El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con descenso de la temperatura

La máxima no superaría los 27º y el jueves seguiría en baja. Desde el fin de semana regresaría el calor

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en Rosario un descenso de la temperatura máxima a 27º, con cielo algo nublado.

La madrugada del miércoles llega con vientos moderados del sudeste, ráfagas de hasta 50 km/h y un registro de 17º, con cielo algo nublado que se mantendría por el resto de la jornada. Para la mañana se espera que los termómetros lleguen a 19º, a la tarde la máxima no superaría los 27º y en la noche habría 21º.

Para el jueves anticipan cielo mayormente nublado, con una máxima de 26º y una mínima de 17º.

El viernes habría un leve repunte en la máxima, que alcanzaría los 28º, pero la mínima bajaría a 16º. El cielo estaría parcialmente nublado.

El sábado otra vez estaría parcialmente nublado, con registros entre 30º y 18º.

Para el domingo pronostican una máxima que subiría hasta los 32º y una mínima de 18º, con cielo parcialmente nublado.

El lunes estaría entre algo nublado y mayormente nublado, con fuertes ráfagas de viento matutinas pero un regreso del calor: 35º de máxima y 21º de mínima.