Procesan por lavado de activos a un reconocido narco de la ciudad santafesina de Frontera

Héctor "Patrón" Gallardo, capturado a fines de 2025 como uno de los prófugos más buscados de Santa Fe, está acusado por compras realizadas entre 2011 y 2013

24 de febrero 2026 · 20:08hs
Gallardo era buscado como presunto instigador de un homicidio. Ahora sumó un procesamiento por lavado de activos 

Gallardo era buscado como presunto instigador de un homicidio. Ahora sumó un procesamiento por lavado de activos 

Héctor Argentino Gallardo, de 55 años y apodado Patrón, condenado en 2018 por narcotráfico e investigado como presunto instigador de un homicidio en la ciudad de Frontera, fue procesado por lavado de activos en el marco de una causa que lleva adelante la Fiscalía Federal de Rafaela.

El juez federal Aurelio Cuello Murúa dictó el procesamiento del jefe narco radicado en la localidad santafesina de Frontera —separada de la ciudad cordobesa de San Francisco por una avenida— y dispuso un embargo de los bienes hasta cubrir 30 millones de pesos. Además le dictó la prisión preventiva.

Nacido en San Francisco, Gallardo fue condenado en 2018 por un juzgado federal cordobés a catorce años de cárcel. Luego obtuvo la libertad condicional pero se dio a la fuga cuando la fiscalía de Rafaela lo empezó a investigar como instigador del homicidio de Miguel Angel Cabrera, perpetrado en abril de 2022 en Frontera.

>>Leer más: Prófugos más buscados: cayó en Chubut "El Patrón" Gallardo, investigado por un homicidio

El Patrón huyó entonces a Chubut, donde fue apresado a fines del año pasado poco tiempo después de haber ingresado a la lista de prófugos más buscados por el gobierno santafesino, que había ofrecido una recompensa de 25 millones de pesos a quien aportara información que contribuyera a establecer su paradero.

Lavado de activos

Con esa causa por homicidio todavía en investigación, días atrás Gallardo sumó un procesamiento en la Justicia Federal por lavado de activos. La Fiscalía le achaca haber adquirido entre el 29 de junio de 2011 y el 19 de diciembre de 2013 una serie de vehículos e inmuebles para poner en circulación dinero que había obtenido traficando estupefacientes.

Esta causa es llevada adelante por la sede de Rafaela del Ministerio Público Fiscal (MPF) a cargo del fiscal federal Jorge Gustavo Onel, con participación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad de Información Financiera (UIF), que realizaron investigaciones paralelas.

>>Leer más: Doble crimen en Frontera: una víctima tenía seis tiros en la cabeza

En su fallo, el juez Cuello Murúa primero rechazó un pedido de sobreseimiento por prescripción que había presentado la defensa de Gallardo, que alegó que le están atribuyendo hechos de 2011 a 2013. Sin embargo, el magistrado entendió que la acusación había cumplido con los tiempos que indica la ley y resolvió el procesamiento por el delito de lavado de activos para el acusado.

Inventario

Según el procesamiento dictado por Cuello Murúa, el Patrón Gallardo adquirió con dinero que no pudo justificar una serie de terrenos y vehículos. La nómina comienza con un semirremolque Krone comprado el 20 de diciembre de 2011 por 29 mil pesos; ese mismo día inscribió la compra de otro semirremolque Montenegro por 15 mil pesos.

La nómina continúa con la compra de un Fia Línea modelo 1.9 v16, estilo sedán cuatro puertas, inscripto el 30 de diciembre de 2011 por 75 mil pesos, vehículo que luego vendió en marzo de 2013 por 74 mil pesos. También le achacan la adquisición de una moto Suzuki EN 125 HU inscripta el 31 de agosto de 2012 por 10.500 pesos, la compra de una camioneta Chevrolet S10 el 30 de octubre de 2013 por 20 mil pesos.

En cuanto a los inmuebles, le cuestionan la compra de un lote identificado como Nº 12 de la manzana 61 ubicado en la localidad de Frontera comprado en enero de 2012 en 15 mil pesos. También le objetan la compra de dos terrenos en Colonia Itaembé Miní, cerca de la ciudad misionera de Posadas, inscripta el 27 de noviembre de 2012 por 110 mil pesos.

>>Leer más: Operativos por el dinero generado por un narco

Otros terrenos que sustentan la acusación por lavado de activos son seis lotes también ubicados en cercanías de Posadas, inscriptos en julio de 2013 por 150 mil pesos. La nómina incluye también dos lotes en Tronco Blanco, Santiago del Estero, inscriptos el 15 de febrero de 2013 por el 245 mil pesos.

Prestanombres

La acusación contra Gallardo incluye la adquisición de bienes comprados a nombre de su pareja Paola Andrea Ríos, sindicada como prestanombre o testaferro. Bajo esta modalidad le achacan la compra de una casa rodante marca Mercedes Benz OH 1418/60 inscripta en fecha 10 de abril de 2012 por 20 mil pesos y también la compra de una camioneta marca Ford Ranger XL en septiembre de 2011 por 45 mil pesos. Este vehículo figura como vendido en mayo de 2012 en 55 mil pesos.

