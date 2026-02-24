Newell's vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura La Lepra recibirá al Pincha en la previa al clásico rosarino, con Lucas Bernardi como técnico interino. En esta nota los detalles y estadísticas del partido. 24 de febrero 2026 · 13:33hs

Newell's recibe a Estudiantes en el estadio Marcelo Bielsa por la 7ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Pincha de este miércoles por la tarde.

A qué hora juegan Newell's vs. Estudiantes El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's y Estudiantes será este miércoles 25 de febrero, desde las 19.30, en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Nicolás Lamolina, mientras que Adrián Franklin estará en el VAR.

Dónde ver Newell's vs. Estudiantes La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Pincha será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Prese2 El último enfrentamiento entre Newell's y Estudiantes fue empate 1-1 en el Coloso. Marcelo Bustamante / La Capital >> Leer más: El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

Posibles formaciones de Newell's y Estudiantes Newell's: El entrenador interino Lucas Bernardi no dio indicios del once titular de la Lepra. Estudiantes: El entrenador Alexander Medina no dio indicios del once titular del Pincha.