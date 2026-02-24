Newell's vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's recibe a Estudiantes en el estadio Marcelo Bielsa por la 7ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Pincha de este miércoles por la tarde.
La Lepra recibirá al Pincha en la previa al clásico rosarino, con Lucas Bernardi como técnico interino. En esta nota los detalles y estadísticas del partido.
El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's y Estudiantes será este miércoles 25 de febrero, desde las 19.30, en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Nicolás Lamolina, mientras que Adrián Franklin estará en el VAR.
La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Pincha será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar
Newell's: El entrenador interino Lucas Bernardi no dio indicios del once titular de la Lepra.
Estudiantes: El entrenador Alexander Medina no dio indicios del once titular del Pincha.
