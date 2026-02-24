Kudelka vuelve a Newell's: el entrenador asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Las conversaciones entre ambas partes se encaminaron rápidamente y el entrenador iniciará su segundo ciclo al mando del Rojinegro.

Frank Kudelka está a un paso de convertirse en el sucesor de la dupla Orsi-Gómez como entrenador de Newell's.

Las autoridades de Newell's y el entrenador Frank Darío Kudelka llegaron a un acuerdo y el entrenador se hará cargo del equipo de primera división tras el despido de la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez. El técnico estará al frente en el clásico del domingo ante Central.

Las conversaciones entre ambas partes se encaminaron rápidamente y este martes a la tarde hubo acuerdo. Solo falta el anuncio oficial para que Kudelka se convierta oficialmente en el nuevo director técnico del equipo del Parque.

Aunque algunas fuentes ya lo daban por hecho desde las primeras horas de la tarde, el acuerdo entre el club y el entrenador recién pudo ser confirmado por Ovación hace un rato. Kudelka volverá así al equipo que ya dirigió hace unos años y se convertirá en el sucesor de Orsi-Gómez.

Es probable que el técnico asista al Coloso esta tardecita, cuando Newell's reciba a Estudiantes, y el jueves se hará cargo del equipo. Kudelka dejó en claro desde el principio de las negociaciones que estaba dispuesto a dirigir el domingo ante Central, y así lo hará.

El domingo sería el DT de Newell's en el clásico

Ante Estudiantes, el equipo será dirigido por el entrenador de la reserva, Lucas Bernardi, pero el domingo es altamente probable que quien esté sentado en el banco sea Kudelka, quien estaría dispuesto a asumir ese compromiso pese al pésimo momento por el que atraviesa Newell's y a lo que significa enfrentar a Central.

Kudelka ya dirigió a Newell's entre 2019 y 2021. En aquella oportunidad también llegó al Parque cuando el equipo estaba seriamente comprometido y pudo sacarlo adelante, al punto que lo llevó a clasificarse a la Copa Sudamericana. Fue entrenador del equipo en 41 partidos, con 16 victorias, 10 empates y 15 derrotas y un rendimiento del 47.15%.