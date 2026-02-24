El presidente de Central habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: "Sería incómodo"

El entrenador estaría evaluando abandonar al Alavés para convertirse en el sucesor de Marcelo Gallardo en el Millonario. Qué dijo Gonzalo Belloso

Gonzalo Belloso contó que fue a buscar más de una vez al Chacho Coudet para que volviera a Central.

River se quedará sin entrenador después del partido de este jueves por la renuncia de Marcelo Gallardo y los directivos ya están buscando a su sucesor. El nombre que pica en punta es el del ex- Central Eduardo Chacho Coudet, actualmente en España.

Gallardo anunció este lunes que frente a Banfield será su último partido a cargo del equipo. Luego dará un paso al costado y el club se quedará sin entrenador. Ante Independiente Rivadavia, el lunes, será dirigido por Marcelo Escudero, el entrenador de la reserva.

La salida de Gallardo se produce luego de una racha de tres derrotas consecutivas en el torneo Apertura, pero se precipitó sobre todo después de la caída del domingo ante Vélez. Ese día, el técnico habría mantenido una fuerte discusión con algunos jugadores durante el entretiempo.

Marcelo Gallardo se va de River

Gallardo no habló después de la derrota de su equipo ante Vélez por 1 a 0 y le dijo a sus allegados que se tomaría unas horas para decidir cuál sería su futuro. Menos de 24 horas después, él mismo anunció a través de un video que se publicó en redes que dejará el equipo.

La salida de Gallardo abre el debate sobre la sucesión y, en ese sentido, ya circulan nombres de quienes podrían ser los candidatos a sustituirlo. El primero es el de Coudet, quien actualmente dirige al Alavés de España.

Directivos de River ya se habrían contactado con el ex-Central para ofrecerle el cargo y, en principio, el Chacho estaría interesado en dejar al equipo de Vitoria para hacerse cargo de River. Sin embargo, aún no hay nada oficial, ya que el entrenador se reunirá este miércoles con los directivos del Alavés para hablar del tema.

Qué dijo Belloso sobre el tema

La posible llegada de Coudet a River repercutió enseguida en Rosario, donde el Chacho se destacó como jugador y también como técnico. Es que en los últimos tiempos el presidente del club, Gonzalo Belloso, lo tentó para que volviera, pero Coudet siempre le dijo que no.

El propio Belloso habló sobre la posibilidad de que ahora se haga cargo del plantel de River. Entrevistado por una emisora de radio porteña, el presidente del Canalla fue contundente: "Lo fui a buscar muchas veces al Chacho Coudet, soy amigo, lo quese siempre en el club pero nunca se pudo", dijo. Y añadió, contundente: "Si le dice que sí a River, a mi me queda incómodo"

En las redes, en tanto, muchos hinchas de Central ya se anticiparon a cuestionar al Chacho por su deseo de dirigir a River. Por ahora, sin embargo, todas son especulaciones, excepto la contundente frase de Belloso.