Inauguran el tercer carril de la autopista a Santa Fe y anticipan una nueva etapa

El acto será este lunes a las 19 en el kilómetro 0, con la presencia de Pullaro, y marcará la habilitación de 16 kilómetros clave para el tránsito hacia el cordón industrial

Tal como estaba previsto, el gobierno provincial confirmó que este lunes, a las 19, quedará formalmente inaugurado el tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe. en el kilómetro 0, en un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro.

La obra comprende la primera etapa del proyecto y abarca 16 kilómetros entre Rosario y el acceso sur a San Lorenzo, un tramo estratégico para el tránsito hacia el cordón industrial y las terminales portuarias del Gran Rosario.

Desde el Ministerio de Obras Públicas destacaron que la ampliación permitirá mejorar la fluidez vehicular y reforzar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la provincia.

“Luego de tantos años de intentos y promesas, finalmente esta obra vial es una realidad” , celebraron desde el gobierno provincial.

Además, el ministro Lisandro Enrico anticipó algunas semanas que el mismo día de la inauguración se licitará el segundo tramo del tercer carril, que se extenderá 17,5 kilómetros más, desde San Lorenzo hasta la intersección con la Ruta 91, en el desvío para tránsito pesado hacia Timbúes.

Una obra clave para la producción

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, recordó en la última etapa de la obra que “por Santa Fe sale el 80 % de la exportación de granos de Argentina, y la autopista y todo el circuito portuario, en época de cosecha gruesa recibe miles de camiones diariamente, y gran parte sale de las terminales portuarias ubicadas al norte de Rosario. Por eso mismo ya hemos preparado todo para licitar un nuevo tramo de la autopista que también tendrá tercer carril”.

A su vez, el funcionario remarcó que “además de la pavimentación del nuevo tercer carril y la repavimentación de los carriles existentes, esta obra se complementó con la construcción de alcantarillado transversal, repavimentación de la banquina externa, construcción de la banquina interna, mejoras en los accesos y puentes, sumado a la señalización vertical y horizontal del tramo”.

La obra del tercer carril fue licitada en agosto de 2024 y adjudicada a la contratista Pose S.A., y contó con una inversión provincial que supera los 62 mil millones de pesos.