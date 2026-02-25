Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

Tres personas mayores tuvieron que ser trasladadas a hospitales y una niña de 6 tuvo que ser atendida por el roce una bala en una pierna

Cuatro personas, entre ellas un niña de 6 años rozada por una bala en una pierna, sufrieron heridas en una balacera ocurrida en la noche del martes en Aguzzi y Espinosa, en la zona sudoeste de Rosario conocida como La Lagunita .

El incidente se conoció alrededor las 21.40 cuando se produjeron los ingresos de las personas mayores que resultaron heridas al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

De acuerdo con lo que se pudo reconstruir hasta el momento, el ataque habría sido perpetrado por dos hombres que iban en moto.

Según fuentes policiales, el primero en llegar al hospital, trasladado en un vehículo particular fue Nazareno G., de 22 años, quien presentaba múltiples heridas de bala. Unos minutos más tarde, llegó, también en un auto particular, Ramón V., de 47 años, quien presentaba una lesión en la zona dorsal.

Voceros policiales también señalaron que una adolescente de 17 años, Mia G., también tuvo que ser asistida por un balazo en la pierna derecha. Finalmente, trascendió que en el mismo incidente una niña de 6 años sufrió una lesión leve por el roce de una bala en una pierna, lesión por la que no hubo necesidad de internación.