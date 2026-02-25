Balearon una camioneta y dejaron un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

El incidente se registró en la noche del martes en Zelaya al 1300. No hubo heridos. El domingo sucedió un hecho similar en Ocampo y Chacabuco

Un nuevo grave caso de abuso de arma y amenazas sucedió el martes a la noche en la zona norte de Rosario . Una camioneta Fiat Strada fue blanco de una balacera y sobre el vehículo los autores dejaron un mensaje que hacía referencias a disputas de bandas y mencionaba a un recluso de la cárcel de Piñero.

El incidente sucedió alrededor de las 20.40 de ayer en Zelaya al 1300 , en barrio Sarmiento. Según fuentes oficiales, no hubo personas heridas en este caso y las actuaciones policiales quedaron a cargo de la Seccional 10ª y de la Policía de Investigaciones.

El caso de anoche tiene similitudes al ocurrido el domingo a la tarde en Ocampo entre Necochea y Chacabuco, en uno de los ingresos al supermercado Carrefour. Ese día, dos hombres llegaron en motp hasta el lugar.

Uno de ellos se bajó de rodado y efectuó varios disparos contra el techo de la cochera del comercio, pero una bala alcanzó a un vecino que había llegado circunstancialmente a hacer compras.

Mensaje

En el hecho del domingo, los delincuentes también dejaron en el lugar un papel con un mensaje en el que se mencionaban a personas detenidas en Piñero y a una disputa por determinado territorio. Según lo que pudo establecer hasta el momento la investigación, se trataría de una balacera realizada al voleo.

La víctima tuvo que ser derivada a un sanatorio pero afortunadamente no sufrió heridas de gravedad y al día siguiente fue dada de alta. Por el caso en Carrefour, la Fiscalía Regional de Rosario difundió un pedido de colaboración a la comunidad con las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia para dar con los responsables del ataque.