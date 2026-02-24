Central: las tres variantes que probó Jorge Almirón de cara al partido ante Gimnasia

El técnico canalla guardará algunos futbolistas, pero al parecer no tantos como se preveía. Apuesta fuerte en la previa del clásico del domingo

Jorge Almirón sabe que su equipo viene de perder y pretende un Central que recupere esos puntos de visitante.

A nada del partido contra Gimnasia, en La Plata, en Central empiezan a aparecer indicios del equipo que Jorge Almirón tiene en mente. En la prueba de este martes, el DT probó con tres cambios, preservando menos de lo que se esperaba.

Está claro que la confirmación llegará recién una hora antes del partido, como es costumbre, pero en el entrenamiento matutino de este martes, Almirón dejó claro que tiene la idea de poner lo mejor que tiene.

Una de las grandes especulaciones en la previa del partido es si el técnico le dará descanso a Ángel Di María , para que llegue a pleno al clásico del domingo, pero Fideo apareció entre los once, por lo que tiene grandes chances de ser titular. Se sabía que iba a viajar a La Plata, pero ahora la apuesta parece ser mayor.

El nombre que más ruido hace, por su ausencia, es el de Alejo Veliz , aunque tuvo algunos pocos minutos en cancha. El 9 tuvo que dejar la cancha ante Talleres por una molestia y no estaría desde el arranque frente al Lobo, aunque no hay que descartarlo. Los estudios que le hicieron determinaron que no hay lesión muscular.

Copetti Copetti recibió un rodillazo en el muslo contra Talleres y tuvo que salir. No tiene lesión y por esto está con chances de jugar. Virginia Benedetto / La Capital

El que sí sorprendió al estar entre los once es Enzo Copetti. Es que el delantero no aguantó ni siquiera los dos últimos minutos en el último partido y no sólo eso, sino que dejó el campo de juego caminando con mucha dificultad. Lo cierto es que en esta última práctica fue parte del equipo titular, como único delantero, hasta que lo reemplazó Veliz.

Emanuel Coronel fue una de las caras nuevas que apareció, como lateral derecho. Pero Enzo Giménez no salió, sino que fue a jugar en el sector derecho de la ofensiva.

Alexis Soto fue otro de los que ingresó. Lo hizo en lugar de Agustín Sández, quien también terminó el partido ante Talleres con un golpe en el tobillo derecho.

En el anillo central

Y la tercera variante estuvo en el anillo Central, donde ahí sí Almirón dejó claro que piensa no sólo en Gimnasia, sino también en el clásico.

Franco Ibarra, quien tiene cuatro amarillas en el lomo (de ser amonestado no podrá jugar el domingo) no formó parte del equipo titular y en su lugar estuvo Federico Navarro, confirmando el doble 5 junto a Vicente Pizarro.

Navarroooasa Federico Navarro se mete en el equipo. Jugará en el anillo central junto al chileno Vicente Pizarro.

Así las cosas, los cambios serían tres: Coronel por Veliz, Soto por Sández y Navarro por Ibarra. Hay quienes afirman que Jaminton Campaz tiene chances. Ya recuperado del desgarro, el colombiano seguramente viajará a La Plata y por ahí recupera la titularidad.

Almirón tiene tiempo todavía para pensar y analizar antes de tomar la decisión sobre si apuesta por lo mejor que tiene o si le da descanso a algún otro jugador.

El probable del Canalla

Por lo pronto, los once con los que ensayó en el último entrenamiento de la semana fueron: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Alexis Soto; Federico Navarro y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Julián Fernández; Enzo Copetti.