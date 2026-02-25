Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad.

La Capital | Policiales | Balazos

La Capital | Policiales | Balazos

El hecho ocurrido este martes en zona norte, donde balearon una camioneta para dejar un mensaje, tiene características similares a una balacera del domingo

25 de febrero 2026 · 11:04hs
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

En poco más de 48 horas ocurrieron en Rosario dos ataques a balazos con características idénticas y un mismo trasfondo, aunque tuvieron como escenario dos extremos de la ciudad: la zona norte y el sudeste. Los gatilleros dispararon al voleo para dejar una nota con un mensaje parecido en cada caso, que alude a hechos violentos instigados desde la cárcel.

Entrada la noche del martes, pasadas las 20.30, los vecinos de Zelaya al 1300, barrio Parque Casas de la zona norte de Rosario, fueron sorprendidos por una ráfaga de balazos. Si bien todavía había personas en la vía pública, nadie alcanzó a advertir de dónde habían salido esos disparos. Sí pudieron ver, un instante después, que habían impactado en una camioneta estacionada.

>> Leer más: Balearon una camioneta y dejaron un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

La Fiat Strada gris modelo 2014, que pertenece a un vecino de la cuadra de 57 años, quedó perforada con al menos 13 balazos. Junto al vehículo quedó a la vista la evidencia de un posible contexto: había un papel con una nota dirigida a un preso en la cárcel de Piñero y con referencia a hechos violentos ocurridos en las últimas semanas en el barrio Toba de la zona sudoeste de la ciudad.

Mensajes a balazos

Lo llamativo de este hecho es que poco más de 48 horas antes, a la tarde del domingo, un mensaje casi idéntico había aparecido en otra balacera ocurrida en Rosario. En esa ocasión el ataque fue a varios kilómetros de donde ocurrió el de este domingo, aunque la nota en cuestión deja en claro que se trata del mismo trasfondo.

>> Leer más: Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso

El episodio del domingo ocurrió en el supermercado Carrefour del barrio República de la Sexta. Luciano P., de 33 años y domiciliado en el barrio, ingresó al estacionamiento del comercio cerca de las 17 y segundos después se convirtió en el blanco azaroso del ataque de dos desconocidos que llegaron en moto. Sin mediar palabras uno de ellos comenzó gatillar en su dirección, provocándole al hombre una herida en la cintura por la cual fue trasladado al Sanatorio Laprida, donde llegó estable y sin riesgos.

Fueron al menos 9 balazos los que tiraron los gatilleros, de acuerdo a las vainas calibre 9 milímetros que levantó la policía en el lugar. También recogieron un papel con una nota amenazante, que apareció como principal objetivo del ataque que por fortuna no se cobró una vida.

Mismo trasfondo

El mensaje en ambos casos alude a una serie de ataques ocurridos en el barrio Toba, del sudoeste de Rosario, zona en la que justamente en los últimos días se intensificaron los hechos violentos. En el primer caso estaba destinado a dos presos de la cárcel de Piñero y puntualizaba en el pabellón 3. En el ataque ocurrido este martes solo mencionaba a uno de los citados en el hecho anterior.

>> Leer más: Un chico de 11 años recibió un disparo en una pierna en tiroteo en zona sudoeste

Se trata del apodado "Churro" y ligado en un pasado a la banda Los Monos. En 2021 fue condenado a 17 años de prisión por haber sido uno de los gatilleros en la serie de ataques a balazos contra sedes judiciales ocurridos entre julio y agosto de 2018 tras las condenas a los jefes de la banda. Hecho que había cometido por sus contactos con Lucía Uberti, actualmente también privada de la libertad.

El contenido del mensaje encuentra sentido en hechos que efectivamente ocurrieron en el barrio Toba de la zona sudoeste de Rosario. Entre el 14 y el 16 de febrero, días de fin de semana y feriados, hubo un homicidio y al menos dos baleados. Todo con pocas horas de diferencia y a escasos metros de distancia, como si un conflicto puntual hubiera estallado en esos días.

