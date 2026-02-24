Newell's lo dejó libre y ahora encontró su lugar en el mundo: es uno de los goleadores del Apertura

El mismo día que el equipo del Parque perdía 3 a 0 con Banfield, le marcó dos goles a Independiente y se convirtió en la figura de la fecha.

El ex-Newell's Fabrizio Sartori festeja uno de sus goles ante Independiente con sus compañeros del equipo mendocino.

Para la Liga Profesional de Fútbol, fue el mejor jugador de la sexta fecha del torneo Clausura. Mientras Newell's se hundía un poco más en su debacle, el delantero que se fue libre del Parque en 2024 marcaba dos goles y resultaba clave para una gran victoria de su actual equipo.

Se trata de Fabrizio Sartori, el chico nacido hace 23 años en Río Gallegos que estuvo dos temporadas en Newell's. Desde 2024 está en Independiente Rivadavia y este año, por la lesión del paraguayo Álex Arce, está jugando muchos minutos en el equipo de Alfredo Berti.

Con cuatro tantos, Sartori es uno de los cuatro máximos goleadores del torneo Apertura, junto con José David Romero (Tigre), Jordy Caicedo (Huracán) y Leandro Díaz (Atlético Tucumán).

Sartori llegó a Newell's proveniente de Talleres de Córdoba. En el cub del Parque estuvo durante las temporadas 2022 y 2023, cuando llegó a jugar varios partidos en la edición de la Copa Libertadores sub-20. Debutó en primera en 2023, aunque casi no jugó.

A principios de 2024 se fue a Independiente Rivadavia. Al principio no participó mucho en el equipo, pero el año pasado tuvo una actuación destacada en varios partidos de la Copa Argentina. Y este año, con la lesión de Arce, tuvo muchos más minutos desde que comenzó el Apertura.

El fin de semana pasado hizo dos de los tres goles con los que el equipo de Berti venció a Independiente de Avellaneda. Fue figura del equipo y la Liga Profesional lo eligió como el jugador más destacado de la fecha.

"Mi lugar en el mundo"

Todo ocurrió el mismo día que Newell's era vapuleado por Banfield en el sur, donde perdió 3 a 0, en un partido que marcó el final del corto ciclo de la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez como entrenadores del rojinegro.

"En Independiente Rivadavia estoy encontrando mi lugar en el mundo", dijo el delantero después de su destacada actuación ante el Rojo. Y añadió: "Cuando llegué al cluc sabía de alguna manera u otra que me iba a dar un lugar". Sartori lleva 11 goles en 49 partidos en el equipo mendocino, que este año jugará la Copa Libertadores.