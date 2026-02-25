La Capital | Ovación | Newell's

Newell's necesita dejar de caer y empezar a mostrar signos vitales

Con Bernardi como interino, con ocho cambios y a cuatro días del clásico, Newell's recibe a Estudiantes, el último campeón, hoy a las 19.30, ya con las luces de emergencia encendidas

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

25 de febrero 2026 · 06:15hs
Para tratar de forjar una reacción

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Para tratar de forjar una reacción, Bernardi instrumenta para esta ocasión ocho modificaciones en Newell's.  

Newell's se quedó muy rápidamente sin margen, sigue cayendo en estado de alerta, envuelto de preocupaciones cada vez más dolorosas y acuciantes. Su crisis y sus dudas continúan profundizándose y todavía no asoman luces indicadoras, ni vías de escape. En ese marco de tensiones internas, ante la salida de la dupla de entrenadores integrada por Favio Ori y Sergio Gómez, una determinación que tomó la directiva rojinegra por el pésimo arranque que tuvo la Lepra en el Apertura, el equipo rojinegro tiene que detener su caída y comenzar a exponer señales de reacción. Y debe empezar a cumplir ese complicado desafío frente al último campeón, y con el clásico de la ciudad a la vuelta de la esquina.

De la mano de Lucas Bernardi, el DT de la reserva que fue designado por la cúpula leprosa para conducir la primera de manera momentánea mientras se decide el nuevo técnico, este miércoles a las 19.30, se medirá en el Coloso con Estudiantes, uno de los grandes protagonistas de los certámenes argentinos, por la 7ª fecha del torneo.

De esta manera, otra vez Bernardi, debe salir al ruedo y poner la cara para capear esta tormenta que se desató demasiado temprano en el parque Independencia, tal como sucedió recientemente en las tres últimas fechas del Clausura 2025.

Leer más: Kudelka vuelve a Newell's: el entrenador asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Bernardi lo salvó a Newell's

En aquel tramo, el ex capitán del campeón 2013, consiguió la salvación y la supervivencia del conjunto rojinegro y ahora las urgencias le vuelven a tocar socarronamente la puerta. Si aplica una dirección similar a los lineamientos que usó en esos cotejos, es posible que pueda apelar a muchos jóvenes de la casa, sobre todo en la conformación del mediocampo y el ataque.

Este llamado se desarrolla en un agitado escenario de crisis y en un lapso de enorme exigencia, ya que después del choque con el Pincha, tendrá que jugar con Central, este domingo, también en el Parque.

Serán dos duelos ante adversarios de gran calibre en medio de una confusión perturbadora. Con este panorama que expone evidentes faltas de equivalencias, Newell’s debe tratar de salir lo menos lastimado posible. A ese bajo objetivo, a esa pobre aspiración lo sumieron su contexto, sus circunstancias, y las decisiones erradas que lo hundieron en su propio caos.

Leer más: Newell's lo dejó libre y ahora encontró su lugar en el mundo: es uno de los goleadores del Apertura

Newell's precisa salir del fondo

Así, tiene que tratar de sumar de salir del fondo de la tabla de posiciones y tratar de levantar cabeza, ya sin crédito, ni espacios de maniobra. Desperdició todo de manera demasiada temprana y se llenó de obligaciones, justo ante Estudiantes y Central, dos peso pesados.

Hoy, el conjunto leproso, debido a sus necesidades, con 2 puntos de 18 posibles, último en la zona A, no está en condiciones de guardar nada, y por eso Bernardi utilizará todo lo que tiene a disposición para ir por un primer gesto de reconstrucción.

Y tiene que hacerle frente a Estudiantes y a su postura siempre competitiva, que llega a Rosario tras la salida del Barba Eduardo Domínguez, que se fue a trabajar Atlético Mineiro de Brasil. Por eso, en el banco estará Alexander Medina, el nuevo entrenador.

Leer más: Bernardi: "La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newell's deben estar unidos"

Newell's y un tenso clima

En ese clima de poca tranquilidad y violencia, que incluyó un ataque con bombas molotov al estacionamiento en el hotel del plantel superior en Bella Vista, debe esquivar estos obstáculos y enfocar en su misión deportiva. Sin Matías Cóccaro, lesionado y entrenando de manera diferenciada, y con Ian Glavinovich y Bruno Cabrera a disposición, la Lepra se presentaría con ocho modificaciones y con Luciano Hererra de centrodelantero, respecto a la visita a Banfield.

Si apuesta por lo exhibido en la práctica de ayer, Bernardi se podría inclinar por Gabriel Arias; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, y Gerónimo Russo; David Sotelo, Luca Regiardo y Valentino Acuña; Facundo Guch, Luciano Herrera y Walter Núñez; aunque no se descartan otros ajustes de último momento.

De esa manera, entre intentos y pasos fallidos en el Apertura, con la llegada de Frank Kudelka confirmada como nuevo conductor, este equipo necesita recobrar y potenciar señales vitales básicas, elementales, para empezar a dejar atrás esta realidad que lo sigue retrasando y aturdiendo.

Formaciones

Newell's

G. Arias; A. Méndez, B. Cabrera, N. Goitea, y G. Russo; V. Acuña, L. Regiardo y D. Sotelo; F. Guch, L. Herrera y W. Núñez;

DT: L. Bernardi

Estudiantes

F. Muslera; E. Meza, L. González Pirez, T. Palacios y G. Benedetti; E. Piovi y A. Castro; F. Pérez, T. Palacios, J. Tobio Burgos; F. Farías

DT: A. Medina

Hora y TV: 19.30 ESPN Premium

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Arbitro: Nicolás Lamolina

