Nicolás Mattioli fue condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, pero no irá preso

El hijo de Leo Mattioli fue condenado por homicidio culposo en Santo Tomé en un juicio abreviado. El cantante chocó con su camioneta a una mujer en 2024

24 de febrero 2026 · 13:56hs
El cantante Nico Mattioli fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por el homicidio culposo de Claudia Laura Decurgez, a quien atropelló en septiembre de 2024 mientras circulaba por la ciudad de Santo Tomé.

La sentencia fue dictada en el marco de un procedimiento abreviado acordado entre la fiscalía, la querella y la defensa. La audiencia estuvo presidida por la jueza penal Susana Luna, quien homologó el acuerdo alcanzado por las partes.

Además de la pena de prisión condicional, el músico fue inhabilitado para conducir por el término de siete años.

El hijo de Leo Mattioli fue denunciado a fines de septiembre de 2024, pero pasaron casi tres meses hasta que lo imputaron por homicidio culposo y jamás se pidió su detención. La víctima de 44 años falleció en el acto y el golpe de la camioneta que manejaba el músico quedó registrado en un video clave dentro del expediente.

Nico Mattioli en la mira por la muerte de una ciclista

El artista fue denunciado el sábado 21 de septiembre, cuando la víctima fatal circulaba en bicicleta en el mismo sentido que el conductor de una Ford Ranger. "Sin tomar las debidas precauciones, el investigado no advirtió la presencia de Decurgez y la embistió desde atrás", recordó Marcolín.

video mattioli frame.png

Poco antes de las 8 de la mañana, la ciclista salió despedida por el impacto con la pick up y cayó a la derecha de la calzada de avenida Richieri, cerca del cruce con calle Libertad. En ese momento sufrió un traumatismo de cráneo grave y falleció unos momentos después.

La fiscal argumentó que el músico venía manejando de "manera negligente" hacia el este. En el momento del golpe viajaba a 53 kilómetros por hora, dentro de los límites de velocidad establecidos en Santo Tomé. Los exámenes médicos posteriores determinaron que no había consumido alcohol ni drogas ilegales.

La acusación contra el hijo de Leo Mattioli

A la hora de reconstruir el episodio, el MPA apuntó que Mattioli detuvo la marcha después del siniestro vial, pero no actuó como cabía esperar. "Descendió de su vehículo con su teléfono celular y, al ver que la víctima estaba inconsciente y evidentemente grave, no se comunicó con el 911 ni con ningún otro servicio de emergencias que pudiera asistirla”, apuntó la encargada de la investigación.

Por otra parte, Marcolín cuestionó la declaración del hijo del León santafesino ante la policía santotomesina. En este sentido, precisó: "El autor del homicidio trató de inculpar a la ciclista”.

Según la funcionaria judicial, el cantante alegó que Decurgez "se había cruzado frente a la camioneta", algo que la fiscal desmintió. “El siniestro vial fue registrado por cámaras de seguridad y en los videos se puede observar la secuencia completa", subrayó.

Finalmente, Marcolín también se refirió a la discusión sobre la capacidad visual de Mattioli. Así como confirmó que el conductor tiene una dificultad oftalmológica, también remarcó que "no transitaba en la camioneta con accesorios que le permitieran mayor amplitud de visión, como espejos retrovisores especiales”.

