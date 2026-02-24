La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

“No hay ningún riesgo”, sostuvo Claudia Sheinbaum tras la ola de violencia en Guadalajara, que será sede de cuatro partidos mundialistas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que están dadas “todas las garantías” para la realización del Mundial 2026 en Jalisco, Estado que albergará a cuatro partidos del torneo, tras la ola de violencia que se desató el domingo tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

“Todas las garantías”, respondió escuetamente la mandataria a una consulta por la situación de Jalisco, cuya capital, Guadalajara, será sede de cuatro encuentros de la cita mundialista.

Ante una pregunta sobre la seguridad de los turistas, Sheinbaum afirmó que “no hay ningún riesgo”, sin dar más detalles sobre la logística para el torneo.

La mandataria aseguró también que bajó la cantidad de incidentes un día después de que fuerzas especiales del gobierno mexicano localizaran y abatieran al capo del CJNG, y dijo que esperaba que en la jornada del martes “se normalice toda la actividad”.

Para ello, destacó que hay más presencia de las fuerzas de seguridad en Jalisco y algunas zonas de Michoacán.

Autoridades de Jalisco indicaron que esperan recibir a cerca de 3 millones de turistas durante el Mundial, que comenzará en junio. Jalisco será sede de los partidos del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 del 11 de junio (Corea del Sur ante el ganador de la repesca europea), 18 de junio (México vs. Corea del Sur), 23 de junio (Colombia vs. el ganador de la repesca intercontinental) y el 26 de junio (Uruguay vs. España).

Esta es la tercera oportunidad en la que México será sede mundialista, tras haber recibido las ediciones de 1970 y 1986.

A 108 días de que empiece a rodar el balón, las autoridades de México anunciaron este lunes que el operativo de captura y asesinato del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los violentos disturbios que siguieron a su muerte dejaron al menos 73 muertos.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, dirigía una de las redes criminales de más rápido crecimiento en México, notoria por traficar fentanilo, metanfetamina y cocaína a Estados Unidos y por perpetrar fuertes ataques contra las autoridades. Luego de su captura y muerte, sus seguidores respondieron con una oleada de bloqueos de rutas —más de 250 en 20 Estados— , incendios y 27 ataques contra autoridades, sobre todo en Jalisco y el vecino estado de Michoaçán, según precisó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El Mencho murió durante un operativo en el sur de Jalisco lanzado por el Ejército mexicano para capturarlo. Las Fuerzas Armadas lo habían localizado tras seguimientos hechos a una de sus parejas, que llevaron a los militares hasta la localidad de Tapalpa, al sur de Jalisco, según explicó el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.

Su círculo de seguridad respondió con un ataque muy violento. El Mencho y dos escoltas huyeron hacia una zona boscosa donde las fuerzas especiales los localizaron e hirieron. Los tres murieron durante su traslado a Ciudad de México, agregó el general.