrio, cometidos por delincuentes que usaban el antiguo reducto militar como aguantadero o refugio o lugar de encuentro para planear delitos.

Las denuncias por el edificio abandonado

“Los vecinos aseguraban que los ladrones entraban en ese edificio y después andaban por los techos. Entonces ingresamos con la Policía, retiramos a las personas que estaban adentro, se soldaron las puertas y no hubo más problemas hasta finales del año pasado cuando hubo un incendio y tuvieron que intervenir los bomberos. Volvimos a ingresar y esa vez encontramos a más de doce personas durmiendo allí”, destacó.

edificio comando El imponente edificio de Sarmiento al 1300, abandonado y en ruinas desde años Foto: Maxi Klanjscek

El funcionario municipal recordó que el edificio “está en total estado de abandono, muy deteriorado, incluso hubo un saqueo hormiga que terminó por hacer desaparecer en forma completa las instalaciones de electricidad, agua y gas. Todo quedó en estado lamentable. Pusimos un gran candado al portón que está por calle 9 de Julio, y personal de Control Urbano hacía rondas periódicas durante la mañana y la noche. Además se colocaron fenólicos de publicidad sobre las ventanas y se le entregó la llave del candado a la Policía Federal para que tome posesión del lugar y vea si pueden poner una custodia”.

Herrera remarcó que el inmenso edificio donde funcionó el Comando del 2º Cuerpo de Ejército no tiene un destino definido por parte del Gobierno nacional. “No se sabe nada, si se va a vender o lo van volver a utilizar. Se realizaron varias gestiones para llevar a ese lugar distintos organismos público. La última gestión data de 2022 y tenía la intención de que se instalen allí parte del Poder Judicial de Nación. Todo quedó en la nada, porque es muy costoso poner en valor el lugar. Ni siquiera se hizo el traspaso a provincia”.