Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil

Las víctimas son de Minas Gerais. El alerta meteorológico continúa vigente para la región el miércoles y el jueves

Un fuerte temporal dejó al menos 28 muertos y 40 desaparecidos en dos municipios del Estado brasileño de Minas Gerais, en el sureste del país, que continúa en alerta por más lluvias.

El epicentro de este nuevo desastre meteorológico es el municipio de Juiz de Fora, donde 21 personas fallecieron y se intenta localizar a otras 37, de acuerdo con el último balance oficial. El resto de víctimas mortales y desaparecidos se registraron en Ubá, a unos cien kilómetros de distancia de Juiz de Fora y donde el paso de la tempestad provocó tal magnitud de daños que es muy difícil entrar y salir de la ciudad.

Las intensas precipitaciones causaron en una sola noche numerosos deslizamientos de tierra, daños en puentes y rutas, cortes de luz y barrios enteros inundados que obligaron a abandonar sus casas a cerca de 700 habitantes entre ambas localidades.

Medio millar de efectivos de fuerzas de seguridad, ayudados por perros rastreadores, rescataron hasta el momento a 98 personas con vida y buscan a los desaparecidos entre los escombros de las 74 casas que se derrumbaron.

Uno de los puntos más delicados es el barrio Parque Jardim Burnier, en Juiz de Fora, donde un talud sepultó a una docena de viviendas. "Aquí tenemos cinco óbitos confirmados, diez personas fueron rescatadas con vida y, según la población, hay quince más desaparecidas", enumeró Demetrius, mayor del Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais.

«Es un momento muy triste. Fue una noche extremadamente lluviosa, llovió en pocas horas el equivalente a todo el mes en términos de volumen", lamentó el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema.

Hay miles de personas sin luz ni agua. Varios colegios se abrieron para albergar a los desalojados. Los primeros camiones con ayuda humanitaria empezaban a llegar este mismo martes con equipos de higiene y limpieza.

Un temporal que aún no terminó

La previsión meteorológica vaticina más lluvias en la región para las próximas horas, y el vicegobernador de Minas Gerais, Mateus Simões, pidió que se tomen en serio las alertas meteorológicas. "Las personas que viven en zonas de ladera deben salir inmediatamente de sus casas. El riesgo geológico es muy grave", sostuvo.

El temporal obedece a un frente frío que avanza sobre el sureste de Brasil y que puso en alerta a toda la región, donde vive la mayor parte de los 213 millones de habitantes del país.

Otro frente frío provocaría más lluvias intensas este miércoles, y la formación de un área de baja presión atmosférica cerca del litoral llevaría el jueves más inestabilidad a diversas zonas de Minas Gerais, incluida la región metropolitana de Belo Horizonte, la capital regional.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó la "movilización inmediata" de su gobierno para asistir a la población afectada.