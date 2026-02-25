La Capital | Zoom | Carnaval

Llega el Carnaval Travesti al Mercado del Patio, con entrada gratuita

El evento tendrá lugar el sábado 28, desde las 19. Habrá murga uruguaya, pasarela abierta, DJs, y barra de comidas y bebidas

25 de febrero 2026 · 11:26hs
 El Carnaval Travesti 2025 también se desarrolló en el Mercado del Patio y convocó con música y performances

Foto: Igna Campos

 El Carnaval Travesti 2025 también se desarrolló en el Mercado del Patio y convocó con música y performances

Por cuarto año consecutivo, la productora rosarina Capra Producciones convoca al Carnaval Travesti. El evento, abierto para todo público y con entrada libre y gratuita, tendrá lugar el sábado 28 de febrero, desde las 19, en la glorieta del Mercado del Patio. Habrá murga uruguaya, pasarela abierta con premios, DJs, y barra de comidas y bebidas a precios populares.

En esta oportunidad, el carnaval se realiza en coproducción con la Dirección de Diversidad de la Municipalidad de Rosario, y con la colaboración del Programa Andrés Rosario, Nimia, H3rmana, Bon Scott bar, Editorial Municipal de Rosario, La Salvaje y Goteo.

La invitación es a disfrutar del carnaval, una fiesta que históricamente fue cobijo de la comunidad LGBTIQ+, la fiesta en la que montarse no implicaba riesgo o delito sino celebración colectiva. El momento del año en que los prejuicios se suspenden.

>> Leer más: La celebración del Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral

Programación del Carnaval Travesti 2026

En esta cuarta edición, estará presente la potencia de la murga de estilo uruguayo con la participación de La Cotolengo, que presentará parte de su último show “Un siglo después”, desarrollado con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. El espectáculo presenta un futuro distópico y en ruinas desde el que invitan a reflexionar, con el humor crítico típico de la murga, la Argentina del presente.

DJ Vali y DJ Ariana encenderán la pista con sets musicales y Biru Kenwa conducirá la jornada. Habrá también una pasarela abierta donde podrá desfilar quien lo desee y participar por premios.

