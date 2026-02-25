La vuelta de Kudelka a Newell's: un DT de carácter y juego ofensivo, que no se achicó con el clásico

Newell’s acordó el arribo de Kudelka para hacerse cargo del equipo en un presente que necesita una rápida reacción. Asumirá y dirigirá el clásico en el Coloso

Frank Darío Kudelka estuvo en Newell’s entre 2019 y 2021. Esta vez el gran desafío será recomponer el promedio y escalar en la tabla general.

Newell's tiene nuevo director técnico. Según pudo confirmar Ovación, lega un conocido del club. Se trata de un DT de experiencia con pasado rojinegro: Frank Darío Kudelka (64 años). Es un entrenador de carácter, a quien no le tiembla el pulso para tomar determinaciones fuertes y que respeta el paladar ofensivo de la entidad del parque Independencia. Tal es así que hasta dirigirá el clásico del domingo ante Central, en lo que será una verdadera prueba de fuego para su estreno oficial. Toda una muestra de que es una persona de armas tomar.

La nueva dirigencia rojinegra no puede dar otro paso en falso como fue el corto período de la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez, que duró apenas seis partidos.

Ahora se buscó mayor experiencia, una identificación con el ADN leproso en cuanto al juego y por sobre todas las cosas una persona que conoce el mundo Newell’s.

Entonces el escenario es que hoy por la tarde ante Estudiantes dirige Lucas Bernardi y luego el domingo, en el gran clásico ante Central, tome el timón Frank Kudelka.

Las conversaciones entre ambas partes se encaminaron rápidamente y por la tarde se ajustaron los detalles de la llegada de Kudelka. Así se convirtió en el nuevo director técnico del equipo del Parque.

Leer más: Bernardi: "La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newell's deben estar unidos"

El primer ciclo en el Parque

Kudelka ya dirigió a Newell’s entre 2019 y 2021. En aquella oportunidad también llegó al Parque y pudo sacarlo adelante, al punto que lo llevó a clasificarse a la Copa Sudamericana. Fue entrenador del equipo en 41 partidos, con 16 victorias, 10 empates y 15 derrotas.

Frank dejó un buen recuerdo en los hinchas leprosos y su equipo tuvo un funcionamiento de alto vuelo en varios pasajes de su gestión en Newell’s.

Leer más: Kudelka vuelve a Newell's: el entrenador asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

El afecto de Kudelka a Newell’s

El DT Frank Darío Kudelka antes de dejar su cargo en Newell’s en marzo de 2021 en el marco de la pandemia entregó una jugosa conferencia de prensa vía Zoom en la antesala del cotejo en Florencio Varela con Defensa y Justicia.

“Me di el gusto de entrenar a Newell’s, hasta siempre. Fue placentero y emocionante mi paso por este club”, confió el entrenador a modo de despedida antes de su último partido.

“Me queda el sinsabor de no poder dirigir la Copa Sudamericana. Ante Defensa (hoy) dirijo porque hubo un consenso entre los directivos y no tengo problemas, por el afecto y el cariño que le tengo a los jugadores me pareció oportuno. Voy a dirigir este partido como si fuera el primero, como si dirigiera al equipo de mi barrio, con el mismo sentimiento y el profesionalismo”, enfatizó Kudelka.

“Amo mi profesión y eso no es plata. Voy a añorar dirigir los entrenamientos. Con mis virtudes y falencias. Dirigí muchas veces en mi carrera sin contrato o sabiendo que no me iban a cumplir el vínculo. En esta persona puede haber un tipo que se puede equivocar en un cambio, en una táctica, pero no soy un mercenario. Amo la profesión y trabajo con responsabilidad. Esta semana fue de las mejores en el entrenamiento. No nos sentamos debajo de una sombrilla a tirarles la pelota a los jugadores y que hagan lo que quieran hasta que nos arreglen la salida. Absolutamente no”.

En aquella despedida de Newell’s enfatizó que “hay un hombre herido al que no le salieron las cosas en este último tiempo. No le echo la culpa a nadie, el responsable soy yo. Me hubiese gustado terminar mi contrato en Newell’s no por plata sino por continuidad y seguir este camino muy lindo”.

Leer más: Newell's lo dejó libre y ahora encontró su lugar en el mundo: es uno de los goleadores del Apertura

La idea de volver

Igual, Kudelka reconoció en esa despedida que “no se si algún día podré volver a esta institución tan linda y sería una revancha para mí, pero tampoco quiero ser egoísta y tal vez haya técnicos que hagan las cosas mejores que yo. Me queda mucha satisfacción y agradecimiento y ese dejo de bronca porque no pudimos sostener el momento para seguir entrenando a Newell’s”.

Desde esas palabras de 2021 a este 2026 pasó mucha agua bajo el puente y ahora Kudelka está a una firma de volver a Newell’s porque hay acuerdo total de palabra y será el DT leproso.