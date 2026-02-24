La Capital | Información General | temporal

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil

Las víctimas son de Minas Gerais. El alerta meteorológico continúa vigente para la región el miércoles y el jueves

24 de febrero 2026 · 23:07hs
Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil

Un fuerte temporal dejó al menos 28 muertos y 40 desaparecidos en dos municipios del Estado brasileño de Minas Gerais, en el sureste del país, que continúa en alerta por más lluvias.

El epicentro de este nuevo desastre meteorológico es el municipio de Juiz de Fora, donde 21 personas fallecieron y se intenta localizar a otras 37, de acuerdo con el último balance oficial. El resto de víctimas mortales y desaparecidos se registraron en Ubá, a unos cien kilómetros de distancia de Juiz de Fora y donde el paso de la tempestad provocó tal magnitud de daños que es muy difícil entrar y salir de la ciudad.

Las intensas precipitaciones causaron en una sola noche numerosos deslizamientos de tierra, daños en puentes y rutas, cortes de luz y barrios enteros inundados que obligaron a abandonar sus casas a cerca de 700 habitantes entre ambas localidades.

Medio millar de efectivos de fuerzas de seguridad, ayudados por perros rastreadores, rescataron hasta el momento a 98 personas con vida y buscan a los desaparecidos entre los escombros de las 74 casas que se derrumbaron.

Uno de los puntos más delicados es el barrio Parque Jardim Burnier, en Juiz de Fora, donde un talud sepultó a una docena de viviendas. "Aquí tenemos cinco óbitos confirmados, diez personas fueron rescatadas con vida y, según la población, hay quince más desaparecidas", enumeró Demetrius, mayor del Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais.

«Es un momento muy triste. Fue una noche extremadamente lluviosa, llovió en pocas horas el equivalente a todo el mes en términos de volumen", lamentó el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema.

Hay miles de personas sin luz ni agua. Varios colegios se abrieron para albergar a los desalojados. Los primeros camiones con ayuda humanitaria empezaban a llegar este mismo martes con equipos de higiene y limpieza.

Un temporal que aún no terminó

La previsión meteorológica vaticina más lluvias en la región para las próximas horas, y el vicegobernador de Minas Gerais, Mateus Simões, pidió que se tomen en serio las alertas meteorológicas. "Las personas que viven en zonas de ladera deben salir inmediatamente de sus casas. El riesgo geológico es muy grave", sostuvo.

El temporal obedece a un frente frío que avanza sobre el sureste de Brasil y que puso en alerta a toda la región, donde vive la mayor parte de los 213 millones de habitantes del país.

Otro frente frío provocaría más lluvias intensas este miércoles, y la formación de un área de baja presión atmosférica cerca del litoral llevaría el jueves más inestabilidad a diversas zonas de Minas Gerais, incluida la región metropolitana de Belo Horizonte, la capital regional.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó la "movilización inmediata" de su gobierno para asistir a la población afectada.

Noticias relacionadas
Tigres fallecidos preparados para las necropsias.

Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia

senegal quiere endurecer el castigo a la homosexualidad con 5 anos de carcel

Senegal quiere endurecer el castigo a la homosexualidad con 5 años de cárcel

Garrafa murió tras un ataque de un pitbull a principios de febrero. 

Condenaron al dueño del pitbull que mató al perro comunitario de la UNL

Las tarifas de peajes aumentan para las rutas nacionales

Aumentaron los peajes en las rutas nacionales: cómo queda el cuadro de tarifas

Ver comentarios

Las más leídas

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

Gran Hermano generación dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano generación dorada": uno por uno, los participantes 

Lo último

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil

Una IA china de videos hiperrealistas pone en alerta a Hollywood

Una IA china de videos hiperrealistas pone en alerta a Hollywood

Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia

Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Las conversaciones entre ambas partes se encaminaron rápidamente y el entrenador iniciará su segundo ciclo al mando del Rojinegro.

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico
Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento
La Ciudad

Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento

La Orquesta Sinfónica de Rosario abre su temporada con entrada gratuita
Zoom

La Orquesta Sinfónica de Rosario abre su temporada con entrada gratuita

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta
La Ciudad

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez
Policiales

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

Gran Hermano generación dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano generación dorada": uno por uno, los participantes 

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial
El Mundo

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

El regreso a pista de un jugador que pone contento al técnico Jorge Almirón

El regreso a pista de un jugador que pone contento al técnico Jorge Almirón

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Policiales
Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera
POLICIALES

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

La Ciudad
Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento
La Ciudad

Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento

Proponen un protocolo de tolerancia cero para terminar con las picadas

Proponen un protocolo de "tolerancia cero" para terminar con las picadas

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario
LA CIUDAD

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe
Economía

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe

Nicolás Mattioli, condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, no irá preso
La Región

Nicolás Mattioli, condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, no irá preso

Vuelta a clases: la feria que invita a comprar local en el inicio escolar
La Ciudad

Vuelta a clases: la feria que invita a comprar local en el inicio escolar

Condenaron al dueño del pitbull que mató al perro comunitario de la UNL
Información General

Condenaron al dueño del pitbull que mató al perro comunitario de la UNL

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Por Lucas Ameriso

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Coad y las mesas de examen de la UNR: El esquema de paros sueltos no va más
La Ciudad

Coad y las mesas de examen de la UNR: "El esquema de paros sueltos no va más"

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4 %
Economía

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4 %

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newells y Central habrá 570 policías
Ovación

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newell's y Central habrá 570 policías

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?
La Ciudad

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

Un fiscal santafesino fue imputado por abuso sexual de una joven menor de edad
La Región

Un fiscal santafesino fue imputado por abuso sexual de una joven menor de edad

La autopista a Santa Fe ya tiene tercer carril hasta San Lorenzo y ahora van por más
La Ciudad

La autopista a Santa Fe ya tiene tercer carril hasta San Lorenzo y ahora van por más

En la previa del clásico lanzan una campaña para desalentar pintadas
LA CIUDAD

En la previa del clásico lanzan una campaña para desalentar pintadas

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10 % en el inicio de clases
LA CIUDAD

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10 % en el inicio de clases

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 
POLICIALES

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

Avanza en el Concejo el programa para transformar basurales en plazas

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Avanza en el Concejo el programa para transformar basurales en plazas

San Lorenzo: trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran
La Región

San Lorenzo: trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo
La Ciudad

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

La jubilación no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse

Por Gabriela Camiscia
Salud

"La jubilación no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse"

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones