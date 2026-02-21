La Capital | La Ciudad | autopista

Inauguran el tercer carril de la autopista a Santa Fe y anticipan una nueva etapa

El acto será este lunes a las 19 en el kilómetro 0, con la presencia de Pullaro, y marcará la habilitación de 16 kilómetros clave para el tránsito hacia el cordón industrial

21 de febrero 2026 · 10:40hs
Obras en la autopista Rosario-Santa Fe

Obras en la autopista Rosario-Santa Fe

Tal como estaba previsto, el gobierno provincial confirmó que este lunes, a las 19, quedará formalmente inaugurado el tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe. en el kilómetro 0, en un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro.

La obra comprende la primera etapa del proyecto y abarca 16 kilómetros entre Rosario y el acceso sur a San Lorenzo, un tramo estratégico para el tránsito hacia el cordón industrial y las terminales portuarias del Gran Rosario.

Desde el Ministerio de Obras Públicas destacaron que la ampliación permitirá mejorar la fluidez vehicular y reforzar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la provincia.

“Luego de tantos años de intentos y promesas, finalmente esta obra vial es una realidad”, celebraron desde el gobierno provincial.

Además, el ministro Lisandro Enrico anticipó algunas semanas que el mismo día de la inauguración se licitará el segundo tramo del tercer carril, que se extenderá 17,5 kilómetros más, desde San Lorenzo hasta la intersección con la Ruta 91, en el desvío para tránsito pesado hacia Timbúes.

Una obra clave para la producción

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, recordó en la última etapa de la obra que “por Santa Fe sale el 80 % de la exportación de granos de Argentina, y la autopista y todo el circuito portuario, en época de cosecha gruesa recibe miles de camiones diariamente, y gran parte sale de las terminales portuarias ubicadas al norte de Rosario. Por eso mismo ya hemos preparado todo para licitar un nuevo tramo de la autopista que también tendrá tercer carril”.

>> Leer más: Rutas nacionales: Enrico dijo que viajó 12 veces a pedir que las cedan o las arreglen

A su vez, el funcionario remarcó que “además de la pavimentación del nuevo tercer carril y la repavimentación de los carriles existentes, esta obra se complementó con la construcción de alcantarillado transversal, repavimentación de la banquina externa, construcción de la banquina interna, mejoras en los accesos y puentes, sumado a la señalización vertical y horizontal del tramo”.

La obra del tercer carril fue licitada en agosto de 2024 y adjudicada a la contratista Pose S.A., y contó con una inversión provincial que supera los 62 mil millones de pesos.

Noticias relacionadas
Amsafé anunció un paro y la provincia advierte que el ciclo lectivo comenzará el día que estaba previsto

A pesar del paro de Amsafé, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo

El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

Foto de archivo. Se empieza a tensar la paritaria docente

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

El titular de la UNL pidió que se cumpla la ley de financiamiento universitario.

Rechazo al nuevo proyecto de financiamiento universitario: "Claramente es insuficiente"

Ver comentarios

Las más leídas

Clásico rosarino: quiénes y cuánto pagarán el bono del hincha de Newells

Clásico rosarino: quiénes y cuánto pagarán el bono del hincha de Newell's

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

Lo último

Inauguran el tercer carril de la autopista a Santa Fe y anticipan una nueva etapa

Inauguran el tercer carril de la autopista a Santa Fe y anticipan una nueva etapa

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Di María

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Di María

Concurso de pesca del Surubí: lanzaron en Reconquista la edición 2026 con premios millonarios

Concurso de pesca del Surubí: lanzaron en Reconquista la edición 2026 con premios millonarios

Inauguran el tercer carril de la autopista a Santa Fe y anticipan una nueva etapa

El acto será este lunes a las 19 en el kilómetro 0, con la presencia de Pullaro, y marcará la habilitación de 16 kilómetros clave para el tránsito hacia el cordón industrial

Inauguran el tercer carril de la autopista a Santa Fe y anticipan una nueva etapa
Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Di María

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Di María

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios de Rosario

Reforma laboral: alerta por el desfinanciamiento a la seguridad social
Economía

Reforma laboral: alerta por el desfinanciamiento a la seguridad social

A pesar del paro de Amsafé, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo
La Ciudad

A pesar del paro de Amsafé, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Clásico rosarino: quiénes y cuánto pagarán el bono del hincha de Newells

Clásico rosarino: quiénes y cuánto pagarán el bono del hincha de Newell's

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

Ovación
Newells va a Banfield en busca de su primer triunfo, en un duelo de seis puntos

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's va a Banfield en busca de su primer triunfo, en un duelo de seis puntos

Newells va a Banfield en busca de su primer triunfo, en un duelo de seis puntos

Newell's va a Banfield en busca de su primer triunfo, en un duelo de seis puntos

Argentino arranca la aventura en la Primera C: todo lo que hay que saber

Argentino arranca la aventura en la Primera C: todo lo que hay que saber

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

Policiales
Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps
Policiales

Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

La Ciudad
Inauguran el tercer carril de la autopista a Santa Fe y anticipan una nueva etapa
La Ciudad

Inauguran el tercer carril de la autopista a Santa Fe y anticipan una nueva etapa

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios de Rosario

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios de Rosario

A pesar del paro de Amsafé, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo

A pesar del paro de Amsafé, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta
POLICIALES

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada
Policiales

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

La oposición de Funes acusa falta de transparencia en la licitación del centro de convenciones
La Región

La oposición de Funes acusa falta de transparencia en la licitación del centro de convenciones

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas
POLICIALES

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Murió un joven santafesino en Colombia tras intoxicarse en la selva amazónica
Información General

Murió un joven santafesino en Colombia tras intoxicarse en la selva amazónica

Romina Diez celebró la aprobación de la reforma laboral: Un país más libre y con menos informalidad
Política

Romina Diez celebró la aprobación de la reforma laboral: "Un país más libre y con menos informalidad"

La exvicegobernadora de Santa Fe votó a favor de la reforma laboral: Es urgente
Política

La exvicegobernadora de Santa Fe votó a favor de la reforma laboral: "Es urgente"

Germán Martínez: Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral
Política

Germán Martínez: "Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral"

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero
POLICIALES

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer
La Ciudad

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026
La Ciudad

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario
Economía

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial
La Ciudad

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos
Información General

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?
Salud

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos
OVACION

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña
POLICIALES

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito
POLICIALES

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito