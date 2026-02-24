La Capital | Ovación | Newell's

Newell's lo dejó libre y ahora encontró su lugar en el mundo: es uno de los goleadores del Apertura

El mismo día que el equipo del Parque perdía 3 a 0 con Banfield, le marcó dos goles a Independiente y se convirtió en la figura de la fecha.

24 de febrero 2026 · 14:59hs
El ex-Newells Fabrizio Sartori festeja uno de sus goles ante Independiente con sus compañeros del equipo mendocino. 

Diario Uno (Mendoza)

El ex-Newell's Fabrizio Sartori festeja uno de sus goles ante Independiente con sus compañeros del equipo mendocino. 

Para la Liga Profesional de Fútbol, fue el mejor jugador de la sexta fecha del torneo Clausura. Mientras Newell's se hundía un poco más en su debacle, el delantero que se fue libre del Parque en 2024 marcaba dos goles y resultaba clave para una gran victoria de su actual equipo.

Se trata de Fabrizio Sartori, el chico nacido hace 23 años en Río Gallegos que estuvo dos temporadas en Newell's. Desde 2024 está en Independiente Rivadavia y este año, por la lesión del paraguayo Álex Arce, está jugando muchos minutos en el equipo de Alfredo Berti.

Con cuatro tantos, Sartori es uno de los cuatro máximos goleadores del torneo Apertura, junto con José David Romero (Tigre), Jordy Caicedo (Huracán) y Leandro Díaz (Atlético Tucumán).

De Talleres a Newell's

Sartori llegó a Newell's proveniente de Talleres de Córdoba. En el cub del Parque estuvo durante las temporadas 2022 y 2023, cuando llegó a jugar varios partidos en la edición de la Copa Libertadores sub-20. Debutó en primera en 2023, aunque casi no jugó.

A principios de 2024 se fue a Independiente Rivadavia. Al principio no participó mucho en el equipo, pero el año pasado tuvo una actuación destacada en varios partidos de la Copa Argentina. Y este año, con la lesión de Arce, tuvo muchos más minutos desde que comenzó el Apertura.

Leer más: Newell's vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

El fin de semana pasado hizo dos de los tres goles con los que el equipo de Berti venció a Independiente de Avellaneda. Fue figura del equipo y la Liga Profesional lo eligió como el jugador más destacado de la fecha.

"Mi lugar en el mundo"

Todo ocurrió el mismo día que Newell's era vapuleado por Banfield en el sur, donde perdió 3 a 0, en un partido que marcó el final del corto ciclo de la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez como entrenadores del rojinegro.

"En Independiente Rivadavia estoy encontrando mi lugar en el mundo", dijo el delantero después de su destacada actuación ante el Rojo. Y añadió: "Cuando llegué al cluc sabía de alguna manera u otra que me iba a dar un lugar". Sartori lleva 11 goles en 49 partidos en el equipo mendocino, que este año jugará la Copa Libertadores.

Noticias relacionadas
newells vs estudiantes: hora, canal y posibles formaciones por el torneo apertura

Newell's vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Operativo de seguridad. Las autoridades de la provincia y representantes de los clubes participaron de la conferencia de prensa.

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newell's y Central habrá 570 policías

Brian Sarmiento durante su presentación antes de ingresar a Gran Hermano. Soy una persona transparente, dijo.

Un exjugador de Newell's ingresó como participante a la casa de "Gran Hermano"

El recibimiento del equipo de Newells en el Coloso frente a Defensa y Justicia.

Es oficial: Newell's aplicará el pago de un bono en el clásico y los hinchas mostraron su enojo

Ver comentarios

Las más leídas

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

La conductora de C5N Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico

La conductora de C5N Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico

Lo último

Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4%

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4%

El fuerte impacto de perder el olfato: alrededor de 2 millones de argentinos sufren de anosmia

El fuerte impacto de perder el olfato: alrededor de 2 millones de argentinos sufren de anosmia

Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Los titulares de taxis apuntaron contra la iniciativa de Federico Lifchitz que entró al Concejo y coincidieron en que "es un movimiento de prensa"
Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
Javkin reclamó la prohibición de los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta
La Ciudad

Javkin reclamó la prohibición de los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Piden perpetua para el acusado de matar a mazazos a tres jóvenes para quedarse con dinero
Policiales

Piden perpetua para el acusado de matar a mazazos a tres jóvenes para quedarse con dinero

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario
LA CIUDAD

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe: pérdida de empresas y empleos
Economía

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe: pérdida de empresas y empleos

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución
POLICIALES

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

La conductora de C5N Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico

La conductora de C5N Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Ovación
En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del torneo Apertura
OVACIÓN

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del torneo Apertura

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del torneo Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del torneo Apertura

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta conocen sus rivales de los cuartos de final en la Liga Nacional Masculina

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta conocen sus rivales de los cuartos de final en la Liga Nacional Masculina

Bernardi: La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newells deben estar unidos

Bernardi: "La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newell's deben estar unidos"

Policiales
Piden perpetua para el acusado de matar a mazazos a tres jóvenes para quedarse con dinero
Policiales

Piden perpetua para el acusado de matar a mazazos a tres jóvenes para quedarse con dinero

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Cayó el Turu Mendieta: detuvieron en Santa Fe a un narco prófugo desde diciembre

Cayó el "Turu" Mendieta: detuvieron en Santa Fe a un narco prófugo desde diciembre

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

La Ciudad
Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Javkin reclamó la prohibición de los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta

Javkin reclamó la prohibición de los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Luz y Fuerza fue sede del acuerdo de cooperación tecnológica e industrial entre Italia y Argentina

Luz y Fuerza fue sede del acuerdo de cooperación tecnológica e industrial entre Italia y Argentina

Últimos días para acceder a descuentos en el impuesto inmobiliario y patente: cómo hacer el trámite

Últimos días para acceder a descuentos en el impuesto inmobiliario y patente: cómo hacer el trámite

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10% en el inicio de clases
LA CIUDAD

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10% en el inicio de clases

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 
POLICIALES

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

Concejo: avanza la ampliación del programa que transforma basurales en plazas

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Concejo: avanza la ampliación del programa que transforma basurales en plazas

San Lorenzo: los 120 trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran
La Región

San Lorenzo: los 120 trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo
La Ciudad

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

Gerontología: La jubilación no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse

Por Gabriela Camiscia
Salud

Gerontología: "La jubilación no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse"

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino
Ovación

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

Arranca una nueva guerra por los autos eléctricos: Ford vs BYD
Motores

Arranca una nueva guerra por los autos eléctricos: Ford vs BYD

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Por Martín Stoianovich

Policiales

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Crecen los casos de miopía en niños: Es una pandemia, advierten especialistas
Salud

Crecen los casos de miopía en niños: "Es una pandemia", advierten especialistas

Protestas en Lácteos Verónica: alertan por 700 puestos de trabajo en riesgo
Economía

Protestas en Lácteos Verónica: alertan por 700 puestos de trabajo en riesgo

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer
Policiales

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer

El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

Por Rodolfo Parody
Ovación

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

Por Guillermo Ferretti
Ovación

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas
La Ciudad

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Deuda: el gobierno lanza un nuevo bono en dólares para pagar vencimientos
Economía

Deuda: el gobierno lanza un nuevo bono en dólares para pagar vencimientos

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas
Policiales

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas

Los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista
OVACION

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista