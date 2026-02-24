La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con descenso de la temperatura

La máxima no superaría los 27º y el jueves seguiría en baja. Desde el fin de semana regresaría el calor

24 de febrero 2026 · 23:30hs
El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con descenso de la temperatura

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en Rosario un descenso de la temperatura máxima a 27º, con cielo algo nublado.

La madrugada del miércoles llega con vientos moderados del sudeste, ráfagas de hasta 50 km/h y un registro de 17º, con cielo algo nublado que se mantendría por el resto de la jornada. Para la mañana se espera que los termómetros lleguen a 19º, a la tarde la máxima no superaría los 27º y en la noche habría 21º.

Para el jueves anticipan cielo mayormente nublado, con una máxima de 26º y una mínima de 17º.

El viernes habría un leve repunte en la máxima, que alcanzaría los 28º, pero la mínima bajaría a 16º. El cielo estaría parcialmente nublado.

El sábado otra vez estaría parcialmente nublado, con registros entre 30º y 18º.

Para el domingo pronostican una máxima que subiría hasta los 32º y una mínima de 18º, con cielo parcialmente nublado.

El lunes estaría entre algo nublado y mayormente nublado, con fuertes ráfagas de viento matutinas pero un regreso del calor: 35º de máxima y 21º de mínima.

Noticias relacionadas
Se espera que el tiempo esté mayormente nublado durante buena parte del miércoles.

El tiempo en Rosario: el domingo trae poco sol y no se descartan tormentas aisladas

El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario: sábado con calor, humedad y posibles chaparrones 

el tiempo en rosario: viernes con algunas nubes y una maxima de 30º

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º

el tiempo en rosario: alerta naranja por tormentas para arrancar el jueves

El tiempo en Rosario: alerta naranja por tormentas para arrancar el jueves

Ver comentarios

Las más leídas

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

Gran Hermano generación dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano generación dorada": uno por uno, los participantes 

Lo último

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con descenso de la temperatura

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil

Una IA china de videos hiperrealistas pone en alerta a Hollywood

Una IA china de videos hiperrealistas pone en alerta a Hollywood

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Las conversaciones entre ambas partes se encaminaron rápidamente y el entrenador iniciará su segundo ciclo al mando del Rojinegro.

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico
Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento
La Ciudad

Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento

La Orquesta Sinfónica de Rosario abre su temporada con entrada gratuita
Zoom

La Orquesta Sinfónica de Rosario abre su temporada con entrada gratuita

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta
La Ciudad

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez
Policiales

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

Gran Hermano generación dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano generación dorada": uno por uno, los participantes 

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial
El Mundo

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

El regreso a pista de un jugador que pone contento al técnico Jorge Almirón

El regreso a pista de un jugador que pone contento al técnico Jorge Almirón

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Policiales
Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera
POLICIALES

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

La Ciudad
El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con descenso de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con descenso de la temperatura

Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento

Proponen un protocolo de tolerancia cero para terminar con las picadas

Proponen un protocolo de "tolerancia cero" para terminar con las picadas

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes de Santa Fe con tasas subsidiadas
Economía

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes de Santa Fe con tasas subsidiadas

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario
LA CIUDAD

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe
Economía

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe

Nicolás Mattioli, condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, no irá preso
La Región

Nicolás Mattioli, condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, no irá preso

Vuelta a clases: la feria que invita a comprar local en el inicio escolar
La Ciudad

Vuelta a clases: la feria que invita a comprar local en el inicio escolar

Condenaron al dueño del pitbull que mató al perro comunitario de la UNL
Información General

Condenaron al dueño del pitbull que mató al perro comunitario de la UNL

Coad y las mesas de examen de la UNR: El esquema de paros sueltos no va más
La Ciudad

Coad y las mesas de examen de la UNR: "El esquema de paros sueltos no va más"

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4 %
Economía

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4 %

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newells y Central habrá 570 policías
Ovación

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newell's y Central habrá 570 policías

Un fiscal santafesino fue imputado por abuso sexual de una joven menor de edad
La Región

Un fiscal santafesino fue imputado por abuso sexual de una joven menor de edad

La autopista a Santa Fe ya tiene tercer carril hasta San Lorenzo y ahora van por más
La Ciudad

La autopista a Santa Fe ya tiene tercer carril hasta San Lorenzo y ahora van por más

En la previa del clásico lanzan una campaña para desalentar pintadas
LA CIUDAD

En la previa del clásico lanzan una campaña para desalentar pintadas

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10 % en el inicio de clases
LA CIUDAD

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10 % en el inicio de clases

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 
POLICIALES

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

San Lorenzo: trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran
La Región

San Lorenzo: trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran