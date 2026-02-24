Senegal quiere endurecer el castigo a la homosexualidad con 5 años de cárcel

Hasta ahora la sanción es de entre uno y cinco años, pero el primer ministro busca elevar el piso. Otros países africanos tienen penas más severas, como Nigeria y Gambia, donde hubo casos de cadena perpetua

El primer ministro de Senegal, Ousmane Sonko, presentó al Parlamento una iniciativa que endurecería la pena de prisión por homosexualidad en el país a un mínimo de cinco años.

El proyecto de ley también busca ampliar el alcance de lo que se define como “actos antinaturales” en la normativa que ha penalizado la homosexualidad en el país conservador desde su independencia de Francia en 1960. Actualmente la orientación sexual hacia personas del mismo género es castigada en Senegal con una pena de entre uno y cinco años, pero ahora buscan que el mínimo se de cinco años.

La legislación no elevaría el delito del nivel actual, que es una falta. “Podemos alcanzar los objetivos previstos sin llegar tan lejos como para elevar los actos” al nivel de delitos más graves, expresó Sonko.

Grupos de derechos humanos en Senegal afirman que la situación de las personas homosexuales en el país se ha ido deteriorando desde 2018, y que al menos una decena de personas fueron detenidas en las últimas semanas por acusaciones de homosexualidad.

La legislación cumple una de las promesas de campaña de Sonko y ahora necesita ser aprobada en la Asamblea Nacional, donde el partido Pastef (silgas en francés de Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad) tiene el control.

Senegal tiene una abrumadora mayoría de población musulmana y las posturas conservadoras sobre la sexualidad son predominantes. Mientras otros países africanos se inclinaron en el último tiempo por la despenalización, en Senegal sigue habiendo arrestos de personas acusadas de mantener relaciones homosexuales, manifestaciones públicas contra los derechos LGBT y declaraciones oficiales reafirmando la persecución de personas que tengan orientación sexual hacia personas del mismo género.

En África, países como Cabo Verde y Guinea-Bissau despenalizaron la homosexualidad, pero hay muchos que continúan persiguiéndola, como Ghana y Togo (con penas de hasta 3 años de prisión), Nigeria (hasta 14 años) y Gambia (hubo casos de cadena perpetua bajo la figura de “homosexualidad agravada”, que considera la "reincidencia" o situaciones “agravantes”).