Pullaro lanzó la muestra Agroactiva: "La única salida es con el campo y la industria"

El gobernador de Santa Fe presentó en Buenos Aires la exposición que se realizará a principios de junio en la localidad de Armstrong

25 de febrero 2026 · 12:46hs
Foto: Gobierno de Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro presidió en Buenos Aires el lanzamiento de Agroactiva 2026, la muestra más grande del agro argentino que se realizará del 3 al 6 de junio en Armstrong. La presentación se realizó en la Casa de la Provincia de Santa Fe (25 de Mayo 168) de la Ciudad de Buenos Aires, donde el primer mandatario santafesino estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y la directora general de Agroactiva, Rosana Nardi.

En el acto se presentó oficialmente la nueva edición de la muestra bajo el concepto que la define este año: “Una muestra de lo que somos”.

En su discurso, el gobernador destacó que Agroactiva "es la muestra a cielo abierto más grande de América Latina" y agradeció la presencia en el acto de gobernadores, legisladores, representantes de distintos países y empresarios nucleados en distintas instituciones "que dinamizan a nuestra economía": "Para Santa Fe y para mí como gobernador, es un orgullo que esta expo se haga en nuestra provincia, porque representa nuestra identidad colectiva y cultural. Los santafesinos somos gente que produce, que se paró ante cada una de las crisis que hubo en el país y siempre con esfuerzo logró salir adelante".

"Santa Fe enfrentó al poder unitario"

"Santa Fe siempre fue rebelde, se enfrentó ante el poder unitario y demostró que la salida de la Argentina era a través de federalismo. Hoy lo volvemos a hacer, mostrando que la salida de la crisis es con el campo y con la industria. Es produciendo más, comercializando mejor, trabajando para invertir en infraestructura productiva, vial, en aeropuertos y energía para producir mejor. Agroactiva es lo que condensa todo eso. Son 270 mil productores agropecuarios que en lugar de llevar la plata a un paraíso fiscal, ven dónde poner su dinero para poder producir más", subrayó el mandatario.

Pullaro dijo que Santa Fe tiene, en términos generales, "unidades productivas pequeñas que pasan de generación en generación y las industrias que son un ejemplo de lo que es la maquinaria agrícola, emprendimientos que empezaron hace muchos años en un taller y hoy tienen 300 o 400 empleados. Ninguno de ellos piensa sacar la plata fuera, ni pide una dádiva, ni un plan social: piden obras. Todos creen que de la única forma que la Argentina sale adelante es empujando esta rueda".

"Venimos acá a decirle al mundo que acá hay una salida para hacer el país grande y poderoso, y esa salida es con el campo, la industria y la ciencia y con la tecnología", concluyó el gobernador.

Por su parte, la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia, que también estuvo presente, destacó que en Agroactiva “se cruzan generaciones de hombres y mujeres de campo que llegan con expectativas de mejorar sus inversiones, incorporar maquinaria y sumar tecnología para producir mejor”. También valoró que la muestra constituye un espacio de cercanía donde Santa Fe se integra con otras provincias para exhibir su potencial productivo.

La casa del campo argentino

En tanto, Puccini sostuvo: “El futuro que queremos construir está anclado en la producción”. Y explicó que Agroactiva se despliega en unas 250 hectáreas donde se expresa la identidad santafesina. En ese marco, la provincia contará con un pasillo central integrado por siete lotes, en los que más de 150 empresas exhibirán su producción, resultado del vínculo entre el sector público y el privado.

A su turno, la directora general de Agroactiva, Rosana Nardi, definió la exposición como “la casa del campo argentino”, un espacio donde se construye identidad y se integran innovación, conocimiento, negocios, tecnología, trabajo y tradición. Señaló además que el encuentro permite el intercambio entre productores, empresas, jóvenes en formación e instituciones, fortaleciendo el trabajo en red y la convicción de un país con futuro.

Por último, el intendente de Armstrong, Guillermo Luzzi, afirmó que Agroactiva representa “el patio trasero de las industrias de maquinaria agrícola más importantes de la provincia”, un ámbito donde la familia rural se siente identificada y puede apreciar el potencial productivo de la región.

Autoridades presentes

Participaron también el senador por el departamento Belgrano, Pablo Verdecchia; legisladores nacionales y provinciales; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta; el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso; autoridades diplomáticas; representantes de embajadas y consulados; miembros del Consejo Federal de Inversiones (CFI); empresarios y expositores.

Agroactiva es la muestra agropecuaria a campo abierto más importante de la Argentina. Con más de 30 años de historia, se celebra todos los años en Armstrong, Santa Fe, convocando a miles de expositores, productores, empresas, instituciones y visitantes de todo el país y el exterior. La edición 2026 se realizará del 3 al 6 de junio en Armstrong, Santa Fe, y promete ser la más grande, innovadora y concurrida hasta la fecha. Bajo el lema “Una muestra de lo que somos”, la feria apuesta a reflejar la identidad profunda del agro argentino: su gente, su historia, su tecnología y su proyección al mundo.

Pullaro lanzó la muestra Agroactiva: "La única salida es con el campo y la industria"

