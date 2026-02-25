La Capital | Ovación | Kudelka

La vuelta de Kudelka a Newell's: un DT de carácter y juego ofensivo, que no se achicó con el clásico

Newell’s acordó el arribo de Kudelka para hacerse cargo del equipo en un presente que necesita una rápida reacción. Asumirá y dirigirá el clásico en el Coloso

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

25 de febrero 2026 · 06:10hs
Frank Darío Kudelka estuvo en Newell’s entre 2019 y 2021. Esta vez el gran desafío será recomponer el promedio y escalar en la tabla general. 

Frank Darío Kudelka estuvo en Newell’s entre 2019 y 2021. Esta vez el gran desafío será recomponer el promedio y escalar en la tabla general. 

Newell's tiene nuevo director técnico. Según pudo confirmar Ovación, lega un conocido del club. Se trata de un DT de experiencia con pasado rojinegro: Frank Darío Kudelka (64 años). Es un entrenador de carácter, a quien no le tiembla el pulso para tomar determinaciones fuertes y que respeta el paladar ofensivo de la entidad del parque Independencia. Tal es así que hasta dirigirá el clásico del domingo ante Central, en lo que será una verdadera prueba de fuego para su estreno oficial. Toda una muestra de que es una persona de armas tomar.

La nueva dirigencia rojinegra no puede dar otro paso en falso como fue el corto período de la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez, que duró apenas seis partidos.

Ahora se buscó mayor experiencia, una identificación con el ADN leproso en cuanto al juego y por sobre todas las cosas una persona que conoce el mundo Newell’s.

Kudelka fue confirmado anoche como DT leproso ante la consulta de Ovación ante altas fuentes leprosas.

Entonces el escenario es que hoy por la tarde ante Estudiantes dirige Lucas Bernardi y luego el domingo, en el gran clásico ante Central, tome el timón Frank Kudelka.

Las conversaciones entre ambas partes se encaminaron rápidamente y por la tarde se ajustaron los detalles de la llegada de Kudelka. Así se convirtió en el nuevo director técnico del equipo del Parque.

Leer más: Bernardi: "La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newell's deben estar unidos"

El primer ciclo en el Parque

Kudelka ya dirigió a Newell’s entre 2019 y 2021. En aquella oportunidad también llegó al Parque y pudo sacarlo adelante, al punto que lo llevó a clasificarse a la Copa Sudamericana. Fue entrenador del equipo en 41 partidos, con 16 victorias, 10 empates y 15 derrotas.

Frank dejó un buen recuerdo en los hinchas leprosos y su equipo tuvo un funcionamiento de alto vuelo en varios pasajes de su gestión en Newell’s.

Leer más: Kudelka vuelve a Newell's: el entrenador asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

El afecto de Kudelka a Newell’s

El DT Frank Darío Kudelka antes de dejar su cargo en Newell’s en marzo de 2021 en el marco de la pandemia entregó una jugosa conferencia de prensa vía Zoom en la antesala del cotejo en Florencio Varela con Defensa y Justicia.

“Me di el gusto de entrenar a Newell’s, hasta siempre. Fue placentero y emocionante mi paso por este club”, confió el entrenador a modo de despedida antes de su último partido.

  “Me queda el sinsabor de no poder dirigir la Copa Sudamericana. Ante Defensa (hoy) dirijo porque hubo un consenso entre los directivos y no tengo problemas, por el afecto y el cariño que le tengo a los jugadores me pareció oportuno. Voy a dirigir este partido como si fuera el primero, como si dirigiera al equipo de mi barrio, con el mismo sentimiento y el profesionalismo”, enfatizó Kudelka.

“Amo mi profesión y eso no es plata. Voy a añorar dirigir los entrenamientos. Con mis virtudes y falencias. Dirigí muchas veces en mi carrera sin contrato o sabiendo que no me iban a cumplir el vínculo. En esta persona puede haber un tipo que se puede equivocar en un cambio, en una táctica, pero no soy un mercenario. Amo la profesión y trabajo con responsabilidad. Esta semana fue de las mejores en el entrenamiento. No nos sentamos debajo de una sombrilla a tirarles la pelota a los jugadores y que hagan lo que quieran hasta que nos arreglen la salida. Absolutamente no”.

En aquella despedida de Newell’s enfatizó que “hay un hombre herido al que no le salieron las cosas en este último tiempo. No le echo la culpa a nadie, el responsable soy yo. Me hubiese gustado terminar mi contrato en Newell’s no por plata sino por continuidad y seguir este camino muy lindo”.

Leer más: Newell's lo dejó libre y ahora encontró su lugar en el mundo: es uno de los goleadores del Apertura

La idea de volver

Igual, Kudelka reconoció en esa despedida que “no se si algún día podré volver a esta institución tan linda y sería una revancha para mí, pero tampoco quiero ser egoísta y tal vez haya técnicos que hagan las cosas mejores que yo. Me queda mucha satisfacción y agradecimiento y ese dejo de bronca porque no pudimos sostener el momento para seguir entrenando a Newell’s”.

Desde esas palabras de 2021 a este 2026 pasó mucha agua bajo el puente y ahora Kudelka está a una firma de volver a Newell’s porque hay acuerdo total de palabra y será el DT leproso.

Noticias relacionadas
Almirón charla con sus jugadores una vez consumada la derrota ante Talleres. Central va por la recuperación.

Central juega en La Plata en busca de puntos, pero también de un envión emocional

El futbolista Gustavo Marques fue sancionado por realizar comentarios machistas en Brasil.

La histórica sanción a un futbolista brasileño por realizar comentarios machistas

la presidenta de mexico afirmo que no habra problemas para el mundial

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

Sólo dos modificaciones hizo Almirón en la lista de concentrados. El DT espera un Central metido en La Plata.

El regreso a pista de un jugador que pone contento al técnico Jorge Almirón

Ver comentarios

Las más leídas

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento

Gran Hermano generación dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano generación dorada": uno por uno, los participantes 

Lo último

Por el Día del Ferroviario, una película rosarina se exhibe desde Tierra del Fuego hasta Jujuy

Por el Día del Ferroviario, una película rosarina se exhibe desde Tierra del Fuego hasta Jujuy

Newells necesita dejar de caer y empezar a mostrar signos vitales

Newell's necesita dejar de caer y empezar a mostrar signos vitales

La vuelta de Kudelka a Newells: un DT de carácter y juego ofensivo, que no se achicó con el clásico

La vuelta de Kudelka a Newell's: un DT de carácter y juego ofensivo, que no se achicó con el clásico

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

Un centenar de sillas, sillones y mesas serán entregados a la institución, habitantes y otras entidades
El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

Por Lucas Ameriso

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico
OVACIÓN

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Plan de Calles: arrancó la obra en bulevar Seguí con un parque en el cantero
La Ciudad

Plan de Calles: arrancó la obra en bulevar Seguí con un parque en el cantero

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con descenso de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con descenso de la temperatura

Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento
La Ciudad

Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento

Gran Hermano generación dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano generación dorada": uno por uno, los participantes 

Newells vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Ovación
La vuelta de Kudelka a Newells: un DT de carácter y juego ofensivo, que no se achicó con el clásico

Por Lucas Vitantonio
Ovación

La vuelta de Kudelka a Newell's: un DT de carácter y juego ofensivo, que no se achicó con el clásico

La vuelta de Kudelka a Newells: un DT de carácter y juego ofensivo, que no se achicó con el clásico

La vuelta de Kudelka a Newell's: un DT de carácter y juego ofensivo, que no se achicó con el clásico

Central juega en La Plata en busca de puntos, pero también de un envión emocional

Central juega en La Plata en busca de puntos, pero también de un envión emocional

La histórica sanción a un futbolista brasileño por realizar comentarios machistas

La histórica sanción a un futbolista brasileño por realizar comentarios machistas

Policiales
Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera
POLICIALES

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

La Ciudad
El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

Plan de Calles: arrancó la obra en bulevar Seguí con un parque en el cantero

Plan de Calles: arrancó la obra en bulevar Seguí con un parque en el cantero

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con descenso de la temperatura

Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre
Policiales

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

El consumo de los hogares volvió a caer en enero y acumula tres meses en baja
Economía

El consumo de los hogares volvió a caer en enero y acumula tres meses en baja

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes de Santa Fe con tasas subsidiadas
Economía

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes de Santa Fe con tasas subsidiadas

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario
LA CIUDAD

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe
Economía

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe

Nicolás Mattioli, condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, no irá preso
La Región

Nicolás Mattioli, condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, no irá preso

Vuelta a clases: la feria que invita a comprar local en el inicio escolar
La Ciudad

Vuelta a clases: la feria que invita a comprar local en el inicio escolar

Condenaron al dueño del pitbull que mató al perro comunitario de la UNL
Información General

Condenaron al dueño del pitbull que mató al perro comunitario de la UNL

Coad y las mesas de examen de la UNR: El esquema de paros sueltos no va más
La Ciudad

Coad y las mesas de examen de la UNR: "El esquema de paros sueltos no va más"

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4 %
Economía

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4 %

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newells y Central habrá 570 policías
Ovación

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newell's y Central habrá 570 policías

Un fiscal santafesino fue imputado por abuso sexual de una joven menor de edad
La Región

Un fiscal santafesino fue imputado por abuso sexual de una joven menor de edad

La autopista a Santa Fe ya tiene tercer carril hasta San Lorenzo y ahora van por más
La Ciudad

La autopista a Santa Fe ya tiene tercer carril hasta San Lorenzo y ahora van por más

En la previa del clásico lanzan una campaña para desalentar pintadas
LA CIUDAD

En la previa del clásico lanzan una campaña para desalentar pintadas

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10 % en el inicio de clases
LA CIUDAD

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10 % en el inicio de clases

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 
POLICIALES

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

San Lorenzo: trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran
La Región

San Lorenzo: trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran