La Capital | Ovación | Newell's

Kudelka vuelve a Newell's: el entrenador asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Las conversaciones entre ambas partes se encaminaron rápidamente y el entrenador iniciará su segundo ciclo al mando del Rojinegro.

24 de febrero 2026 · 19:20hs
Frank Kudelka está a un paso de convertirse en el sucesor de la dupla Orsi-Gómez como entrenador de Newells.

NOB

Frank Kudelka está a un paso de convertirse en el sucesor de la dupla Orsi-Gómez como entrenador de Newell's.

Las autoridades de Newell's y el entrenador Frank Darío Kudelka llegaron a un acuerdo y el entrenador se hará cargo del equipo de primera división tras el despido de la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez. El técnico estará al frente en el clásico del domingo ante Central.

Las conversaciones entre ambas partes se encaminaron rápidamente y este martes a la tarde hubo acuerdo. Solo falta el anuncio oficial para que Kudelka se convierta oficialmente en el nuevo director técnico del equipo del Parque.

Leer más: Bernardi: "La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newell's deben estar unidos"

Aunque algunas fuentes ya lo daban por hecho desde las primeras horas de la tarde, el acuerdo entre el club y el entrenador recién pudo ser confirmado por Ovación hace un rato. Kudelka volverá así al equipo que ya dirigió hace unos años y se convertirá en el sucesor de Orsi-Gómez.

Es probable que el técnico asista al Coloso esta tardecita, cuando Newell's reciba a Estudiantes, y el jueves se hará cargo del equipo. Kudelka dejó en claro desde el principio de las negociaciones que estaba dispuesto a dirigir el domingo ante Central, y así lo hará.

El domingo sería el DT de Newell's en el clásico

Ante Estudiantes, el equipo será dirigido por el entrenador de la reserva, Lucas Bernardi, pero el domingo es altamente probable que quien esté sentado en el banco sea Kudelka, quien estaría dispuesto a asumir ese compromiso pese al pésimo momento por el que atraviesa Newell's y a lo que significa enfrentar a Central.

Leer más: Newell's lo dejó libre y ahora encontró su lugar en el mundo: es uno de los goleadores del Apertura

Kudelka ya dirigió a Newell's entre 2019 y 2021. En aquella oportunidad también llegó al Parque cuando el equipo estaba seriamente comprometido y pudo sacarlo adelante, al punto que lo llevó a clasificarse a la Copa Sudamericana. Fue entrenador del equipo en 41 partidos, con 16 victorias, 10 empates y 15 derrotas y un rendimiento del 47.15%.

Noticias relacionadas
Lucas Bernardi confía en poder revertir los malos resultados en Newells.

Bernardi: "La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newell's deben estar unidos"

newells vs estudiantes: hora, canal y posibles formaciones por el torneo apertura

Newell's vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Operativo de seguridad. Las autoridades de la provincia y representantes de los clubes participaron de la conferencia de prensa.

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newell's y Central habrá 570 policías

Brian Sarmiento durante su presentación antes de ingresar a Gran Hermano. Soy una persona transparente, dijo.

Un exjugador de Newell's ingresó como participante a la casa de "Gran Hermano"

Ver comentarios

Las más leídas

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Gran Hermano generación dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano generación dorada": uno por uno, los participantes 

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

Lo último

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes santafesinas con tasas subsidiadas

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes santafesinas con tasas subsidiadas

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Warner Bros. evaluará la nueva oferta de compra que hizo Paramount

Warner Bros. evaluará la nueva oferta de compra que hizo Paramount

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Las conversaciones entre ambas partes se encaminaron rápidamente y el entrenador iniciará su segundo ciclo al mando del Rojinegro.

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico
Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

La Orquesta Sinfónica de Rosario abre su temporada con entrada gratuita
Zoom

La Orquesta Sinfónica de Rosario abre su temporada con entrada gratuita

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta
La Ciudad

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud
Política

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez
Policiales

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Gran Hermano generación dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano generación dorada": uno por uno, los participantes 

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Ovación
La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial
El Mundo

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

El regreso a pista de un jugador que pone contento al técnico Jorge Almirón

El regreso a pista de un jugador que pone contento al técnico Jorge Almirón

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Policiales
Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera
POLICIALES

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

La Ciudad
Proponen un protocolo de tolerancia cero para terminar con las picadas
La Ciudad

Proponen un protocolo de "tolerancia cero" para terminar con las picadas

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Luz y Fuerza fue sede del acuerdo de cooperación tecnológica e industrial entre Italia y Argentina

Luz y Fuerza fue sede del acuerdo de cooperación tecnológica e industrial entre Italia y Argentina

Condenaron al dueño del pitbull que mató al perro comunitario de la UNL
Información General

Condenaron al dueño del pitbull que mató al perro comunitario de la UNL

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Por Lucas Ameriso

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Coad y las mesas de examen de la UNR: El esquema de paros sueltos no va más
La Ciudad

Coad y las mesas de examen de la UNR: "El esquema de paros sueltos no va más"

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4 %
Economía

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4 %

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newells y Central habrá 570 policías
Ovación

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newell's y Central habrá 570 policías

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?
La Ciudad

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

Un fiscal santafesino fue imputado por abuso sexual de una joven menor de edad
La Región

Un fiscal santafesino fue imputado por abuso sexual de una joven menor de edad

La autopista a Santa Fe ya tiene tercer carril hasta San Lorenzo y ahora van por más
La Ciudad

La autopista a Santa Fe ya tiene tercer carril hasta San Lorenzo y ahora van por más

En la previa del clásico lanzan una campaña para desalentar pintadas
LA CIUDAD

En la previa del clásico lanzan una campaña para desalentar pintadas

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10 % en el inicio de clases
LA CIUDAD

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10 % en el inicio de clases

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 
POLICIALES

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

Avanza en el Concejo el programa para transformar basurales en plazas

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Avanza en el Concejo el programa para transformar basurales en plazas

San Lorenzo: trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran
La Región

San Lorenzo: trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo
La Ciudad

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

La jubilación no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse

Por Gabriela Camiscia
Salud

"La jubilación no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse"

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino
Ovación

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

Arranca una nueva guerra por los autos eléctricos: Ford vs BYD
Motores

Arranca una nueva guerra por los autos eléctricos: Ford vs BYD

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Por Martín Stoianovich

Policiales

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Crecen los casos de miopía en niños: Es una pandemia, advierten especialistas
Salud

Crecen los casos de miopía en niños: "Es una pandemia", advierten especialistas