Detuvieron a un joven por una serie de violentos robos en localidades de la región La Policía de Investigaciones lo aprehendió tras allanamientos en Rosario y Pérez. Los asaltos sucedieron en Los Molinos, Acebal, Armstrong y Coronel Arnold 25 de febrero 2026 · 07:51hs

Foto: PDI El sospechoso de participar en varios robos en la región fue detenido en operativos de la PDI Foto: PDI Parte de los elementos incautados por la Policía de Investigaciones en la causa por robos violentos en la región

Un joven de 19 años fue detenido en las últimas horas acusados por hechos de robo calificado y privación ilegal de la libertad ocurridos durante enero y febrero en las localidades de Acebal, Armstrong, Barrancas, Maciel, Los Molinos y Coronel Arnold.

Efectivos de la Policía de Investigaciones realizaron ayer dos allanamientos luego de establecer en la pesquisa la identidad de uno de los principales sospechosos en esos casos. Por ello, con las órdenes judiciales correspondientes, los agentes realizaron operativos en Matienzo al 4000 de Rosario y en Santa Fe al 1500, en Pérez.

Como resultado de los operativos, los agentes aprehendieron a uno de los presuntos autores de los delitos, un joven de 19 años identificado como G. A. M., y secuestraron una carabina calibre .22 largo, municiones de diversos calibres, teléfonos celulares, una notebook, auriculares, perfumes, una reposera, una pulsera, una máquina de cortar cabello y tarjetas de memoria Micro SD.

Por disposición del fiscal interviniente el detenido fue trasladado a sede de la PDI Distrito Casilda a los fines de cumplimentar los trámites de rigor, quedando a disposición de la justicia. allanamientos por robos en la región Parte de los elementos incautados por la Policía de Investigaciones en la causa por robos violentos en la región Foto: PDI