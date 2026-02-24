Milei invitó a diputados y senadores libertarios a una cena en Olivos después del discurso en el Congreso

El presidente Javier Milei invitó a diputados y senadores a una cena en la Quinta de Olivos el domingo próximo, después de que inaugure formalmente el año legislativo en el Congreso de la Nación.

La convocatoria alcanzó también a ministros e integrantes del equipo de gobierno . Quien no está incluida en la lista de invitados es la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Lo cierto es que hace más de un año que la titular del Senado no asiste a las habituales reuniones de Gabinete y en las últimas semanas la tensión se intensificó luego de que cuestionara la apertura de importaciones y se mostrara junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

En 2025 se llevó adelante un encuentro de características similares pero en la Casa Rosada. En aquella oportunidad, el menú consistía en empanadas y gaseosas. Si bien no trascendió oficialmente que degustarán los funcionarios, en los medios de comunicación trascendió que será asado.

Milei reunió al gabinete con foco en la agenda legislativa

Por otro lado, el gobierno volvió a reunir este martes al gabinete en Casa Rosada para coordinar la estrategia parlamentaria de una semana clave, con sesiones previstas en el Senado y el cierre de las extraordinarias. El encuentro fue encabezado por el propio presidente con el objetivo de retomar las reuniones periódicas y ajustar los próximos movimientos oficiales

La agenda inmediata incluyó la sesión en la cual se designaron autoridades de la Cámara alta, mientras que el jueves se debatirán proyectos como la ley de glaciares y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Para el viernes, en tanto, el oficialismo apunta a avanzar con la sanción definitiva de la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, dos de los principales objetivos políticos del Ejecutivo en este tramo.

El lunes tuvo lugar un encuentro de la mesa política, del que participaron los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de Diputados, Martín Menem; y el armador político Eduardo “Lule” Menem, además del asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.