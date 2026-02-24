Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia

Ocurrió en la provincia de Chiang Mai. Las autoridades descartaron la posibilidad de un brote de gripe aviar

La muerte de 72 tigres en dos parques de animales en el norte de Tailandia generó incertidumbre y preocupación en los visitantes y habitantes de la zona ante la posibilidad de que el motivo del fallecimiento masivo por un virus o por gripe aviar. Ahora, las autoridades sanitarias tailandesas aclararon que hasta el momento no hubo casos de infección de animales a humanos y que, según las recientes investigaciones, sería un virus que no afectaría a las personas.

Hasta ahora no se reportaron personas con síntomas, pero de todas maneras las autoridades vigilaban la salud de quienes recientemente tuvieron contacto con los tigres.

“No ha habido ningún caso de infección de animal a humano”, aseguró el ministro de Salud Pública, Pattana Promphat, en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno en Bangkok.

Los tigres de los parques de la provincia de Chiang Mai (uno en el distrito de Mae Taeng y el otro en Mae Rim) se enfermaron y murieron entre el 8 y el 18 de febrero pasado. El viernes, la oficina regional de ganadería de Chiang Mai anunció en un comunicado que las autopsias de los animales hallaron material genético del virus del moquillo canino (CDV), y rastros de infección bacteriana, pero no del virus de la influenza aviar tipo A, también conocido como gripe aviar.

“En el caso de que detectemos a alguna persona enferma, nos prepararemos para una medida de vigilancia a nivel nacional”, aseguró el director general del Departamento de Control de Enfermedades del Ministerio de Salud Pública, Monthien Khanasawat, y añadió: “Esto incluirá el rastreo de contactos y el tratamiento según sea necesario”.

El funcionario intentó así tranquilizar al público al descartar la posibilidad de un brote de gripe aviar. Tailandia registró 17 muertes entre 25 pacientes infectados por influenza causada por aves de corral entre 2004 y 2007, según el Ministerio de Salud Pública.

El CDV, infeccioso tanto para perros como para felinos, puede causar síntomas más fuertes en gatos y tigres y puede propagarse a través de fluidos corporales y por el aire. Las autoridades tailandesas indicaron que los tigres en entornos confinados, y que ya están afectados por el estrés y condiciones de endogamia, podrían ser particularmente vulnerables a la infección viral.

Los cuerpos de los tigres fueron sometidos a necropsias antes de ser incinerados y enterrados. Los cadáveres fueron debidamente desinfectados, fotografiados y desechados para evitar cualquier uso posterior, manifestó en la conferencia de prensa el director general del Departamento de Desarrollo Ganadero, Somchuan Rattanamangklanan.

Pero Visit Arsaithamkul, un veterinario que participó en las necropsias de los tigres, expresó preocupación porque el origen de las infecciones todavía no estaba totalmente dilucidado. En una publicación en Facebook indicó que sospechaba que la causa de la infección en ambos parques (ubicados a solo 30 kilómetros de distancia) podría ser la comida que se les dio a los tigres y que provenía de la misma fuente.