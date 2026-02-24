Condenaron al dueño del pitbull que mató a "Garrafa", el perro comunitario de la UNL

El Tribunal de Faltas impuso una multa millonaria y la obligación de asistir a charlas de concientización

El Tribunal de Faltas de la ciudad de Santa Fe c ondenó al dueño del pitbull que mató a Garrafa, el perro comunitario de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). El imputado deberá pagar una multa millonaria y asistir a charlas de concientización durante todo el año.

Según se estableció, el dueño del animal infringió la Ordenanza N° 11.180 , que regula la tenencia y circulación de perros potencialmente peligrosos . En este sentido, la directora del Tribunal de Faltas , Ana Caprio, confirmó a Aire Santa Fe que el imputado fue citado, escuchado en audiencia y, tras la investigación administrativa, recibió una multa de 600 Unidades Fijas —equivalente actualmente a 1.206.000 pesos — y una pena accesoria de carácter formativo .

“El imputado concurrió a la audiencia, se le dio la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y se produjeron las pruebas pertinentes. Finalmente se dictó una resolución imponiendo la sanción correspondiente”, explicó la funcionaria.

Además de la multa económica, el infractor deberá participar obligatoriamente en charlas de concientización sobre tenencia responsable que dicta el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) en escuelas primarias y secundarias durante el ciclo lectivo 2026.

Caprio sostuvo que el propietario reconoció los hechos y que la inconducta consistió en permitir que el animal circulara en la vía pública sin las medidas de seguridad exigidas por la normativa. “Más allá del arrepentimiento, el resultado fue la muerte de Garrafa y eso determina la imposición de la sanción”, señaló.

La funcionaria remarcó que la ordenanza establece requisitos específicos para este tipo de razas y que su incumplimiento puede generar consecuencias graves. “La tenencia responsable es fundamental. En este caso la víctima fue otro animal, pero podría haber sido una persona”, advirtió.

Desde el Tribunal de Faltas indicaron que no registran antecedentes recientes de un caso de estas características en esa órbita administrativa y consideraron que la resolución busca no solo sancionar, sino también generar conciencia social.

La muerte de Garrafa

Garrafa era un perro comunitario que formaba parte de la vida cotidiana de estudiantes y trabajadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). A principio de febrero, un pitbull que circulaba sin correa ni bozal lo atacó y a raíz de las heridas sufridas murió.

Según informó el municipio, el animal que atacó a Garrafa no estaba registrado, no tenía la vacuna antirrábica anual al día y circulaba sin las medidas de seguridad obligatorias, incumpliendo la ordenanza vigente.

El hecho generó conmoción en la ciudad de Santa Fe y reabrió el debate sobre la tenencia responsable de animales y el cumplimiento de las normas de convivencia en el espacio público.