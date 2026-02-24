La Capital | Política | Siprus

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud para la próxima semana

El gremio de profesionales universitarios se distanció de su par Amra, que aceptó el lunes el ofrecimiento del gobierno de Santa Fe. El lunes van al paro

24 de febrero 2026 · 18:13hs
Siprus rechazó la propuesta paritaria y va al paro el próximo lunes

Siprus rechazó la propuesta paritaria y va al paro el próximo lunes

El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus) se sumó a la lista de gremios con paritarias estatales que rechazaron la oferta del gobierno de Santa Fe. A pesar de que su par Amra aceptó, el gremio de salud rechazó con el 86 % de los votos entre los afiliados. Además, Siprus lanzó un paro y movilización para el próximo lunes y se suma a los gremios docentes de Amsafe y Sadop.

La votación de Siprus alcanzó a más de 1.500 profesionales que tenían para elegir entre tres mociones: aceptar, rechazar sin realizar paro, y rechazo con movilización y paro para el lunes de 2 de marzo. Con el 74 % de los votos, la opción tres fue la más elegida entre los afiliados y sumando el 12 % de la segunda alternativa, el rechazo a la oferta de la Casa Gris alcanzó el 86 % de los votos. Sólo un 14 % aceptó la propuesta.

Según presentó el gremio, el pasado viernes el gobierno realizó la oferta oficial en la última reunión paritaria. La misma consistía en un aumento de 3 % desfasado de noviembre y diciembre 2025, un 12,5 % de aumento de enero a junio inclusive ($75.000 de mínimo garantizado para enero y $170.000 desde febrero, no acumulativo) y un 50 % de aumento del ítem asistencial hospitalario ($180.000 aproximado de bolsillo para el cargo de 24 horas semanales y un año de antigüedad).

Con estos porcentajes, el sueldo testigo de 24 horas con un año de antigüedad sin adicionales entre febrero y junio llegará a 1.597.000 pesos. Los representantes en la paritaria lamentaron que “no hubo respuesta concreta para los pases a planta, adicionales adeudados, cambios de escalafón, ni al resto de los puntos del pliego paritario”.

Amra aceptó la oferta

La Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra), seccional Santa Fe, comunicó la aceptación de la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial en el marco de la paritaria del sector salud, correspondiente al período enero-junio de 2026. La decisión se formalizó tras el proceso de consulta interna.

La semana pasada los gremios UPCN y ATE también avalaran la oferta para la administración central, mientras que Amsafé la rechazó y dispuso un paro para inicio del ciclo lectivo. Sadop resuelve si da el visto bueno o no durante el transcurso de la tarde de este lunes.

La oferta que aceptaron los médicos

La propuesta oficial contempla un incremento salarial del 12,5 % para el primer semestre, distribuido en tramos mensuales entre enero y junio, junto con una compensación del 3 % destinada a corregir el desfasaje producido durante el segundo semestre de 2025. Asimismo, se reconoce la diferencia correspondiente a la segunda cuota del medio aguinaldo del año pasado.

>> Leer más: Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

El esquema incorpora un mínimo garantizado de $75.000 para enero —a liquidarse por planilla complementaria— y eleva ese piso a $170.000 mensuales desde febrero, medida orientada a proteger los ingresos frente al contexto inflacionario. En términos de impacto concreto, un profesional ayudante con un cargo de 24 horas y un año de antigüedad percibirá en febrero un ingreso de bolsillo cercano a $1.600.000.

Uno de los puntos centrales valorados por el sector médico es el incremento del 50 % en el cálculo del Suplemento Hospitalario Asistencial para los profesionales comprendidos en la ley Nº 9.282. Este componente salarial reconoce la tarea directa en la atención sanitaria y representa un refuerzo significativo para quienes se desempeñan en hospitales y centros de salud públicos.

El acuerdo también establece que los aumentos se trasladarán proporcionalmente al personal pasivo del escalafón profesional, garantizando el impacto en jubilaciones y pensiones del sector.

Noticias relacionadas
La diputada Lucila De Ponti

Lucila De Ponti impulsa la puesta en marcha de la participación ciudadana en Santa Fe

Mauricio Macri pasó por La Fábrica Podcast

Mauricio Macri: "Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años"

Lionella Cattalini, presidenta de la Comisión de Acuerdos en la Legislatura santafesina.

Cattalini: "La legitimidad de la Corte se construye con participación ciudadana"

Con la virtual aprobación de la reforma laboral, Javier Milei consiguió lo que parecía una misión imposible. 

Milei impone su reforma más ambiciosa y acelera un cambio de época

Ver comentarios

Las más leídas

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Gran Hermano generación dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano generación dorada": uno por uno, los participantes 

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

Lo último

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes santafesinas con tasas subsidiadas

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes santafesinas con tasas subsidiadas

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Warner Bros. evaluará la nueva oferta de compra que hizo Paramount

Warner Bros. evaluará la nueva oferta de compra que hizo Paramount

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Las conversaciones entre ambas partes se encaminaron rápidamente y el entrenador iniciará su segundo ciclo al mando del Rojinegro.

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico
Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

La Orquesta Sinfónica de Rosario abre su temporada con entrada gratuita
Zoom

La Orquesta Sinfónica de Rosario abre su temporada con entrada gratuita

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta
La Ciudad

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud
Política

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez
Policiales

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Gran Hermano generación dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano generación dorada": uno por uno, los participantes 

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Ovación
La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial
El Mundo

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

El regreso a pista de un jugador que pone contento al técnico Jorge Almirón

El regreso a pista de un jugador que pone contento al técnico Jorge Almirón

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Policiales
Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera
POLICIALES

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

La Ciudad
Proponen un protocolo de tolerancia cero para terminar con las picadas
La Ciudad

Proponen un protocolo de "tolerancia cero" para terminar con las picadas

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Luz y Fuerza fue sede del acuerdo de cooperación tecnológica e industrial entre Italia y Argentina

Luz y Fuerza fue sede del acuerdo de cooperación tecnológica e industrial entre Italia y Argentina

Condenaron al dueño del pitbull que mató al perro comunitario de la UNL
Información General

Condenaron al dueño del pitbull que mató al perro comunitario de la UNL

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Por Lucas Ameriso

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Coad y las mesas de examen de la UNR: El esquema de paros sueltos no va más
La Ciudad

Coad y las mesas de examen de la UNR: "El esquema de paros sueltos no va más"

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4 %
Economía

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4 %

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newells y Central habrá 570 policías
Ovación

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newell's y Central habrá 570 policías

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?
La Ciudad

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

Un fiscal santafesino fue imputado por abuso sexual de una joven menor de edad
La Región

Un fiscal santafesino fue imputado por abuso sexual de una joven menor de edad

La autopista a Santa Fe ya tiene tercer carril hasta San Lorenzo y ahora van por más
La Ciudad

La autopista a Santa Fe ya tiene tercer carril hasta San Lorenzo y ahora van por más

En la previa del clásico lanzan una campaña para desalentar pintadas
LA CIUDAD

En la previa del clásico lanzan una campaña para desalentar pintadas

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10 % en el inicio de clases
LA CIUDAD

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10 % en el inicio de clases

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 
POLICIALES

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

Avanza en el Concejo el programa para transformar basurales en plazas

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Avanza en el Concejo el programa para transformar basurales en plazas

San Lorenzo: trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran
La Región

San Lorenzo: trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo
La Ciudad

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

La jubilación no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse

Por Gabriela Camiscia
Salud

"La jubilación no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse"

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino
Ovación

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

Arranca una nueva guerra por los autos eléctricos: Ford vs BYD
Motores

Arranca una nueva guerra por los autos eléctricos: Ford vs BYD

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Por Martín Stoianovich

Policiales

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Crecen los casos de miopía en niños: Es una pandemia, advierten especialistas
Salud

Crecen los casos de miopía en niños: "Es una pandemia", advierten especialistas