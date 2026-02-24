Cayó el "Turu" Mendieta: detuvieron en Santa Fe a un narco prófugo desde diciembre

El hombre era señalado como cabecilla de una organización delictiva. La captura se produjo en un operativo de alto perfil ordenado por la Justicia federal

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este martes en el barrio Las Flores de la ciudad de Santa Fe a Jorge Alberto “Turu” Mendieta , señalado como líder de una organización narcocriminal y prófugo desde diciembre de 2024, en el marco de una causa federal por tráfico de estupefacientes.

El procedimiento fue llevado adelante por la Unidad de Búsqueda de Alto Perfil de la PDI santafesina, en cumplimiento de una orden del juez federal Aldo Alurralde. Mendieta era intensamente buscado por la Justicia Federal, y sobre él pesaba una recompensa millonaria ofrecida por el Ministerio de Seguridad de la Nación para quienes aportaran datos que permitieran su localización.

El detenido está sindicado como el cabecilla de una estructura dedicada a la venta y distribución de drogas en el barrio Punta Norte y zonas de influencia, investigación que derivó en la detención de varios integrantes de su organización.

Días atrás, la Justicia Federal condenó a cuatro miembros del grupo, quienes asumieron su responsabilidad penal en un juicio abreviado realizado en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.

Los imputados habían sido detenidos durante allanamientos realizados el 4 de diciembre de 2024 en distintos domicilios de la zona norte de la capital provincial, donde se secuestraron dosis de drogas, balanzas, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

>> Leer más: Recompensa de 5 millones de pesos: buscan a un presunto narcotraficante santafesino

En el marco del acuerdo judicial, recibieron penas de tres años de prisión por confabulación para el tráfico de estupefacientes y tenencia de estupefacientes en concurso real. En el caso de Eduardo Alejandro Santa Cruz, la condena fue unificada en cinco años de prisión efectiva debido a una sentencia previa.

La investigación estableció que los condenados integraban un engranaje criminal cuyo jefe era Mendieta, ahora detenido.

Tras las condenas, el fallo judicial dispuso remitir los elementos secuestrados al juzgado federal por su vinculación con la investigación que tenía como principal objetivo capturar a Mendieta.