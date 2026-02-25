La Capital | La Ciudad | obrero

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery, fue rescatado y trasladado de urgencia al Heca

Los Bomberos Zapadores aplicaron el protocolo de rescate en altura para salvar al trabajador. El Sies pidió el servicio del helicóptero sanitario

25 de febrero 2026 · 13:21hs
Un obrero que comandaba las obras en la avenida Jorge Newbery cayó hacia la barranca del arroyo Ludueña y sufrió graves lesiones. Al lugar llegaron bomberos zapadores que tuvieron que activar el protocolo para el rescate en altura. La víctima, de unos 30 años, fue trasladada en helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Según las primeras informaciones, el hombre, identificado C. J. de 32 años, cayó desde unos 8 metros en las obras que se están desarrollando en la zona del puente de la avenida Jorge Newbery al 8900. Si bien el trabajo no fue en altura, la víctima cayó al vacío y tuvo que ser rescatado de la zona de las barrancas del arroyo Ludueña. En este contexto se aplicó el rescate en altura.

Los primeros en llegar al lugar fueron los bomberos zapadores y personal del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (Sies), que rápidamente advirtieron las dificultades para acceder al lugar donde se encontraba la víctima. Ante esto, solicitaron la presencia del equipo de rescate en altura y activaron la emergencia para el traslado en helicóptero sanitario.

Cómo fue el accidente del obrero

Uno de los compañeros del obrero herido contó la situación a los medios presentes. “Era nuestro jefe. Fue un accidente porque nos estaba explicando la maniobra que teníamos que realizar. Caminaba por el puente, pisó y se desplomó”, relató. El mismo compañero agregó enfáticamente que “no se tropezó” ya que el accidente se dio sobre placas de madera que sirven para evitar este tipo de caídas. Pero las maderas cedieron y cayó al vacío.

En ese momento, los compañeros no pudieron llegar al cuerpo herido, pero sí lo hizo otro grupo de obreros que trabajaban sobre la parte baja del puente. Fueron estos los que avisaron que aún se encontraba con vida, pero malherido.

Ante esto, el grupo de trabajadores llamó a los grupos de rescate y salud, que, según los presentes, no tardaron en llegar. La primera tarea fue inmovilizar el cuerpo a pesar de que no podían ponerlo boca arriba debido a los fluidos que expulsaba, que provocaban una broncoaspiración.

Cuando rescataron al obrero, lo subieron a la ambulancia del Sies. Desde allí lo trasladaron hasta el helicóptero sanitario que esperaba en el obrador de la zona para llevarlo al Heca, donde recibió la atención correspondiente.

